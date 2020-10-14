【秘魯旅遊】探索南部普諾嘉年華　不同舞隊到底有什麼分別？

南美的嘉年華，大家立刻想到的應該是巴西里約的森巴嘉年華，但其實南美各國每年的二至三月，都有類似的大型嘉年華。除了巴西外，還有玻利維亞的Oruro Carnaval，哥倫比亞則有Barranquilla Carnaval ，而智利類似的嘉年華則在Arica進行。而在秘魯，最大型的嘉年華節慶，定必是位於秘魯南部的普諾嘉年華。

這個嘉年華每年二月第一至第二個星期於普諾進行，這個節日本是天主教節日「Virgen de la Candelaria」，但近數十年，已逐漸演變成狂歡共舞的嘉年華喜慶日子，尤其是最後幾天，會聚集過萬舞者及表演者，傾力演出不同特色的舞蹈及音樂，與眾同樂。

普諾嘉年華。（作者提供）

在一連七天的普諾嘉年華，除了可以看到不同種類的舞蹈，各舞者服裝鮮艷奪目，女舞者花姿招展，男舞者賞心悅目，最令人熱血沸騰的，是能夠與舞者們超近距離接觸。普諾嘉年華的舞者所演繹的舞蹈各具特色，當中的主要舞蹈隊伍分別為Diablada 、 Caporales、Morenada及Sicuri 。

Diablada Dancers

就我所見，惡魔舞者（Diablada Danzars / Devil Dancers）是這個嘉年華中最具標誌性的舞者。

這個類別的舞者，非常容易識認，也是最受遊客歡迎，爭相與其合照的舞者，因其一身裝扮及面具令人一看就知是惡魔的化身，男舞者通常都會戴上造型極誇張，兇神惡剎的面具，舞姿以跳躍轉動為主，而女舞者甚少載上面具，但其服裝及舞姿也相當妖艷誘人的。

Cporales Dancers

Caporales Danzers的舞者是帶起整個嘉年華會的氣氛，他們人數眾多，會較多與群眾及遊客互動，能激起遊客的高漲興奮情緒。

Caporales Danzers也挺容易辨認，男女舞者服裝是同式同款，男舞者的掛靴上有噹噹，而女舞者的超迷你短裙及緊身上衣，相當誘人，即使我是女士，也忍不住多向她們望多兩眼。他們的舞蹈節拍是輕快及激昂的，且多輔以哨子帶動氣氛。

Morenada Dancers

Morenada舞隊在普諾嘉年華中也是相當典型的舞隊。但一開始時，難以與Caporales舞隊分辨，尤其是女舞蹈員們，同樣也是性感誘人加迷你裙的打扮。

後來才知道Caporales男女舞者的服飾是同款的，而Morenado的男女舞者服飾則是大相徑庭，男舞蹈員的服飾，個人覺得有點像中國大戲服，而女舞蹈員的服飾雖然真的與Caporales女舞蹈員相似，但細心留的話，就可看到分別。

Morenada女舞者的高帽上會多了羽毛作裝飾。（作者提供）

此外，Morenada女舞者亦分了兩類，一類是較為年輕，以性感打扮為主；而另一類則較為年長的傳統打扮。

在舞姿方面，Morenada是屬於高貴優雅，無論男女舞者移動時，均沒有太大動作或轉動，這也是與Caporales大不同之處。

傳統服飾打扮Morenada女舞者。（作者提供）

Sicuri Dancers

普諾喜年華四大舞隊中，這隊是較與眾不同的，因他們是走民族風，有高原原住民的傳統衣著，搭配高原民族音樂，非常容易識別。

Sicuri舞隊最引人注目的不是舞者，反而是樂師，每隊Sicuri的樂師目測起碼有300人，每個樂師都會手持一至兩個高原著名樂器，打頭陣的超巨形的高原鼓（Wankar Sicuri），接著是排笛（Siku），只需兩種樂器，就可以演奏出Sicuri高原系列的音樂，很神奇。

四隊舞隊中，個人較喜歡的是Sicuri，一來我比較喜歡民族風，二來是當數百樂師同時吹或彈奏起時，這些高原音樂是震憾心靈的。

有機會來秘魯的話，不要錯過這個與民同樂的嘉年華啊！

民族風舞者。（作者提供）

內容提供：南美小趣

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）