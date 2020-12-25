【日本長野】廣告取景勝地　紅葉版天空之鏡的御射鹿池｜匠心之旅

來到11月底了，紅葉又到了尾聲！看紅葉真的在山峽灣谷之中來欣賞是比較美的！

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臨近尾聲，再介紹一個我自己也很喜歡的紅葉勝地給大家，日本很多廣告一年四季也很喜歡在這裡拍攝取景的，但我自己就比較喜歡在這裡看紅葉！

看紅葉真的在山峽灣谷之中來欣賞是比較美的。（作者提供）

大家可能會問：只看名字，感覺只是小小一個水池，沒有什麼特別，但重點是圍繞在池旁的180度紅葉美景！能集上天時地利人和，把這個天然美景完完全全在池中反映過來，清晰的池水，看着倒影中的紅葉，另有別的味道！

重點是圍繞在池旁的180度紅葉美景！（作者提供）

雖然池的面積也不是太大，但不知道為什麼眼睛很自然地被它們吸引着，有的朋友坐着打開了畫具，把最美的一刻從自己的手裡一筆一筆的繪畫着！人們的手機相機也閃過不停，女友們擺着不同姿態要求男友們幫忙留下最美的一刻。

秋高氣爽，再配合紅葉美景，人生一大樂事。（作者提供）

大家去長野旅行，其實也可以看到很多很美的天然奇景，建議可待在長野兩至三天，好好享受一下自然的魔力！

交通： 電車： 新宿→茅野（特急行 2小時30分） 新大阪→名古屋（新幹線1小時）→塩尻（2小時）→茅野（30分鐘） 巴士：茅野駅→明治温泉入口（一日兩班） 的士：茅野駅→明治温泉入口（30分鐘）

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

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