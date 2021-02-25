日本生吐司專門店嵜本　極美口感味道達神級？｜文迪漫遊慢生活

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-02-25 12:12

聖誕假期的飲食話題之一， 就是來自日本大阪的生吐司店－－嵜本SAKImoto Bakery。平安夜開店真是十分浪漫。 文：．文迪．漫遊．慢生活．＠manvinkk

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文迪未朝聖過大阪店，但在首爾到訪過類似的生吐司店，那感覺簡單又温暖，很想回味那暖暖的感覺。

已朝聖的朋友表示開店前到最好，既可以即時入座又可取得首輪麵包。（作者提供）

已朝聖的朋友表示開店前到最好，既可以即時入座又可取得首輪麵包， 早起的鳥兒有蟲吃這道理你們懂的。

事實上也沒等候很久， 約十多分鐘便入座了。 （作者提供）

文迪自然是做不到吧，專挑正午十二時來店十分冒險， 事實上也沒等候很久， 約十多分鐘便入座了。 而且只要主動開口詢問店員，她便會代你取麵包的輪候籌子 。

事實上也沒等候很久， 約十多分鐘便入座了。 （作者提供）

聽起來沒有多大損失，事實不然。因為外帶比內用更加不容易，12時前來極生的下一輪出爐時間竟然是五時，可以想像再遲一點的話全天的小籌便會派光光 。

內用限時一小時。（作者提供）

內用限時一小時，最低消費是一杯飲品，日式簡約咖啡店氛圍，暖暖的感覺十分日系。

內用限時一小時。（作者提供）

極生是含蛋奶的蛋吐司，極美不含蛋奶。（作者提供）

先從麵包開始，「極生」是含蛋奶的蛋吐司，應該是最熟悉的麵包口味吧。而「極美」不含蛋奶，聽說是創店者為了食物敏感的女兒而研發的，很有愛的感覺。

然後就是選搭配的果醬、牛油了，果醬有十多款選擇，主要就是分水果系和牛奶系的，著重美感的自然是以色相來選擇。至於飲品選擇就是咖啡、茶品與特飲。

（作者提供）

有說內用的定價是小貴了點，但文迪覺得不用自行烘烤也ok呀，而且賣相也是美美的，若不用排隊的話感覺很休閒，是讓人想再訪的地方。

生吐司切成九宮格的模樣，要用手來享用。（作者提供）

生吐司切成九宮格的模樣，要用手來享用，是想讓客人感受下吐司的觸感吧（笑）。果醬份量只是剛剛好，剛好夠文迪畫個心（看我是多無聊）。

生吐司的口感就是剛出爐麵包那種鬆軟度。（作者提供）

說真的，生吐司的口感就是剛出爐麵包那種鬆軟度，麥香之下淡淡的蛋奶香， 是比平常的麵包好吃，但又未至於神級的程度。

（作者提供）

至於果醬味道天然，有說是太甜了，但文迪覺得還好，曾經自製過就知道它本質就是甜。最喜歡托帕石柑橘果醬，帶柑橘自然香甜的香氣，紅寶石玫瑰紅桑子果醬也好有果蓉的質感，至於伯爵奶茶就沒有很喜歡，這真的太甜了。

最喜歡托帕石柑橘果醬，帶柑橘自然香甜的香氣。（作者提供）

還以為飲品只是配角，但想不到這兒的latte也真不錯，也有打卡必備的心形拉花。

打卡必備的心形拉花。（作者提供）

$98吃一份悠閒早餐感覺良好，只要是挑對了到店時間，而離開的時候門口就爆多人了。

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本來要2：45pm外帶極美，但文迪是懶慵生物回頭的路途太遠了，都係下次有緣再買麵包和果醬好了。

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嵜本SAKImoto Bakery 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3208號舖

作者簡介：．文迪．漫遊．慢生活．

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