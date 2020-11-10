【香港本地遊】秋季坪洲一日遊！享受登山行＋藝文青之旅

編按：疫情期間大家都困左香港不能出國，不過其實香港也有很多地方值得大家放假去放鬆一下，下文作者就分享了坪洲登山加藝文青一日遊，立即看看有什麼地方好去吧！

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文章原文刊於01開講

在這不尋常的一年，卻讓人重拾難得的秋意體驗。近一個月來，多個周末皆有涼風吹送，貓人也要趁機到離島舒展一下筋骨！來到十年沒有踏足的坪洲小島，蔚藍的天空、濃濃的海水味、寬闊的海旁街道、一座座低密度的樓房裏，雖然加添了分佈零落的小店，但商業味不算重，樸實的民風依然尚存。

低密度的樓房裏加添了分佈零落的小店。（作者提供）

為食的貓人，一抵步即貓衝去坪州名物——炸蝦餅的美食現場，在祺森冰室門外等候，望望門牌上字眼，原來已開業了半個世紀。今次約等了30分鐘，店員就安排了卡座給我倆坐下，一室暗調子，充滿舊日情懷。

即時點了蝦多士（HK$47）及吉列豬扒三文治（HK$42）。記得十年前食蝦多士，真的有成隻蝦在多士上，今次呢？蝦肉已融入餡料裡，雖然蝦味也濃郁，但卻與市區可吃到的蝦多士太相似，似乎欠缺特色了。

吃完坪洲名物，走進了食肆側邊的一間文青店——Cinpou前舖，售賣各式由居住在坪州的藝術家所親手製作的手藝品及精品，例如一些圍巾、飾物、紮染袋及畫作等，糅合店裏的悠閒氛圍，有點脫俗的出塵味道！

之後貓人再漫無目的地閒逛街頭巷尾，發現一條掛上「牛皮廠」門牌的巷子，鑽進巷裏探究一下，原來內有乾坤。牛皮廠曾經是坪洲三大重要出口產業之一，現時留下破舊的房子，於2010年獲確定為三級歷史建築物。現時牛皮廠遺址，展示了一件件由一群藝術家以 Upcycling形式所創作的街頭藝術作品，猶如將舊物賦予第二次生命，吸引不少文青來打卡！

一場來到坪洲，當然趁機看下海望下山，徐徐走到坪洲東灣，平靜的內灣海面，加上幾艘獨木舟與立划板，令人心曠神怡，心情大放鬆！

之後再沿路牌指示，向僅高約95米的手指山進發。Google地圖指示10分鐘就到頂，但可能Google是按照巨人的步伐來計算，貓人實測則用了30分鐘才登上手指山的山頂，沿途山勢較聳直，路段以樓梯級為主，走來都有點索氣。不過能夠俯瞰坪洲的形態，甚至遠眺迪士尼及中環景致，在短短的登山路程裏，吃力一點也無妨呢！

一個下午就可以輕輕鬆鬆遊覽坪洲不同角落，體會美食、海風、山徑，文青、藝術的匯萃，完成愜意的避世旅程！

內容提供：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

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