【三國遊記】曹魏古都探索之旅（上）　到訪鄉郊感受曹操練兵之地

三國景點及遺跡遍佈國內各地，跟著三國去旅行，假以時日，我就會不經不覺走遍中國各處地方，有熱門景點、更有少為人知的地方；我這個「跟著三國去旅行」計劃，不是玩一兩年，假設一年舉辦一次自組團，想想也需時十年才能走訪天下。不同的旅程，可與有相同興趣的人同行﹙包括你們﹚，尋訪名勝、探究古蹟、遊於山水、問道名仕﹙諸葛村﹚、走入尋常百姓家﹙與當地人互動，就像今次許昌之旅﹚，相信是一件美事。

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文章原文刊於01開講

獨樂樂不如眾樂樂，今次的「曹魏古都探索之旅」，與幾名中港台朋友一同前往，其中多得台灣朋友幫忙駕駛及GPS朋友的導航，行程方可暢順，當然尋幽訪勝也遇上些困難，我的遊記某程度上也可幫助將來有興趣前去的朋友解困！

曹魏古都探索之旅。（作者提供）

今次行程主要是曹魏之旅，地點圍繞官渡古戰場、許昌、博望坡遺址及臥龍崗，行程路線如上圖。與上次漢中之旅不同的是，今次參觀的遺跡比率很高，歷史含金量很豐富。許昌不是旅遊重鎮，但卻是全國擁有三國遺跡最多的地區之一。東漢建安元年（公元196年），曹操挾天子以令諸侯，以「洛陽殘破」為由遷都於許地，稱許都，後來曹丕稱帝後，以「漢亡於許，魏昌於許」之意，改許縣為許昌，這就是「許昌」最初的來源。

第一天

從香港到鄭州需約二個半小時機程。（作者提供）

我從香港到鄭州，約二個半小時機程，下機後到首汽租車取車直奔官渡（中牟縣—鄭州及開封之間）。從新鄭機場站搜尋「邢氏味道」，就能到懷緬一下當年的古戰場。不要給大家期望，我在搜集資料時已知道一千三百年前官渡留下的遺址已不多（其實是差不多了無痕跡），但是我們看東西有時不是用肉眼看，就算是面目全非，仍然會幻想着眼前的農田就是當年兩軍對壘的地方，那金戈鐵馬鼓角相聞的畫面該有多麼壯觀！所謂不到黃河心不死，外人不是那麼容易明白。以下是我準備資料時刻劃可搜找官渡蹤跡的地方︰

多年前這裏曾經建立過官渡戰場的景點，很快便結業，然後開發了，變回農田，吃飯重要。「邢氏味道」不遠處就會見到盤旋路的曹操像，本想找一找紀念碑，但那裏找不到車路，於是直到「官渡古寺」，官渡寺坐落於中牟縣官渡古戰場遺址內，傳說是袁紹屯兵處，位於中牟縣城東北2.5公處，因傍官渡水而得村名。公元221年，中牟發生官渡之戰，關羽以其義勇被曹操封為漢壽亭侯。後關羽知道了劉備的下落，即封存所受的賞賜，留書掛印告辭而去，人們為紀念關羽忠義在此地修建「關公廟」，清順治元（1644）朝廷降旨改名為「官渡寺」，延續至今。是中原地區最大禪修基地。

清順治元朝廷降旨把「關公廟」改名為「官渡寺」。（作者提供）

相傳清康熙某年，山東舉子李其昂進京趕考，路過中牟，住在驛店，突然患病，盤纏用盡，仍不見好。同屋的客官，是一位紅臉大漢，見其有難，鼎力相助，不僅幫他治好了病還送給他銀兩讓其進京會考。李其昂過意不去，問恩人姓名好來日報答。紅臉大漢不願說，但抵不住再三追問，只得說自己是中牟人士，家在縣城東北六里，姓關。李舉子與恩公灑淚而別，到京後果然考中進士，又恰被朝廷分發到中牟當縣令。

李其昂在中牟勤廉理政，將縣內治理得井井有條。待政務穩定之後，多方打聽姓關的恩公，毫無音信。一天，李其昂到官渡橋地方巡行農桑，見村首有一座關帝廟，就進去參看。來到大殿，見供奉著的關羽聖像，眼珠滾動，好似有情。李其昂仔細辨認，紅臉大漢正是自己朝思暮想的恩公，方悟當年是關爺顯靈救了自己。再一看，只見殿宇破蔽，塑像脫落，連忙跪下禮拜，並許願重修廟宇，再塑金身，報答關公之恩。到了康熙48年，李其昂果然還願，重修了關帝廟。

在田間搜尋曹操栓馬塊。（作者提供）

官渡最實在的是官渡古寺，以及曹操栓馬塊，根據地圖，再在田間搜尋，因其頗高的關係，就給我一眼認出，不過下車也在田園間走了好一段的路，曹操栓馬塊是在一土坡上的石像，官渡遺下的，就只是這幾處地方，其他的，都開發了﹙當地人術語﹚。

曹操栓馬塊是在一土坡上的石像。（作者提供）

我找了地圖上的「官渡古戰場」，已是一片農田。

天已夜，經「官渡橋」，出發到許昌。

我們一行人入住的瑞貝卡酒店，在當地已是不錯，座落護城河旁，到景點也非常方便。

曹魏古城第二期工程也在附近展開。

下圖為計劃打造的曹魏古城。

曹魏古城計劃。（作者提供）

第二天

第二天的行程，計劃得密密麻麻。先到開幕不久的曹魏古城，於南大街。

然後到旁邊的春秋樓。東漢建安五年，曹操東征，下邳之戰俘獲關羽及劉備甘、糜二位夫人，為保護皇嫂安全，關羽「土山三約」之後暫且歸附曹操，來到許昌。曹操寵才愛將，遂拜關羽為偏將軍，並賜府宅一處，讓關羽和二位皇嫂同住，關羽為避嫌，將一宅分為兩院，讓二位皇嫂住內院，自己住外院。院中有一樓，關羽常在這裏點着蠟燭夜讀《春秋》到深夜。這就是後來的典故「秉燭讀春秋」，因而得名「春秋樓」。現存春秋樓古建築群，始建於元代至元年間，歷經元、明、清三代多次修葺，形成了「一宅分兩院」的基本格局，外院中軸線上依次有雉門、鐘鼓樓、春秋樓、刀印樓、關聖殿等，內院有問安亭、甘糜二后宮、掛印封金堂及附屬建築。春秋樓不大，一小時可走完。

關聖殿內塑有一尊高達15米的關羽坐像，氣勢恢弘，威嚴之極，可以稱之為全國乃至全世界室內最高的關羽坐像。左右兩側有關平、周倉、王甫、廖化四位的站像。

甘糜兩位夫人住的里院，有兩位皇嫂的塑像。「問安亭」是關羽每天給兩位皇嫂請安的地方。在問安亭和甘糜二夫人居住的小樓之間有座竹林遮掩的假山池塘，名為「雷池」。關羽為避嫌，每天請安絕不跨過這座小池。只在問安亭遠拜。後人把這段故事尊為君子「不越雷池一步」。

離開春秋樓，兩分鐘車程便到曹丞相府，先望一望許州府衙，再入丞相府。

曹丞相府包括三重主體建築，由前至後分別為體現曹操識人用人的「求賢堂」，體現其運籌帷幄、決勝千里的「議事廳」，體現其文學才華和生活側面的「賦詩樓」，以及觀滄海大型浮雕、詩簡等。除塑像、浮雕、文字、故事之外，景點內還採用了木質烙畫、臉譜等符號和工具，讓遊客去感受、品味曹操，感受曹魏的建立。

最使人期待的是藏兵洞景點，盛傳許昌有曹操的藏兵洞由來已久，然至今沒有定論。在景點內，一個佈置了蠟人的暗格，走過的時候還會說「放箭」，嚇人一跳（嚇倒的是同行的．還以為是另外同行的說放箭，哈哈）。曹丞相府，約一小時可走完。

歷史遊學必到之處是博物館，所以接下來就是前去許昌博物館，館藏文物一萬兩千多件，包括青銅器、陶器、瓷器、玉器、字畫、畫像磚石，其中以漢代、三國時期居多，館藏特色為漢代畫像磚石和陶器。

許昌博物館。（作者提供）

是日的下午，一口氣見過董妃、王允、華佗及馬騰幾位大人物。博物館到董妃墓及王允墓很近。

董貴妃生於公元181年，出身貴族家庭，從小聰明漂亮，後成為當時的皇帝獻帝的紅顏，由於參與公元200年密謀剌殺曹操的「衣帶詔」一案，被曹操縊死，年僅19歲。現在董妃墓旁是一個公園。

王允墓現於河邊，王允乃東漢時官員，漢獻帝時董卓大權在握。王允成功策劃了對董卓的刺殺，但執意殺害名士蔡邕而大失民心，且不願寬恕董卓餘黨，導致餘黨反撲，長安失守，王允和其家族亦被處死，關中亦大亂。

吃過飯後趕往華陀墓，位于許昌北的村落，雖然地圖指引準確，但建議之車路正值修路所以過不了，最終也順利前往，車程約40分鐘。

華佗一生行醫濟世，精通內科、外科、婦科、兒科、針灸等。特點是用藥少，只用幾味藥而已，執藥隨手抓出，不用稱量。華佗是醫史上公認第一位使用麻醉藥來麻醉病人，然後才是進行外科手術的醫師。華佗也曉得養生之術，年紀雖大，但仍有壯容。

當時，曹操頭風病嚴重，時常頭痛欲裂。知其醫術了得，特封其為侍醫，華佗本人又性喜逍遙，加上離家太久思念親人，便說要回家取藥，方向曹操請假。回家後又不想回到曹操身邊，便稱妻子患病，過期不返。曹操多次書信召華佗要求郡縣長官將之遣回，但華佗不肯回去。曹操大怒，派人前去考察，發現華佗之妻原來是詐病，便將華佗禁錮獄中。荀彧向曹操求情，曹操不許。華佗受到獄卒的厚待，於是取出耗費畢生心力的醫學名著《青囊書》贈給獄卒，以報答獄卒的照護之恩。然而獄卒因懼得罪曹操，只好婉拒，華佗只好將它燒毀，最後被殺。

華佗是醫史上公認第一位使用麻醉藥來麻醉病人的醫師。（作者提供）

此是一般典籍或坊間記載，也有些研究是指華陀是想當官，與曹操弄把戲最後招禍，也有些人質疑說華陀醫術神話多於現實，不過無論如何，華陀精神對後世醫學影響深遠，這是無可否認的。

華陀墓園佔地不少，但欠缺整修，我認為千多年前的人仍有後人維持墓園已很不錯。一般人都認為此處的墓是真墓，因當時華陀是在許昌被殺，他的家人當時沒可能將他安葬別處，所以別處的為衣冠塜。

華陀墓園的位置。（作者提供）

馬騰，東漢末年涼州之山大王，馬超之父。馬騰被曹操徵召入朝時，和黃奎欲討伐曹操，但事情最終敗露，馬騰和兒子馬休、馬鐵全部被殺。

村裏的牆壁上全畫上了三國的人物介紹。（作者提供）

馬騰墓，位於建安區蘇橋鎮石樑河畔的中許村，由華陀墓園出發大約20分鐘左右。村裏的牆壁上全畫上了三國的人物介紹，對三國歷史十分尊重，跟早前在官渡村形成強烈的對比。村內的都是老人，操河南話但卻很友善，不怕與外來人溝通，年輕的都出了外打工去。

參見完馬將軍後，便回許昌城參觀「灞陵橋」，又名「八里橋」。為什麼叫「灞陵橋」呢？一是大概與《三國志評話》的作者有意借名橋、寫名事、為名人歌功頌德有關，把關羽挑袍的地方寫成西安灞陵橋了，二是「八里」和「灞陵」諧音，以訛傳訛，沿以為習。「灞陵橋」不失為許昌的一處名勝，關羽在許昌辭曹歸劉並非虛構，歷史上確有其事。

時間不早，雖然下午四點多，但要預時間找下一景點及前往南陽。今天的最後一個景點是曹操練兵台，是本人覺得今天最有價值的地方﹗前往車程約個多小時，不是一個旅遊景點，但歷史含量值高。

曹操練兵台位於河南省許昌市襄城縣范湖鄉台王村西與榆林鄉西南交界處，三國時期，襄城縣為許都西南重鎮，地勢平坦，沃野無際，農人豐衣足食，且距京師（許都）不遠，是屯田練兵理想之地。曹操曾於此操練兵馬，演習攻城略地之法，又屯田開荒，種糧植草，為統一北方打下良好的基礎。

練兵台遺址西南有運糧河，為曹操運送糧草的水上通道。這裏的土淺層發黃、深層發黑，河道兩岸土黃如銅，河底土黑如鐵，故名「鐵底銅幫運糧河」。為了屯墾的便利，曹操廣開河渠，大興水利，開挖河流，運糧河於此時開挖而成。當年，運糧河上建一長30多米、寬15米、高5米的八墩九孔大石橋，橋下可通行船隻，兩側立石柱為欄，兩端各刻雌雄青蛙，稱「金肚石蛙橋」。

傳說，曹沖稱像的故事就發生在這裏。經過對該遺址的開掘，商、週、秦、漢時期的遺物均有發現。出土器物有獸牙、蚌刀、石斧、夾沙、紅陶片、商代粗繩紋陶片、手製豎繩紋陶片、陶鬲、陶豆、陶罐、鐵劍、彩繪陶壺、陶鼎、銅帶鉤等。開掘人員表明，練兵台為晚期龍山文化遺址。

下車時，地點是對的，但只見一個山坡，不明所以，走上小山坡見有一人，原來此人是這處的「管理員」，正準備下班，指點我們上前去，多番追問下﹙言語不通﹚確認前面的就是曹操練兵台，山崖前有一處可容納一人觀景，我們便排隊輪流打卡。

曹操練兵台。（作者提供）

站在此處讓人豁然開朗，一大片平原廣闊無邊，果然是一閱兵是好地方。此處令人想起去年在五丈原俯望岐山平原的景色，如果不是要追行程，我會繼續留下與時空對接，幻想當年閱兵的情境。

六點多，今天去了九個景點，我十分滿意，再次多謝台灣朋友辛勞駕車。晚上要再兩個多小時的行程到南陽，準備明天參觀諸葛亮躬耕之地：「臣本布衣，躬耕於南陽」。

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曹魏古都探索之旅 (河南: 官渡, 許昌, 南陽) (下篇)

曹操故里 亳州 #1

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內容提供：跟住三國去旅行

作者三國歷史文化深度遊專頁：http://www.facebook.com/depthtour

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