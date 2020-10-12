【台灣旅行】迪化街完成整修工程　特色建築進駐成為打卡熱點！

編按：台北旅遊景點之一的迪化街最近正近行大型規模整修，希望還原原貌。下文作者就為大家分享了多張迪化街的近照，一起看看全新的迪化街吧！

迪化街。（作者提供）

迪化街初建於清咸豐年間（1850年代），19世紀末以來一直是臺北重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹集散中心，為大稻埕地區最重要的市街。迪化街一直以來是我們採買年貨最熱鬧的地方。每逢過年前後，水洩不通的迪化街都是滿滿人潮、滿滿試吃、滿滿年貨，真的熱鬧極了。除此之外，這裏也是布匹及手工藝的集大成。

近期大型規模整修，令迪化街的原貌重現之外，也更加的美麗乾淨。

最近這裡五顏六色的燈籠成了網美打卡景點，此外特色建築餐廳、不一樣的屈臣氏、7-11等也成了一大特色。

這天夜晚頭一次與兒子來到迪化街及大稻埕散步。微風徐徐吹起，真的是涼爽夏夜，欣賞我們最愛的夜景，詩情畫意搭配滿月的天空，真的美極。

說起大稻埕，以前兒時回憶只是一個河濱公園，常常被大人說夜晚不準去河濱公園走動。但近年的台北街頭真的努力很多，大稻埕從小到現在的煙火大會外，碼頭整修，完善的腳踏車步道成了現在休閒去處。晚上還有露天餐廳，一邊賞河景一邊吃美食聊天，與小時候的恐怖大稻埕夜晚完全不一樣了。

這樣的美麗台北街頭也等著您一起欣賞。

內容提供：鐵道母子旅遊日誌

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