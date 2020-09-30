【澳洲工作假期】南澳工作甘苦談　工資多勞多得但競爭非常激烈？

編按：不少人嚮往去澳洲工作假期，但真實情況到底又如何？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

上次講到我在南澳首府阿德萊德找到了我第一份拿到法定時薪的工作，但其實我中間曾經離職再次挑戰農場。為什麼好好的不繼續做呢？

工作假期原本是一年的簽證，但如果在偏遠地區做三個月的指定工作，如農場、原材料工廠等，就能申請第二次工作假期簽證，稱之為二簽。而因為偏遠地區人手緊缺，現在澳洲政府更開放第三次簽證，做六個月相關工作就能拿到三簽。原本我的計劃只是在澳洲一年，然後再去其他國家的，但時間過得太快，在澳洲還有很多城市沒遊覽，所以我決定要去集二簽，在澳洲多留一年。

農場的葡萄樹。（作者提供）

其實整個南澳皆屬偏遠地區，所以工作假期也是，不過我所做的麵包工廠是屬加工製品，不是指定工作，所以我就去到了Midura（米爾杜拉）這個小鎮摘葡萄，再次挑戰農場生活。

這個小鎮夏天非常炎熱，能高至40度，澳洲天氣乾燥，雖然不會大流汗，但烈日當空亦很不舒服。這次跟工頭工作，所以都是同一個農場和老闆，但競爭激烈，大家都在搶紙箱搶資源。有很多農場快手一週可賺過千，但我仍然每天只能賺到50澳幣。摘葡萄的過程是可以推車的，車上放工具和紙箱，一箱可以放十袋，而葡萄是要用剪刀剪的，所以手會痛，長期工作也會有職業病。農場的天空還是很美，日出十分漂亮，但我還是只做了兩星期就離開了。

一盒十袋的葡萄。（作者提供）

原本來農場是為了集二簽的，但之前麵包工廠的老闆告訴我他們問過移民局，說他們家也有做原材料，所以可以提供二簽了。因此我就回去做麵包工廠了。相對計件和日曬雨淋的工作，麵包工廠有穩定收入，雖然亦是勞力的工作，但安心集二簽最重要。而當一簽順利結束而又提出申請二簽後，我就把這幾個月存到的錢直接拿去紐西蘭旅遊了。

農場的日出每朝早都是這個顏色。（作者提供）

內容提供：貓笨小雲

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