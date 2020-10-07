【瑞士旅行】登上雪朗峰頂觀賞三大山峰　體驗瑞士人標準減壓做法

編按：雪朗峰風景優美，下文作者就分享了到訪雪朗峰的經歷，為大家分享峰上的美景。

上週末跟著新朋友們進行第一次的瑞士公路之旅，趁着目前旅遊淡季，從日內瓦來到瑞士觀光核心地帶雪朗峰（Schilthorn，海拔2970公尺）山腳兩天一夜，剛好也讓我一年之內無心插柳地幸運集滿了歐洲三大名峰的清晰面容。

依循個人經驗順序，去年在策馬特營地一早瞥見了山形獨特的馬特宏峰（Matterhorn，海拔4478公尺），上個月又藉著地利之便來到夏慕尼仰望 4810 公尺的歐陸至高勃朗峰（Mont Blanc）；這回來到高度不到三千米卻坐擁最佳全景視野的雪朗峰，近距離觀看少女峰（Jungfrau，海拔4158公尺）和一旁僧侶峰（Mönch）和艾格峰（Eiger）所組成的標誌瑞士天際線，傳說這裏有一對年輕男女被有事僧侶所分隔的淒美故事（有種嫦娥既視感）。這次我們選擇從施特歇爾貝格（Stechelberg）山谷纜車站作懶人攻頂，在無敵天氣的加持下來到雪朗峰主打007主題的360˚ 旋轉餐廳，享用飯店提供的免費早餐，和四周不太真實的清澈環繞景象，並象徵性地在不同高度的車站收集了十公里的徒步路程。

剛好另外三位旅伴也都住過美國，於是不自覺地比較了美國和瑞士。相較於美國人偏好飲酒跳舞和用藥，置身戶外、登高遠望甚至極限運動似乎是瑞士居民紓解工作壓力和憂鬱的標準做法。雖然律師朋友們談吐自信、薪水生活光鮮亮麗，卻仍舊明顯讓人感覺到他們隱藏在表面之下的壓抑、不安與渴望逃離的窒息感，相較之下，不知不覺地在態度轉變後，我目前的生活似乎對於曠日持久的壓力暫時免疫了。然而，回顧自身，過去在學術界中感受到的壓迫感又有多少是自己加諸的呢？

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內容提供：瑞士豬尾巴・神經科學界的Ｖ

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