【三國遊記】遊諸葛亮文化旅遊區＋北寨墓群　認識東漢建築與文物

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昨天介紹的諸葛亮故居紀念館北面大約35分鐘車程，就是諸葛亮文化旅遊區。

沂南古瑯琊國陽都縣，是諸葛孔明先生幼年生活之地。諸葛亮文化旅遊景點是由臥龍山公園擴建成而的景點，此為開放式園林，供遊人免費參觀，市民在這裏進行各式文娛活動。

諸葛亮銅像後面的浮雕壁畫，記錄了他一生的事蹟。此該壁有回音壁的功效，遊人至此可以一探究竟。諸葛宗祠環境清幽，建築氣勢恢弘，頗有漢風古韻。正殿匾額書「千古人龍」，「全人」等字樣。

到達諸葛亮文化旅遊區，可以順便一遊附近的北寨墓群。北寨墓群是中國轉移發現的，保存最完整的一座漢代（公元前206至公元220年）畫像石墓。北寨漢墓博物館是在北寨墓群基礎上建造的一座專題性博物館，所有建築外形，集仿古與園林風格於一體，均屬東漢時期的建築，主要向人們展示漢代墓群葬文化及出土遺物，傳播優秀的歷史文化。

北寨漢墓在中國考古史上很出名，出土的東西不多，關鍵是一號墓的漢畫像石，當進入墓室，近距離觀看古人的畫作，看深淺浮雕勾劃出的各種故事、人物、神獸，和精美的石製構件。二號墓為大型磚石結構的多室墓，墓葬佈局與1號墓基本上相同，出土80餘件文物，其中有珍貴的五龍戲珠三足硯和銅女俑。

內容提供：跟住三國去旅行

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