【秘魯旅遊】彩虹山真的像照片般美？揭開山上真面目＋健行體驗！

編按：秘魯彩虹山在近年突然興起，在Instagram 及Facebook 都不難見到大量遊客到山上打卡，但這座彩虹山的真面目到底是如何呢？且看下文作者分享。

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文章原文刊於01開講

在秘魯，有一個非正式的旅遊統計，名氣最高的景點是世界七大奇景馬丘比丘，而第二名，必定是現在紅到爆的彩虹山。疫情之前，彩虹山的到訪人數是能夠與馬丘比丘媲美，尤其在六月至八月的登山旺季期間，彩虹山每天人流量達萬人。

疫情之前，彩虹山每天人流量達萬人。（作者提供）

彩虹山是近幾年秘魯大熱的旅遊景點，之前是寂寂無名，有一傳聞是因為彩虹山位於海拔5000米高的深山中，2015年前是被冰川所覆蓋，因全球暖化，冰川融化，彩虹山才公諸於世。彩虹山能夠大熱，除了其獨特的彩虹地貌外，社交媒體及網絡的力量使其曝光率高踞不下。我第一次在社交媒體上看到彩虹山是在2015年9月，第一眼的感覺確是驚為天人，真的是此景只應天上有。但要留意，現在社交媒體上所反映出的彩虹山，超過一半都做了過度的修飾，有點誇張。這篇文章的照片，全是原圖，沒有加工，是彩虹山的真面目。

彩虹山的真面目。（作者提供）

從2018年起，秘魯彩虹山觀光業起了些變化。第一是多了一條新彩虹山路線「Palcoyo」，第二是舊彩虹山路線「Vinicunca」改了條更易抵達的路線。先說舊彩虹山路線Vinicunca，在2015至2017年期間的舊路線，起步點是海拔4300米，最高點約5100米，來回約10至11公里，平均步速為上山四小時，下山兩小時，整個健行路程需約七至八小時，是一條需要高體能，中難度的路線。但從2018年起，舊彩虹山路線Vinicunca改道了，變成由海拔4600米起步，來回約五公里，平路為主，可選擇騎馬，是四小時內必定可完成的路線，這對很多渴求登上彩虹山的國際遊客，南美遊客，甚至是秘魯本土遊客均是喜訊，但同時，亦令這條路線更加擠擁。

舊彩虹山路線Vinicunca來回約5公里。（作者提供）

而新彩虹山路線Palcoyo，是2018年才被開發的，起步點為海拔4700米，最高點不超過5000米，最簡易的路線基本上一小時內可完成，若要登上最高點則需額外一小時，似是一條郊遊路線多於健行路線，基本上沒有難度。我曾三次到訪Palcoyo，個人認為其景觀絕不遜色於舊彩虹山，然而，Palcoyo在網絡的名氣暫時遠遠不及Vinicunca，所以遊客相對少很多，拍獨照也較為容易。要留意，新舊路線均可看到彩虹山，但不是同一座彩虹山。

新彩虹山Palcoyo獨有的景致。（作者提供）

就健行角度而言，新舊彩虹山的路線是屬於低難度，但彩虹山仍是「高」不可攀，無論你在水平線上是如何頂尖的跑手及健行高手，如果在沒有完全適應高原下，在將近5000米的高度行走，只能行如龜速，氣喘如牛，甚至有生命危險，千萬不要少看彩虹山的高度。

如果來秘魯計劃上彩虹山，真心建議需安排在庫斯科逗留最少五天的時間，最理想是七天，讓自己能好好享受大自然奇境。

新舊彩虹山也是「高」不可攀的山。（作者提供）

內容提供：南美小趣

作者Facebook專頁：南美小趣

作者Instagram專頁：ship_in_south_america

作者網站：www.shipinsouthamerica.com

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