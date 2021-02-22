撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-22 06:00

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情改令許多人開始在家親自下廚。下廚絕對不是難事，最麻煩是要清洗用完的碗碟。每天已經要用酒精消毒無數次，再加上要用洗潔精清洗碗碟，令人擔心雙手會變得愈來愈粗糙。日本生活雜誌《LDK》早前實測日本市面上16款洗潔精，看看哪款能夠保護雙手肌膚，免受乾燥脫皮困擾！

購買洗潔精的時候，能否有效去除油污固然重要，但是也要考慮雙手的護理和保養。市面上有不少日本洗潔精標榜不傷手部皮膚，近日日本生活雜誌《LDK》實測市面上16款不同品牌的洗潔精，分別在「蛋白質變化」和「表示成分」兩方面進行測試，並為產品以A+至D級評分，看看哪款能夠做到真正護手的功效！

👇👇按下圖看《LDK》實測洗潔精的方法👇👇

今次評測結果中，不少都是香港人熟悉的日本品牌，包括花王KAO、獅王LION、P&G等，有部分獲「A評級」的產品亦可以在DONKI和本地的網購平台買到。

👇👇按下圖看完整評測結果👇👇

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根據日本Ture Data的調查發現，在疫情和乾燥天氣影響下，當地藥妝店的護手霜銷量比往年平均上升超過15%。而且，作為消費者當然希望以最低的價格入手最高質素的產品！因此，日本雜誌《LDK》，早前為市面上18款1000日圓（約港幣70元）以下的護手霜進行實測。是次測試的評分準則，分為產品的保濕度、用後感、成分及耐水性四大範疇，並以A+至D級評分，最後得出「最強護手霜」的排名。

👇👇按下圖看《LDK》實測護手霜的4個方法👇👇

頭10位有不少香港人熟悉的品牌，包括Avène、KOSE、無印良品（MUJI）、曼秀雷敦及Neutrogena等均有上榜，部分亦可以在香港買到。

👇👇即按下圖看「最強護手霜」完整排名👇👇

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