標榜使用100%果汁的明治果汁軟糖在日本軟糖市場坐擁最高佔有率，可謂「軟糖界」的代表，深受不同人士的歡迎！近日，日本綜藝節目《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！》請來明治市場及推廣部的員工，親自解構這款軟糖的製作全過程，更傳授可以令軟糖更美味的隱藏食法！

日本綜藝節目《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！》最近請來明治市場及推廣部的員工吉川先生，明治果汁軟糖自1988年開始在市面上發售，32年來憑著濃郁的果汁味和獨特的煙軔彈牙口感，成功俘擄不同年齡層的人士的味覺，更被譽為日本的「國民軟糖」！

圖川來源：《ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！》

相信不少人都有同樣的疑問，究竟標榜使用100%果汁製成的明治軟糖，實際上果汁含量有幾多？今次吉川先生就以提子軟糖為例，為大家揭開皇牌軟糖的真面目！

👇👇一包果汁糖含量相等幾多串提子？吉川先生推薦的隱藏食法又是甚麼？即按下圖👇👇

明治果汁軟糖獨有的煙軔彈牙口感是其標誌性的特色，原來要做出這種軟硬適中的彈牙口感，背後也要花費不少是時間和心機！即按圖片和影片看明治果汁軟糖製作全過程！👇👇

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日本朝日電視台的特備節目「零食總選舉」每年都會引起網民熱議。今年有22間零食生產商參戰，為歷屆最多；超過1.4萬日本人在4,500款零食中，選出最喜愛的零食。日本零食巨頭卡樂B（Calbee）、明治（Meiji）及樂天（Lotte）等分別佔據首10位，而卡樂B一款零食更是力壓多個強敵穩佔冠軍寶座！😋😋👇即按下圖看第10至第6位！👇😋😋

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