【日本新潟深度遊】春夏秋冬各有特色　唔識構圖都影到靚相！

編按：日本除了東京大阪外，其實還有很多地方值得大家深度遊，而新潟西蒲區便是其中一地。這個地方到底有什麼好玩？看下文作者分享吧！

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文章原文刊於01開講

大家會不會好奇的問為何用稻木來做最終篇呢？最主要原因是因為「稻」這種植物無論對新潟來說，對人類來說都是一種比較重要的食材之一，再加上如果要用一種富有代表性的東西來形容新潟這個地方的話，金黃色的禾稻會是比較貼切的。

用金黃色的禾稻來形容新潟這個地方是比較貼切的。（作者提供）

夏井大家聽到這個名字時，會不會覺得是一個日本古時的水井呢？其實只是一個地區名字，因為那裡的禾田比較多，而形成了好像「井」字的感覺，因而名為夏井！那裏有什麼好玩的地方呢？

其實真的沒什麼好玩的，只是拍照效果美，可以和大自然親親。如果大家去旅行的目的是為了放鬆心情，希望把腳步放慢一點，輕輕鬆鬆和家人或朋友放空一下的話，這裏會是你的人間小天堂！

天朗氣清的夏天。（作者提供）

去到大家會發現，有時美景的構圖真的不用太複雜，一塊塊平如鏡的禾田，沒有任何高樓大廈，再配上好幾棵一字直立而排成的樹木，春天的水稻又如天空之鏡把大自然的美景再一次反射出來，夏天綠油油的稻田加上蔚藍色的天空，視覺上的享受真是一覽無遺，秋天的金黃色的禾田以火紅紅的晚霞作為點綴，真的是美到「嘩嘩聲」。而冬天堆在稻田上的雪白積雪，再那上光禿禿的樹幹，又是另一種冰艷的美，所以無論什麼時候到訪，也能拍出一種獨特的自然美景，絕無違和感可言！喜歡畫畫的朋友，可以試着坐在那裏把它收藏在自己的畫紙裏。

帶點憂鬱的秋天。（作者提供）

如果是春、夏、秋到訪的話，不妨由寶山酒廠出發，慢步約30分鐘便能到逹，途中沒有什麼便利店，不過大家會見到自動販賣機的，走到口渴時，不妨買點飲品解解渴，在這裏可逗留約一小時，再慢慢步走到岩室駅，需時約30分鐘。如果喜歡自駕遊的朋友，開車到這裏也會是好選擇！

如冬天出發，建議大家參加西蒲區的一天遊，這樣比較安全，始終新潟冬天比較大雪，點對點的安排適合旅客們多一些，在雪地開車如沒有太多經驗，相對也比較危險，所以找也不太建議冬天在雪地上自駕遊。不如安心做個乘客，由當地導遊帶領會比較安心一點吧，所謂玩得開心特別之餘也要安全。

冬天的夏井。（作者提供）

地點：夏井のはざ木 時期：全年 交通：新潟駅➞巻駅 (約45～50分鐘)，再轉觀光周遊巴士 (200円一程/500円一日券) 觀光周遊巴士班次：星期六／日 巻駅出發：09:25／11:07／13:45／15:07 宝山酒造到着：10:31／11:53／14:31／15:51 宝山酒造後步行約30分鐘 回程可步行至岩室駅，約30分鐘

用「夏井のはざ木」來作專題的結尾也是特意的安排，因為也想帶出其實日本有很多好地方，一年四季也可以到訪參觀的，新潟真的是一個挺美的好地方，亦都希望藉着這個超深度遊的專題推介給所有喜歡日本深度遊的朋友，大家下次出發日本時，也會多一個好選擇！

當然大家如果想玩得開心及輕鬆一點，可以找我們安排新潟西蒲區的一日遊，如和長輩一起同行，這樣安排也會比較貼心一點！

最後多謝大家支持及喜歡這樣的深度遊專題，再有機會，會繼續介紹多一些這樣的「超深度遊」給大家的！

夜空中旳夏井。（作者提供）

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內容提供：匠心の旅

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