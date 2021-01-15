天文台預測，下周初氣溫會再度下降至攝氏10度。今個冬天的寒流來勢洶洶，除了特別要做足防寒措施，有日本節目早前就講解了5個寒冬必學的冷知識，保暖之外更可以避免發生致命意外！

暖爐放錯位置隨時越用越凍？（《日本人の3割しか知らないこと》截圖）

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》不時都會介紹一些鮮為人知的生活冷知識。適逢今年冬天，日本的天氣也非常寒冷，甚至錄得破紀錄的大雪。因此，今次節目就講解了4個寒冬必學的小知識，據節目統計，部分更有7成人不知道！例如在家開暖爐時，正確的擺放位置應該是哪裡？天氣乾燥時，改變睡姿可以避免咳嗽「扎醒」？

👇👇按下圖及影片看4個寒冬必學小知識👇👇

+ 13 + 13 + 13

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本網民熱傳1招叮走牛奶薄膜！

近日一股強烈冬季季候風帶來寒冷和乾燥的天氣，多區氣溫跌至單位數。在寒風之下，如果有一杯熱飲可以暖手暖胃，可說是怕冷人士的福音！有不少人都會選擇飲熱牛奶，但你有發現用微波爐加熱牛奶時，上面總會結一塊薄薄的「奶皮」嗎？最近，日本Twitter瘋傳一招可以「叮」走這層薄膜！

👇👇👇即按下圖看寒冬必學入廚小秘訣👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

按全文睇片：日本網熱傳1招叮走牛奶薄膜！5個冬天入廚技巧 必學嫩滑蛋花秘訣