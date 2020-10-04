【奈良井】日本賞紅葉好去處！踏訪奈良井感受古時的秋天

編按：到日本賞秋去那裏好？下文作者便為大家推薦了奈良井這地，讓大家盡情享受日本古時的秋天！

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文章原文刊於01開講

在高樓大廈中觀賞紅葉，美；在公園中看見湖水紅葉，也美；在遠山高峯上看到一棵棵高地不平，火紅色的楓樹、金黃色的杏樹，更美！如果能給大家能回到古時，從古時日本人的角度去欣賞紅葉，大家又有沒有興趣試試穿越時空呢？

從古時日本人的角度去欣賞紅葉。（作者提供）

奈良井，一下火車其實已經覺得這裏是一個很美的地方，只看用木為主幹建造的火車站，還保留著古色古香的日本味道，再加上四周紅葉滿開，又如跨進了另一個空間，回到古時的日本。

出了火車站，沿着左手邊直行，便會漸漸感受得到古時日本的氣氛。兩旁古舊建築多以一層起起兩層止的日本古時平房設計為主，每間也有其特色，有些是賣酒、有些是供客人入住的民宿、有些是小食店，售賣「煙煙韌韌」的古代五平餅。如果大家近看一點，還發現因時間而大被洗禮的木材表面，顏色深淺不一，還有點凹凸不平。

建議大家可以在這裏的餐廳享用午餐，嘗試從二樓的餐廳露台一邊享用午鐥，一邊遠望着滿山紅葉的美景，大家也可以坐着幻想着古人路經此地，大官貴人坐著馬車，商人在繁華小巷中經商的情景。

當大家走完奈良井之後，不要急急腳腳的離開，請各位預留一點時間經過一條小隧道，由古時的日本轉身回來富有現代感的木曾小路，在紅黃綠藍四色的配襯之下，也會令人陶醉起來。來杯可口的冰淇淋，不怕秋風撲面的朋友，可以選擇坐在戶外露天茶座，怕冷的不妨坐在餐廳內，看着紅葉美景，慢慢把冰淇淋吃掉。

古鄉襯托着紅葉，感覺會是另一種風味，又是旅行的新體驗！

交通： 1. 長野-> ＪＲ特急ワイドビューしなの6号・名古屋行->松本-> ＪＲ篠ノ井線・中津川行 -> 奈良井（約2.5小時） 2. 名古屋-> ＪＲ特急ワイドビューしなの5号・長野行 -> 木曽福島-> ＪＲ中央本線・松本行-> 奈良井 （約2.5小時）

內容提供：匠心の旅

作者Facebook專頁：Travel Plan Ahead 匠心の旅

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