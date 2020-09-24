【日本新潟深度遊】夏遊西蒲區　曬太陽 、睇螢火蟲 、參觀釀酒廠

編按：去日本除了東京大阪之外，其實還有很多地方值得探索，新潟西浦區便是其中一個深度遊的好地方，且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

收到挺多朋友的正面回響，說佷喜歡這些深度遊的文章介紹，因為大家都覺得就算疫情過後，跟團出遊的風險始終比較大，因為團體旅遊人數太多，可以避免的情況下就盡量避免，這可能也是大趨勢的旅遊模式了！好多朋友都說急不及待想看第二篇的文章介紹，好奇的問：「真的有個地方能玩足四季嗎？」

新潟西蒲區又叫「釀酒鎮」，稻田是全新潟之「冠」。正因為他們能培育出優質的稻米，所以釀造出來的清酒也是特別清甜，口感清新爽口。

鏡中旳稻田。（作者提供）

如果有機會去到西蒲區，真的沒有可能不去參觀一下清酒廠 （日文又稱「見學」）。

位於新潟西蒲區的「笹祝酒廠」，身處在優良的地理位置，受着豐厚大自然的眷顧下，四季分明，春天能看着生長在角田山／多宝山的小野草，在角田山的山頂可以看到一覽無際的平原，從水平線上看日出會是多麼的美。

笹祝酒造。（作者提供）

夏天四周佈滿着閃閃發亮的螢火蟲，夏季到來時還有擠滿了遊客的美麗海灘、在收割季節的秋天所舉行的「稻草藝術節」、用稻草編織而成的動物，栩栩如生，拍照和打卡會是必需的，再加上滿街通紅的紅葉，以及在寒冷的冬天能溫暖心靈和身軀的岩室溫泉，岩室溫泉已超過四百年的歷史，日本古時傳說有隻受傷的雁鳥在泡湯療偒，故又有靈雁之湯的美譽。在各方的良好的天然因素配合下，所釀造出來的清酒又怎會不好？

大家可能會問如果自己不是什麼清酒粉絲，又和小朋友一起旅遊的話，參觀酒廠會否不太適合呢？

從酒廠角度，其實從釀酒的過程中，除了最終製成品——清酒以外，也能夠生產出很多有益而有趣的副產品，其中一種就是酒粕了。它的益處多的是，可以提高免疫力、促進血管擴張改善疲勞，還有女士們最愛的美肌效果，能起到保濕作用。所以就算不愛清酒，去了解一下，可能可以從中學習或參透得到日本人美肌的奧秘。

蒸米。（作者提供）

而小朋友們絕對不會覺得苦悶，因為笹祝酒廠有隻可愛的招牌紙做的大熊貓等著大家來打卡拍照，還有小朋友最愛的低脂酒粕雪糕，難得有一種雪糕是對身體有益，含有豐富的維他命B1、B2、B6等等，還不含一點酒精，家長就安心給小朋友們一些「小甜頭」吧！

當然喜歡清酒的就不要錯過整個釀造過程，從中應該也會得着不少。而由六代目社長笹口亮介所推介的「入魂之技」大吟釀就必定要試試了，它採用了米王山田錦及越淡麗，那種淡麗辛口之感不易從口腔中消散，回甘味濃，回味無窮，可說是鎮店之寶！

而笹祝酒造創業於明治32年（1899年），已經超過了120年歷史，以地酒王來稱呼它們也不為過，它們90%的清酒都是供給當地居民飲用，所以它們釀造地酒的經驗可以說是一個專家。但隨着時代的變遷，日本人對清酒文化產生了不同的要求，酒廠為了追上大家對清酒的喜愛，在清酒上不斷求變，希望無論在清酒種類，味道等都能帶給喜歡清酒的朋友一種耳目一新的感覺，可以看到它們不斷研發一些新口味更加貼近年輕人的市場。當然它們會繼續貫徹傳統，也會努力做好地酒，有着「匠」的釀酒精神。在第六代社長的帶領下，希望能做出革新的清酒給大家繼續品嚐！

地點：笹祝酒造 (在上堰潟公園車站下車) 時期：可以選定自己的時間( 先預約) 交通：新潟駅➞巻駅 (約45～50分鐘)，再轉觀光周遊巴士 (200円一程/500円一日券) 觀光周遊巴士班次：(星期六/日) 巻駅出發：09:25/10:35/13:17/14:25/15:45 上堰潟公園到着：09:37/10:47/13:29/14:37/15:57

順帶一提，它們還有售賣很可愛的熊貓環保袋／T-SHIRT，可以當作手信送給朋友!

可愛的熊貓環保袋。（作者提供）

補充資料： 笹祝酒造提供見學參觀（要預約），每位550円，附送笹祝平盃！而不足20歲（日本20歲才成年）的就不收取任何費用，建議大家可以在造酒時段才去參觀！ 通常時期：09:00-12:00、13:00-17:00 醸造時期：13:30-17:00

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