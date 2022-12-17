和服體驗不只京都！東京遊別有味道　6大打卡點融合古今展現自我

到日本除了美食逛街，觀賞古蹟文化之外，現在還流行相約穿上美美和服，變身一日櫻花妹散步喝茶！和服體驗不只有京都獨享，東京都內與東京近郊也有許多超棒的景點，很適合穿上和服逛逛的喔～



這次從中挑選出了6個，不但和服出租店家選擇多，拍照景點走到不完，讓你怎麼拍都美！

穿上和服後當然要拍照留倩影！按圖睇睇東京6大穿和服推薦景點👇👇👇

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東京體驗和服的租借預約方式＆價格

網路預約租借和服（Kimono）一點都不難，除了日本人愛用之外，為因應人數愈來愈多的外國觀光客，許多店家的網頁也提供了各國語言，選擇變得多樣化，男女老少都可以體驗，由專業人員幫忙打理，從頭到腳一次搞定。

網路上依照和服等級挑選方案後，再看是否要另外加購妝髮造型、小物配件、專業拍照服務等，根據步驟預約並付款完成後，只要依照預約時間抵達，什麼都不需要準備，全程專人服務，是不是超級輕鬆！

當天的流程簡單介紹如下：

1. 依預約方案挑選喜歡的和服樣式、配色、小物

2. 由專業人員著裝

3. 髮妝造型

4. 前後約30～40分鐘完成就可以出發啦！



費用上，每家店不太相同，女性一般和服租借費用2,500日圓起，振袖（長袖和服）則是8,900日圓起跳，男性和服租借費用約2,900日圓起，還有小朋友和服也是2,900日圓起，部分店家網路上預約會比現場划算一點，整體來說價格並不昂貴。

不過像是煙火大會、祭典等特殊活動期間可能會另外加價，記得事先確認一下，而人氣超旺的春天櫻花季與秋天楓葉季，建議要提早預約喔！（租借資訊、價格、流程等請以各店公布為準）

東京穿和服推薦景點

1. 淺草：融合古今，體驗老街風情

江戶時代時作為繁華街開始發展起來的淺草地區，至今仍保有濃厚的老街風情，是日本國內外觀光客到東京必訪的景點之一，除了感受各種歷史建築物與文化之外，加入了東京地標晴空塔，為淺草注入了新的活力。

來淺草可搭乘東京Metro銀座線、都營淺草線、東武鐵道（東武晴空塔線）至「淺草」站，車站附近和服出租店家不少，當天臨時想變裝轉換一下心情的話，也有很多可以選擇。

香火鼎盛的「淺草寺」與「雷門」、熱鬧滾滾的「仲見世通」、號稱日本最古老的遊樂園「淺草花屋敷」等都讓人忍不住拍照打卡，櫻花季時期一定要走到隅田川，河川兩岸各有一條長長的櫻花道，非常浪漫～還可以試試穿上和服搭上人力車，超有feel的！

2. 上野：景點豐富，適合家族同樂

交通便利的上野，不論何時人潮都是滿滿滿，便宜好逛的阿美橫丁，一路可以買到御徒町，逛上一天不是問題，佔地廣大的上野恩賜公園與動物園，讓小朋友也能玩得開心。JR山手線、東京Metro銀座線、日比谷線搭到「上野」站或京成電鐵到「京成上野」站下車，往來機場也很方便。

上野恩賜公園裡有許多適合拍照的地點，像是可以划船的「不忍池」、求良緣的「花園稲荷神社」、擁有江戶時代華麗特色的「上野東照宮」，以及走知性路線的美術館與博物館，鄰近的鶯谷站還有德川家光所建造的「寬永寺」、湯島站賞梅與祈求學業順利的「湯島天神」等等，另外，上野地區有許多明治時代～昭和初期的老餐廳，身穿和服享受美食，別有一番樂趣。

3. 原宿：個性和服展現自我風格

想嘗試一下不一樣感覺的和服裝扮嗎？來原宿就對了！日本流行文化發源地．原宿，有許多出租古董和服的店家，配戴花俏的髮飾或小物，穿越充滿個性的竹下通或裏原宿，一切都變得很合理！除了JR山手線之外，東京Metro千代田線及副都心線的「明治神宮前」站都在附近。

在東京都內最舊的木造車站JR「原宿」站前先拍幾張再出發，走進神聖的「明治神宮」洗滌心靈獲得能量、表參道或南青山的時尚咖啡廳喝喝茶、祭祀勝利之神的「東鄉神社」、廣闊的「代代木公園」，還有距離竹下通步行約8分鐘的日本唯一浮世繪專門美術館「太田記念美術館」也很不錯。原宿有許多販售二手中古和服的古著店，特別款式設計是其他和服店所見不到的，推薦給喜愛古董和服的人血拚的好地點。

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4. 日本橋：高雅氛圍，兼具悠閒與知性

日本橋位於東京都中心，鄰近銀座與東京車站，完美融合了昔日魅力與現代建築，在江戶時代作為商業中心而繁榮發展，這裡有日本歷史最悠久的百貨公司「三越」與「高島屋」、懷舊的西洋建築、知名的高級商店、傳統菓子老店、現代摩登大廈等，享受非日常的大人感悠閒步調。搭乘東京Metro銀座線與東西線、都營淺草線到「日本橋」站即可。

地標「日本橋」為日本道路起始原點、濃縮江戶精神而成的複合式商業設施「COREDO室町」、發財神社「福德神社」、銀座的「歌舞伎座」，還可以自費參加茶道、和紙、江戶切子體驗等，感受濃濃日本傳統文化。另外推薦漫步到東京車站或皇居繼續拍。

5. 川越：小江戶氛圍完美重現

川越位在埼玉縣西南部，從池袋搭電車最快約半個小時即可抵達，有著「小江戶」之稱的川越，至今仍保留了江戶時代城下町繁榮的商業風情，整座城市被指定爲日本傳統建築物群保存地區，每年吸引了大批國內外觀光客，特別適合安排一日慢遊。

搭JR川越線、東京Metro副都心線、東武東上線直達「川越」或西武新宿線到「本川越」，車站周圍就有許多和服出租店，身著和服走進歷史街道，整個超好拍的～

像一整排的倉庫建築「一番街商店街」與川越市地標「時之鐘」、充滿童心的糖果街「菓子屋横丁」、戀愛運UP的月老神社「冰川神社」、被指定為重要文化財建築物的「喜多院」、集結懷舊咖啡廳與地方酒老舖的「大正浪漫夢通」，好好感受一下小江戶的懷舊氣氛吧！

6. 鎌倉：好山好水好歷史

和服體驗怎麼能錯過神奈川縣的熱門景點——鎌倉呢，被山與海包圍的鎌倉，擁有美麗的大自然風景，四季花卉盛開展現不同面貌，古色古香的寺廟神社，漂亮的海景咖啡廳，而湘南海岸與江之島更是夏天玩樂的好去處。

搭乘JR湘南新宿線、JR橫須賀線在「鎌倉」站或「北鎌倉」站下車，到鎌倉站後再換江之電。

整個鎌倉不大，景點豐富，先到「鶴岡八幡宮」獲得能量、國寶鎌倉大佛「高德院」、以繡球花與紅葉聞名的「長谷寺」、錢洗弁財天「宇賀福神社」、有著100座以上紅色鳥居的「佐助稻荷神社」、大片美麗竹林與日本庭院的「報國寺」等等，回程到鎌倉車站附近的「小町通」挑選伴手禮，當然還有人氣居高不下的江之島電鐵「鎌倉高校站前」站，想必是很多人的青春回憶～

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在東京體驗和服時，需要注意的小細節！

體驗和服上街，一定會有許多不便或感到彆扭的地方，注意以下一些小細節，可以讓旅途更加盡興喔～

1. 下雨天增加移動的困難，拍照效果也大打折扣，時間允許的話，選個好天氣再出發吧。

2. 和服裝扮讓人行動較不便，也消耗體力，事先規劃好想去的景點或餐廳，行程盡量精簡。

3. 走路時重心往下，內八字小步行走，舉止輕柔，可以避免路途中衣物變得紊亂。

4. 上下樓梯或上廁所時，小心撩起裙擺，以免踩到和服跌倒受傷。

5. 留意歸還時間，途中感到不舒服時不要勉強。



看完這篇之後想去哪個景點走走了嗎？換上日本傳統和服與裝扮，心情嘴角跟著上揚，踏上有別以往、截然不同的夢幻之旅吧！

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