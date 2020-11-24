【三國遊記】踏訪諸葛亮出生之地：山東沂南　認識一代軍師的故里

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諸葛亮故居紀念館。（作者提供）

諸葛亮故居紀念館（諸葛亮故里）位於臨沂市沂南縣磚埠鎮的陽都故城，今天的磚埠鎮孫家黃疃村，佔地2700平方米，是諸葛亮出生和少年時居住的地方。西元181年，諸葛亮出生於陽都故城。13歲時隨叔夫諸葛玄去豫章，15歲時隨叔夫依靠劉表，開始了在荊州「躬耕隴畝」的生活。後被劉備請出山，輔佐劉備創建蜀漢政權，成為一代名相，為後人所緬懷。

諸葛亮故居紀念館位於臨沂市沂南縣磚埠鎮的陽都故城。（作者提供）

陽都故城是古代文化遺址，城內耕土下一米左右即是漢代文化層，亦發現戰國文物，陶豆和陶鬲的殘片隨處可見。故城東面緊靠沂河，河西崖有一面出土的古代城牆，石砌而成，十分堅固。北面是東沂河，河岸上約1500米長的東段故城城基至今依稀可辨。陽都縣廢於東晉永和年間，故城毀於南北朝時期。現存遺跡有故城東門，城牆廢垣。穿越時空的隧道不難想像，古陽都曾經是個風光秀麗的好地方，這裏物產豐富，百姓生活殷實富足。

沂南縣人民政府在沂南縣磚埠鄉孫家黃疃修建了「諸葛亮故里紀念館」村子裏大部分是低矮的小平房，看上去那裏農民生活比較簡樸。諸葛亮故里紀念館坐落在村子的東頭。為仿古式建築。門柱上有兩付楹聯，中間一付是「沂汶蒙三水聚融潤育千秋賢相；蜀魏吳一時鼎分垂傳萬代智星」。 大門旁邊立有一塊花崗岩石碑，上刻「省級重點保護文物陽都古城」。紀念館左側豎立的穿孔漢畫像石碑，是漢代遺物。院內有千年銀杏樹一株，紀念館三塊漢畫像石均是諸葛亮故里出土的。大殿正中安放着諸葛亮塑像，四周是十四幅壁畫，反映了諸葛亮一生壯麗輝煌的業績。

諸葛亮離開故鄉後便沒再回去，但他對出生地卻充滿了眷戀之情。諸葛亮「每晨夜從容，常抱膝長嘯」，最愛嘯吟的《梁父吟》，這是魯南流傳的民歌，曲調慷慨悲涼。在吟嘯聲中，諸葛亮既抒發着壯志未酬的慨歎，也寄託着對故鄉山川風物的思念。故鄉的人們也深情地懷念着這位名垂千古的賢相。

垂千古的賢相——諸葛亮。（作者提供）

諸葛亮祠後面是銀杏園和石刻碑廊，前面是一棵千年古銀杏和隋唐諸葛亮廟遺址碑記。有史料記載，諸葛亮去世後有人在沂南諸葛村建立諸葛亮廟宇。解放後廟內尚有一塊殘碑，為隋開皇九年（589年）重修廟宇碑記。後來廟堂幾經變遷，殘碑無存。旁邊還立有一塊複製的乾隆禦碑，內容是「孝能竭力王祥覽，忠以捐軀顏杲真」。所遇由來殊出處，端推諸葛是全人。

內容提供：跟住三國去旅行

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