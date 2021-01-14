【中國遊】三國歷史深度行　世上最細最奇特之城全因諸葛亮而起？

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文章原文刊於01開講

漢桑城，位於河南省新野縣漢城路。高約丈許，周約數丈，青磚砌築，上有堞垛，狀若城牆，內有古桑一株，乃三國時關羽手植，漢桑城即由此而得名。城牆迎日面樹碑勒銘，記述城桑來歷。此城乃世界最小之城，實為憑弔三國舊事的絕好去處。

漢桑城是憑弔三國舊事的絕好去處。（作者提供）

漢桑城修得小巧玲瓏，七彎八叉的枯枝伸出城外，遠處望之，猶如一個古秀的盆景，典雅有趣。古桑老態龍鍾，軀幹如鐵，巨大的枯枝扭曲著身腰，裂著縫隙，抖掉滿身甲皮，猶如化石一般堅硬，使人壯心不已，感慨萬千。

是什麼原因使得這處小小的建築如此出名？

東漢末年，劉備、關雲長、張飛駐軍新野。自從諸葛亮當軍師後，採取了很重要的兩項舉措，一是寬仁愛民，二是抓軍中紀律。就是這兩條，贏得了百姓讚頌。一天，關雲長從操場歸來，將自己的坐騎赤兔馬拴在門口一棵桑樹上，隨後進屋一門心思研讀兵書去了，不料，因為這匹馬餓了，把樹葉、樹枝、樹皮啃了個淨光，沒幾天，桑樹乾枯而死。這棵桑樹的主人，正是關雲長所住的房東。

諸葛亮得知這一消息後，找到關雲長，重申了愛民紀律，要關雲長自覺補栽一棵桑樹，以示對張老漢的賠償。關雲長開始想不通，認為這是諸葛亮給他難堪，進而仔細思考，覺得諸葛亮的話十分有道理，寬仁愛民，抓軍中紀律，就得將兵一視同仁，己不正，焉能正人？於是親自從市井上買來一棵桑樹，高高興興地栽到了原處，並再三向張老漢賠禮。

為了不讓這棵桑樹再遭損失，關雲長又帶領官兵，圍著桑樹，建造了一座磚築護桑城池。久負盛名的漢桑城便由此而來。

城牆迎日面樹碑勒銘，記述漢桑城來歷。桑城雖小，卻是遠近聞名的一處勝跡。

內容提供：跟住三國去旅行

作者三國歷史文化深度遊專頁：http://www.facebook.com/depthtour

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