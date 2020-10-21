三國志文化展下篇「三分歸一統」　以七字總結風起雲湧的三國時代

編按：三國志文化展於2020年七至十月在深圳南山博物館舉行，可惜因疫情關係，很多三國迷都無發前往參觀，下文作者用文字和圖片為大家報導了是次展覽的內容，讓大家安坐家中也可以「參觀」三國志文化展。

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文章原文刊於01開講

三國志文化展於2020年七至十月在深圳南山博物館舉行，是近十年來規模最大的三國文物展，南山博物館在南頭古城附近，南頭古城又名新安古城，已有1700年歷史。今年初，三國志文化展已在北京展出，2019年的展覽是在日本東京國立博物館進行。今次的南山三國展覽由中國文物交流中心、深圳市文化廣電旅遊體育局、南山區文化廣電旅遊體育局聯合主辦，南山博物館承辦。是次展覽是由17省市博物館、36個文博單位共同籌備，展出170餘件蘊含三國歷史和文化的文物，給熱愛三國的觀眾得到史書和演義之外的直觀感受。三國時期是一個英雄輩出的時代，三國也是後人廣為傳頌的話題，希望通過展覽回溯風雲激蕩的三國史，追思三國人物的忠義、仁德、孝悌等美好品質。

三國志文化展。（官方圖片）

第一篇介紹了「前言」及「強漢傾頹」展館，第二篇介紹了「天下三分」展館，本章最終篇會參觀最後的「三分歸一統」展館。

晉。（作者提供）

三分歸一統

天下合久必分，分久必合。落幕總在掌聲時，人才輩出，每一個人出盡渾身解數，鬥智鬥力，魏蜀吳的相繼隕落，曹操劉備等天下英雄的凋亡，實在不能不讓人泛起愁緒。笑到最後的，就是司馬家族。

「晉平吳天下太平磚」也是三國史上重要的文物。這塊石磚是晉朝滅亡後，孫吳鑿製的，於1985年在南京江甯索墅西晉墓發現。上面的文字，直接宣告了那個英雄時代的終結，側面印上花紋及文字：「姓朱，江乘人，居上描。大歲庚子，晉平吳，天下太平」。庚子即太康元年（280），這年西晉滅。吳石磚是墓主人一生終結的記號。而這短短七個字，也是整個三國時代最後的符號。

從「蒼天乃死」到「晉平吳天下太平」，剛好是一個完整的三國時代，一切有始有終。

作為經典文學的《三國演義》家喻戶曉，但儘管早已看慣三國故事裏人與人的精彩互動，卻未必能對那段風起雲湧歷史展開的環境及舞臺有所體會。近百年零零碎碎的文物積累，群雄逐鹿中原的金戈鐵馬已經依稀可見。展覽重現了真實的三國時期歷史風貌，展示了三國時代文物考古研究新成果，帶參觀者參觀一個「看得見的三國」。

展場不乏小朋友參與，有些應該是進行學習活動，小朋友在記事簿作紮記，繪畫文物形狀，我也十分佩服他們對學習的熱誠！讓小孩到博物館參觀，帶上歷史記錄簿記錄，帶相機拍照，回來後合作做圖文並茂的遊記，能養成他們主動用心觀察，用手寫作的能力和習慣。

展場不乏小朋友參與。（作者提供）

歷史的天地十分廣闊，歷史的內容無比豐富，引發小孩對歷史的興趣，啟發並培養小孩思考能力，求取知識的好習慣，尤其是培養小孩的批判性思考，這將會對他們一生的求知、工作、參與社會、服務人群，產生積極有益的影響。由文物帶起故事，讓大家學習歷史，應該事半功倍。三國志文化展何時才會登陸香港？

由文物帶起故事會事半功倍。（作者提供）

回顧：

去南山博物館看三國志文化展之強漢傾頹

去南山博物館看三國志文化展之天下三分

內容提供：跟住三國去旅行

作者三國歷史文化深度遊專頁：http://www.facebook.com/depthtour

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（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）