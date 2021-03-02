【台北美食】百年老牌陳春發牛肉店　味道驚豔湯頭出色｜賞味人生

撰文： Posh by Live 賞味人生 最後更新日期： 2021-03-02 15:15

發跡於1897年的「金春發牛肉店」，在台北市飄香至今已有123個年頭，目前已傳承至第四代，並獲台北市政府認證為百年老店，以慢火細燉四十八小時的招牌清燉牛骨湯頭，為這裡奠定下了百年聲譽。

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源自「金春發」的「陳春發」實質上也是一間全牛料理店，並且主打台灣本地黃牛肉。（作者提供）

源自「金春發」的「陳春發」實質上也是一間全牛料理店，並且主打台灣本地黃牛肉，從牛雜、舌、腦、腩、肚、筋、肉都能一味通吃到底，傳承自「金春發」的鮮嫩牛肉和甘醇清燉湯頭是吸引各地老饕上門光顧的主因，新一代的店名「陳春發」是後輩為了向第一代創辦人致敬而取。

開業不到半年的老牌新店，一走進店內就能感受到充滿全新的能量。（作者提供）

開業不到半年的老牌新店，一走進店內就能感受到充滿全新的能量。

整個室內裝潢新穎明亮，座位就是很簡單的桌椅擺設，店內也提供有廁所可使用。大片玻璃窗前的座位區可以欣賞到街景，同時多了一分用餐的情趣，這裡的上班族客群應該不少。用餐座位區的後方為廚房料理區，是採用半開放式的設計。在熱鍋內可以見到各種牛雜、牛骨和牛肉湯，這些美味食材就是打響名號的招牌，店內一角的冰箱內存放有啤酒和各式飲品。為了節省人力成本，餐具和調味料品都是採自助式的。好奇地將盆蓋一掀開，便看見滿滿紅通通的提味辣醬，待會就來試試看味道。

菜單上寫有品牌故事，說明這百年老店的歷史傳承，而且還是台北市政府認證的百年老店。

參考精美的圖文說明後，可直接在點菜單勾選，整體的餐點價位屬於中等的水準。

初次到訪這間新店，首先就點上招牌的牛肉麵和湯麵來嚐鮮。（作者提供）

初次到訪這間新店，首先就點上招牌的牛肉麵和湯麵來嚐鮮。

店家在餐具上的細節頗講究，每雙木筷子上都刻有「陳春發」字樣。招牌必點的清燉牛肉麵，一碗售價為 NT$180 元。

一上桌的牛肉麵，就先從湯頭開始喝起，金黃琥珀色的湯頭十分清澈，入口馬上為之著迷，這口中的湯頭油潤卻不油膩，入喉有甘醇鮮甜的柔和表現。麵條是家常陽春麵，雖然感覺簡單，但個人對這陽春麵還蠻喜歡的，麵條的軟硬度也煮到正好。

（作者提供）

從外觀看上去，白嫩嫩的牛肉被細切成條狀塊，感覺起來份量似乎沒有太多。

所用的是台灣國產的黃牛肉。（作者提供）

強調所用的是台灣國產的黃牛肉，第一口下去就顛覆了原本對黃牛肉的印象。

牛肉部分帶筋，而且被燉煮到非常鮮嫩軟爛，完全不會有老柴感。

牛肉的部位部分帶筋，而且被燉煮到非常鮮嫩軟爛，完全不會有老柴感。（作者提供）

搭配牛肉的綠色葉菜類，均衡了整碗牛肉麵的營養，也讓整體賣相看起來豐富精采。完全可以品味到台灣溫體牛肉的新鮮度和原味，果然是百年牛肉料理專門店無誤。

沾了一下這裡的特製辣醬，使牛肉增添了不一樣的層次感，這辣醬是用豆瓣醬做基底的風味，味道和三商巧福的豆瓣辣醬很相似，特別適合偏好重口味的人。

清燉牛肉湯麵。（作者提供）

簡簡單單的清燉牛肉湯麵，一碗價格 NT$ 80 元。

留下的清燉牛骨湯頭依然是清爽順口。（作者提供）

「陳春發」的牛肉湯頭只提供清燉口味，整碗麵條快被吃完，留下的清燉牛骨湯頭依然是清爽順口，這看起來平凡無奇的原汁原味實在是讓人百喝不厭。

【整體結語】

最近在復興北路上發現到一家新店，大紅色的招牌在大馬路上格外顯眼，細瞧之下，店名好像與某家老店相似，經求證後才發現是「金春發」的新生代店，由於這家是百年全牛料理名店，不吃牛的朋友現在可以直接跳過了，明亮嶄新的店面自然用餐環境也十分乾淨清潔，服務人員態度表現良好，餐點的份量不算多，消費價格為中等價位，至於味道方面，這回品嚐到的清燉黃金色湯頭令人驚艷無比，不知是新店的良好觀感亦或是記憶黑白的原因，感覺味道要比之前老店更加出色，尤其凜冬將至，之後應該常會來喝上一碗熱呼呼的牛肉湯暖身胃！另外牛肉類的熱炒料理也是不錯的下酒菜！

作者簡介：Posh by Live 賞味人生

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