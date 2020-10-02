【三國遊記】曹魏古都探索之旅（下）　遊覽諸葛亮出山第一戰之地

三國景點及遺跡遍佈國內各地，跟着三國去旅行，假以時日，我就會不經不覺走遍中國各處地方，有熱門景點，更有少為人知的地方。我這個「跟着三國去旅行」計劃不是玩一兩年，假設一年舉辦一次自組團，想想也需時十年才能走訪天下。不同的旅程，可與有相同興趣的人同行（包括你們），尋訪名勝、探究古蹟、遊於山水、問道名仕（諸葛村）、走入尋常百姓家，與當地人互動，就像今次許昌之旅，相信是一件美事。

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文章原文刊於01開講

獨樂樂不如眾樂樂，今次的「曹魏古都探索之旅」，與幾名中港台朋友一同前往，其中多得台灣朋友幫忙駕駛，及GPS朋友的導航，行程方可暢順，當然尋幽訪勝也遇上些困難，我的遊記某程度上也可幫助將來有興趣前去的朋友解困！

今次行程主要是曹魏之旅，地點圍繞官渡古戰場、許昌、博望坡遺址及臥龍崗，第一及二天主要是官渡及許昌市，可參「看曹魏古都探索之旅（河南：官渡、許昌、南陽）（上篇）」。

臥龍岡古稱臥龍岡。（作者提供）

第三天

幾個人晚上喝了啤酒，早上的行程延後了少許，今天重點的行程是南陽的臥龍崗，以及博望坡古戰場。我們入住的南陽假日酒店算是當地數一數二，不處市區，到臥龍崗需時半小時。

臥龍崗古稱臥龍岡，位於中國河南省南陽市臥龍區臥龍崗街道，古代該地崗彎起伏，曲折迴旋，勢若臥龍而得名，又因為是諸葛亮出山輔佐劉備前的躬耕處而著稱，是諸葛亮躬耕南陽的故址和紀念地，崗上有建於魏晉時期的武侯祠以及近代中國最大的漢畫像石陳列館南陽漢畫館。

臥龍岡古稱臥龍岡。（作者提供）

諸葛亮躬耕之地歷來爭議不斷，一説是南陽臥龍崗，另一派說湖北襄陽古隆中，而當時新野就在湖北襄陽古隆中和南陽的臥龍崗兩地之間，地理上很近。而出師表中，孔明提到「臣躬耕於南陽」，孔明死後黃權在宛城南陽建諸葛庵，也有人對證據提出質疑說當時南陽是否屬魏地，劉備怎能過關三顧茅廬等。

臥龍崗的對面有一停車埸，十分方便。園內遊歷時間預約個多小時。南陽武侯祠依嶺就勢坐落在臥龍崗上，初建於魏晉，有1800多年歷史。這裏是軍事家諸葛亮隱居躬耕地，劉備三顧茅廬處，也是歷代祭祀諸葛亮的地方。是一座歷史悠久、馳名中外的文化古蹟，為豫西南歷史名勝之首。

說起河南的文化，相信大家也不知道，他們家家戶戶的門口都掛着「家和萬事興」，這和他們這邊人著重家庭和陸的風氣有關，但大家留意一下，處處的「家和萬事興」都是以繁體字寫的，我也不知何故，只猜想是與繁體字的結構美及具隱藏意思的功能有關。

不過我仍很懷念去年去過的諸葛古鎮。

南陽知府屬元、明、清三代的官署，是中國唯一保存完整、規制完善的知府衙門，具有較高的歷史、藝術、科學和文化價值。南陽府衙旁是商聖苑（范蠡故里纪念地）及食街。

+ 2 + 2 + 2

中午過後是三國迷之景點：南陽北的博望坡古戰場。博望坡之戰，發生於公元202年，博望坡位於今河南省南陽市方城縣博望鎮，博望在三國時屬宛北重鎮。當時曹操指派大將夏侯惇、于禁、李典，於博望與劉備交戰，劉備並故意敗退及燒毀自軍營寨。夏侯惇決定追擊，李典勸諫不果，夏侯惇與于禁追擊，遭劉備伏兵攻擊。幸李典前往接應，救出了夏侯惇。而劉備由於兵力太少，也選擇了退軍。在後世的考古活動中，此處曾出土折戟斷鏃和土層中燒壞穀物的灰燼，經考證為三國時遺物。根據《三國志》記載，博望坡之戰是由劉備指揮的，而《三國演義》中，火燒博望坡成為諸葛亮出山的第一戰。

火燒博望坡古戰場遺址尚留存一株柘刺樹，相傳為火燒博望坡時的唯一倖存之見證，人們稱其為「三國柘」，此樹歷經千年不倒。此地不是旅行點，雖是一大片平原，但我興幸眼前看見的並不是開發了的高樓，好讓我等可在碑前思古，一場火燒博望坡的戰爭場面，彷彿就在眼前。

附近其他遺跡有劉備的觀戰台，夏侯惇屯兵時修建的城樓，曹操望梅止渴典故出處的梅林鋪，唐代大將尉遲敬德監工修建的三孔拱橋——敬德橋等古蹟，可惜是次未能前往。

下午由博望坡遺址回許昌市需時二小時半以上，追加景點「再見三國」，本來安排最後一天才「再見三國」，但因行程順利而前往，這裏只是個人造的公園，想不到的是前往公園的入村車路很窄不易行。

夜晚必到景點就是夜遊曹魏古城，燈光下的古城也頗迷人。

當夜特意入住當地民宿，與當地人交流。民宿於許昌以東，方便前去第四天的景點，此民宿可住九人，一晚價錢一千二百多，越多人越便宜。

第四天

是日下雨，心想不妙，今天的要去地點都要遺址，多有泥路，車及人走得不易，幸好白天的雨也不大，今天是端午，我是第一次在外跟其他人一起吃糉。

雖然是最後一天行程，但是日的景點全具歷史價值，是千年留下沒被修改的地方，難能可貴。此處是漢魏許都故城遺址，公元196年曹操迎漢獻帝遷都於此，漢許都故城分內外兩城。內城是皇城，外城蜿蜒起伏，狀若小丘，環抱內城。經過1700多年的風風雨雨斷垣殘壁的城址尚可略見昔日城廓之貌。

皇城西南隅有毓秀台，高15米，廣200米，是漢獻帝祭天地之壇，每年秋分時節，漢獻帝都要率文武百官在此祭天，祈求風調雨順、國泰民安。

之後，我們一干人等去尋覓徐晃將軍長眠之地，這是一件超級困難的事。沒有定位，當地人也不是每個也知道，就算知道，也不易聽明與河南人的口音。我們民宿的屋主幫忙在附近的地方詢問，終於找到，徐晃墓位於許昌市東20公里，張潘鎮城角徐村東北1公里處的農田之中，這點我到許昌前已做了足夠的資料，亦估計了大約位置，但身處村莊及大片農田中，加上泥濘的關係，隻身尋訪幾乎沒可能，需要高超的駕駛技巧。之後走在農田上滿腳泥污，花了不少時間清理，但卻是很值得，沒有幾個人有參見徐大人的機會。徐晃為曹魏五子良將之一，功勳卓著，品行端正，為人正派值得尊重，及後以聲東擊西的戰術擊破圍城部隊，並且解救樊城，擊敗關羽。

最後到張公祠，亦稱張飛廟。據傳此處曾是東漢許都的官驛，當初劉關張三兄弟投靠曹操時，在許昌呆了三年多，歷史上著名的青梅煮酒論英雄、許田圍獵、韜晦之計就發生在這段時間。三兄弟中，張飛雖然脾氣暴躁，粗人一個，但在老百姓中卻最有人緣。人們喜歡他敢作敢為，剛直不阿，疾惡如仇的可愛性格。於是為他專門建了一座廟。張飛廟與他本人的風格一樣，沒有華麗的裝飾，只是粗獷的簡樸。其廟門建築尤為奇巧，廟門即是山門，山門又是寨門，還是道教中的洞天門。外看是廟樓，內看，上既是門樓又是戲樓，一樓三用，據說是取其「三結義」之意。

我們的車經過今天已經變得人面全非，不知道租車公司這幾天數百元的租車費用能否彌補清洗費，抱歉了。

車經過今天已經變得人面全非。（作者提供）

本次主題旅遊行程順利，如果硬要為他評分的話，我給滿分，也是首次組合大家一起成行。

精選開講文章：

曹魏古都探索之旅 (河南: 官渡, 許昌, 南陽) (上篇)

曹操故里 亳州 #1

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內容提供：跟住三國去旅行

作者三國歷史文化深度遊專頁：http://www.facebook.com/depthtour

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