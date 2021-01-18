海洋公園再次因重生方案成為大家茶餘飯後的話題，但大家還記得去年因園區「森度遊」而成為熱搜的南朗山嗎？大家第一次聽到「南朗山」這個名，是否都因為海洋公園的「森度遊」？其實Pe仔也不例外。「森度遊」令南朗山行山路線登上了2020年熱搜榜，但不行「森度遊」，另一條早已因睇日落聞名的南朗山路線又是怎樣？等Pe仔帶大家去發掘一次。

南朗山行山路線望香港仔避風塘的位置是有名的日落好去處。（李琬瑩攝）

本日路線：黃竹坑 --> 南朗山道 --> 南朗山 --> 黃竹坑

● 我叫Pe仔，郊遊打卡嗰時就係日頭，肚餓搵食嗰陣就係夜晚。 ● 有一樣嘢我比人地叻嘅，就係我唔怕黑，但係我都同其他人一樣我係怕昆蟲嘅。 ● 我希望每一個人都識去懶遊！

第1站：黃竹坑人氣Cafe歎Brunch

南朗山出名睇日落，所以不妨先歎個Brunch再出發。提到港島南的人氣聚腳點，位於黃竹坑港鐵站A2出口旁的Sensory Zero應該都會在榜單之上。空間感十足的Cafe咖啡和食物都不錯，加上沒有限入座時間，與摯友吹水一流。出發往南朗山前，Pe仔先到Cafe歎個豐富Brunch，點擊圖片睇食乜與價錢 👇👇

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【關於南朗山5件事】

第2站：沿南朗山道上登山口

歎完Brunch，是時候上南朗山。由黃竹坑起行，沿南朗山道漫步約25分鐘至南朗山登山口，沿路更看到紅葉，可以說是散步時的小驚喜嗎？點擊圖片睇步行至登山口路線及景色 👇👇

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第3站：南朗山登山遊記

其實南朗山的登山口同時是南朗山道休憩花園的入口，但大家要有心理準備要不斷上樓梯了。到南朗山行山的話，上山途中一定要記得回頭欣賞270度無敵海景，點擊睇此路線景色及不能錯過的打卡位 👇👇

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【南朗山行山路線】 路程：約994米 需時：約45分鐘（由登山口起計算） 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌑 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌗🌑 備註：雖然網上不少資料指南朗山屬新手路線，但Pe仔覺得此路線對畏高人士來講絕對不算輕易，特別中間一段梯級殘破不堪且滿怖碎石，兩旁又無任何可扶，絕對一步一驚心。 由於南朗山全段需暴曬且盡是樓梯，行一半都快要中暑，Pe仔建議大家一定要帶足夠食水，並在清涼的天氣下才選擇登上南朗山。

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疫情下大家無法外遊，各大山頭就旺過旺角。Yahoo搜尋公佈2020年「10大熱搜行山路線」排行榜，當中有不少路線都是近年大熱行山路線，當中有幾多條你都行過？點擊圖片睇搜尋排名 👇👇

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