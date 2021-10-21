【日落好去處】最近有網民於Facebook分享自己在旺角街頭拍攝的日落美景，不少人大讚超靚，更有人指可以媲美「曼克頓懸日」，因此吸引了不少攝影發燒友去拍攝！記者精選全港23個日落打卡地點，包括港島、九龍、新界郊區，以及離島，全部交通方便，即睇下文mark低心水日落好去處！



（FB @ tommy chung）

最近有網民於Facebook群組「香港行山、風景、人像攝影分享會」分享自己在旺角街頭拍攝的日落美景，不少人大讚超靚，更有人指可以媲美「曼克頓懸日」！原來這張相是在旺角亞皆老街行人天橋上拍攝，更吸引了不少攝影發燒友專誠去影相。

「曼克頓懸日」即是當日落軌跡剛好與街道對齊，街道都被陽光穿過的日落美景，「曼克頓懸日」只會在接近夏日和冬至時才會出現，因此是季節限定。

不少攝影發燒友專誠去亞皆老街行人天橋影日落。（FB @ tommy chu）

除了旺角街頭外，其實香港都有不少日落好去處，記者精選全港23個日落打卡地點，包括港島、九龍、新界郊區，以及離島，全部交通方便，即睇下文mark低心水日落好去處！

九龍區

日落好去處【1】觀塘海濱花園

講到九龍區的日落勝地一定有觀塘海濱花園！海濱花園前面的海面平靜，而沿著長廊有一大片草地，最適合坐在草地上打卡日落。

(ig@ ringosharing )

日落好去處【2】西九海濱長廊/西九文化區

西九海濱沿路都可以飽覽維港大海景，睇日落就最爽，因為坐在草地上可以一邊吹海風，一邊睇日落，仲可以買返杯咖啡歎返個悠閒傍晚！

日落好去處【3】嘉頓山

嘉頓山是少數位於市區中的短途行山徑，上到嘉頓山就可以睇到整個深水埗景色，拍攝日落時更可以將一旁的大樹攝入鏡頭，非常有feel！

(ig@12.12.travel )

日落好去處【4】鯉魚門三家村石灘

鯉魚門三家村睇日落是常識吧，特別是住東九龍的朋友應該好熟悉喇！穿過鯉魚門海海傍道、海鮮街之後，就會到達小石灘，向前望就見到港島東的高樓大廈。而石灘最前方就是最有名的鯉魚門燈塔，到日落時分就可以影到夕陽美景！

(ig@ kenneth_johnson)

日落好去處【5】魔鬼山

上到山頂之後，東面見到將軍澳、西面就是維港，不過由於平日有超多發燒友會去，唔想到時見住個日落，但又無位影相，記得要早啲去霸個靚位喇！

(ig@ hiyaisaac)

港島區

日落好去處【1】西環鐘聲泳棚

西環鐘聲泳棚早於60年代建成，現在已經成為港島區日落好去處，吸引不少人站在橋上影相。等候到日落時分可以睇到金黃色一片的大海，更有機會睇到粉色、橙色的天空。

（ig@ daily_the_road）

日落好去處【2】堅尼地城海濱長廊

在上年10月才正式開放的堅尼地城海濱長廊，最近成為熱門好去處，全因可以飽覽180度維港海景，西九龍、昂船洲大橋和青馬大橋的景色一覽無遺，可以睇日落之餘還可以拍到超美的天空之鏡！

（Fb @ Joanna Koo）

日落好去處【3】中山紀念公園

中山紀念公園靠近西面，因此近海的區域非常適合睇日落，例如有不少人前往散步的水景廣場是最近觀賞位置之一。黃昏時分，噴水池的池水、十字架燈柱，配上緩慢落下的夕陽美景，當然要即刻影低。

（ig@ colorplanet_hkxindo）

日落好去處【4】西高山

西高山是港島第四高的山，全程都是平坦石屎路，只有少量樓梯。登上西高山觀景台後可以飽覽維港西部、對岸的西九龍景色，最遠甚至望到獅子山，黃昏前後登山更可以觀賞日落美景。

(ig@ mandy13141516)

日落好去處【5】南朗山

經過南朗亭後繼續上山，山徑旁邊一片植被稀疏的石坡是觀賞日落最佳位置。黃昏時分，大家可以短暫停留觀賞日落美景，亦可以遠望香港仔避風塘及鴨脷洲、以及漁船、遊艇排在海面的景色。如果想登頂的話，大家可以繼續行10分鐘就可到達山頂。

（ig@ ivanzchi）

日落好去處【6】寶馬山紅香爐峰

北角寶馬山紅香爐峰可以飽覽270度維港海景，更可望到九龍一帶景色。只要天氣情況許可，紅香爐峰峰頂更可以觀賞維港配日落美景，站在大石上就可以望到日落，因為景觀不會受樹蔭草木影響。

(ig@ dc0101me)

日落好去處【7】北角公共碼頭

鄰近渡輪碼頭的北角公共碼頭都有得睇日落！黃昏前後亦有攝影發燒友前去捕捉日落，碼頭可以望盡觀賞港島東、九龍一帶風景，日落時分亦可以望著日落慢慢下沉的風景。

（ig@ __eyc __）

新界區

日落好去處【1】下白泥

元朗下白泥應該是攝影發燒友最愛拍攝日落的地點，下白泥村對開有長長的泥灘，日落時分站在泥灘上面就可以與身後的夕陽合照！日落時天空會慢慢由藍色變成紫色，夕陽金黃色餘輝反射到泥灘上面，形成港版「天空之鏡」。

（IG @shel_shutterism）

日落好去處【2】龍鼓灘

離島之外，屯門龍鼓灘是香港最西面的沙灘，沙灘視野廣闊，灘上仲有荒廢的木碼頭、大石頭等，而退潮時仲會浮現一條小路，最啱影「天空之鏡」。等到日落時分，仲有機會影到海天一色的畫面。

(ig@ piger)

日落好去處【3】青欣山

唔講唔知，青欣山原來都是睇日落的熱門地點！青欣山又稱青衣自然徑，路線簡單，最佳欣賞日落位置是二號觀景台，更可以望到青馬大橋全景，加埋大大個鹹蛋黃做陪襯！如果想同夕陽合影，你仲可以影埋自己入鏡！

（FB @ Joanna Koo）

日落好去處【4】烏溪沙石灘

烏溪沙石灘有「香港的澎湖」之稱，更是睇日落好去處！沙灘上的沙石較多，夾雜著蠔殼、硯殼等。沙灘上曾經有人工砌成的心型石「海之心」，不過後來被指破壞海洋生態，現在已經被清拆！雖然無咗心形石，但漲潮時夕陽照射到海面，金黃色餘輝都好吸睛！

(ig@ queeniechanmua)

日落好去處【5】馬鞍山泥涌

除咗烏溪沙石灘，原來新界東仲有一個隱世的日落打卡景點！泥涌的位置比較偏遠，較淺水的泥灘可以睇到吐露港海景，仲會見到對岸的八仙嶺，幸運的話可以睇到海天一色！最適合打卡的位置是一座斷石橋，如果唔怕的話仲可以站上去影相！

(ig@ luca_leung)

離島區

日落好去處【1】機場維修區

機場維修區其實都影到日落，仲可以影到架飛機在隔離做陪襯的照片！機場維修區是一條大直路，旁邊就草地，另一邊就有一望無際的沿海堤霸同埋一望無際的大海，頭頂仲會有飛機飛過，仲見到夕陽慢慢消失在海平面！

（ig@ matthewphotographyyyy）

日落好去處【2】大澳

作為香港著名的漁村，港人一到周末就經常入大澳享受寧靜！大澳有多個日落打卡地點，第一個地點是只有75米高的虎山，其中由好多大石塊組成的步道，加上兩旁的木欄杆，最適合同身後的夕陽打卡！

（ig@ matt_wongkaleung）

日落好去處【3】長洲

講真長洲應該是最多港人去的離島！長洲有兩個睇日落的地點，包括長洲西堤以及北眺亭，望住夕陽緩緩地向下沉，真係別有一番情調。

（ig@44terence）

日落好去處【4】南丫島

南丫島也是港人的假日好去處，有些人仲會特意入南丫島行山，例如行菱角山仲可以睇埋日落添。菱角山位於索罟灣背後，高250米，上山的路全部都是石屎路，路程簡單，只需半個鐘頭就可以登頂，俯覽整個南丫島，連對岸的南丫島發電廠都睇得到！

(ig@ rebecho)

日落好去處【5】坪洲

雖然坪洲的面積得三分之一個長洲的大小，相對較少遊客，如果想享受返個寧靜休閒的假日，不妨去坪洲來個一日遊！坪洲的銀洲仔亭（又稱天涯海角）是最啱睇日落的地方，不過要先上到手指山，再沿住小路通去銀洲仔亭。

（ig@ chris.planet）

😍同場加映：9大芒草路線！😍

說起芒草行山路線，大家可能會最先想起大東山芒草、大帽山芒草，但其實除了在芒草季節可以登山看芒草，市區都有不少易到的芒草打卡地，記者為大家整理9條芒草路線，今個秋天可以去睇芒草！

芒草行山路線【1】大東山芒草

入秋後，位處高山的芒草勝地都會先染金，最廣為人知的一定要數到大東山。一望無際的芒草加上爛頭營的石屋都是大家最愛的構圖。以往有不少人攀上爛頭營的石屋拍攝，但謹記千萬別這樣做！那些石屋早已日久失修，即使你沒有破壞屋頂，也可能釀成意外。

（詳情：大東山芒草2021｜睇壯觀芒草海！附路線/交通/新手需知/芒草季節）