淺草美食8大｜壽喜燒食肉獸必試！菠蘿包日賣3000　電視台也報道

淺草美食｜來東京旅遊，許多人都會安排一天到淺草看看晴空塔，逛逛淺草寺。這區也不乏美食，不但有多間高質老字號餐廳，走兩步就有特色小食！《香港01》好食玩飛記者就整理出區內8大美食，包括軟嫩和牛壽喜燒、炭香十足鰻魚飯和近年人氣抹茶可麗餅等，等大家可以選定心水美食！



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淺草美食【1】米久本店——價格實惠壽喜燒老字號

米久本店創立於1895年，從店外就可感受到其老店氣色。店內餐單簡潔明瞭，牛鍋只分為「General普通」和「Speical特級」兩種，General普通價格3,160日圓，Speical特級價格3,790日圓，套餐不包含飯和味噌湯，需要加配。壽喜燒鍋中，有大蔥、燒豆腐、蒟蒻絲和茼蒿，主角就是日本三大和牛之一的滋賀縣近江牛，近江牛有霜降油花，口感柔軟，走關東風壽喜燒風格，不會加糖。

米久本店

地址：東京都台東区浅草2-17-10

營業時間：12:00-21:00



淺草美食【2】淺草今半——黑毛和牛壽喜燒老字號

提到淺草壽喜燒，淺草今半也是熱門店。淺草今半跟米久本店同樣創立於1895年，屬於超過120年歷史的壽喜燒老字號。不過比較兩者，淺草今半走中上路線，價位會稍高。壽喜燒使用高質黑毛和牛跟神戶牛，更注重食材、擺盤、服務等細節。許多人都建議午餐時段到訪，因為4,950日圓就可品嘗和牛，否則晚餐價格貴4倍。

淺草今半

地址：東京都台東区西浅草3-1-12

營業時間：11:30-21:30

官網：https://www.asakusaimahan.co.jp/en/



淺草美食【3】淺草名代拉麵 与ろゐ屋——濃香柚子醬油拉麵

名代拉麵店吸引許多本地人都前往一試，是區內名店。招牌必食為醬油拉麵，湯底以豬骨、雞骨和多種魚干熬成，加入了柚子作點綴。據悉醬油拉麵是屬於淺草的產物，而店主正是淺草人，傳承記憶中的好滋味，食客都大讚湯底有醬油的濃香，整體吃起來清爽有層次。另外，和風餃子也是必食，店內每天新鮮包起，使用雞腿肉來做餡料，外皮煎得酥脆！

淺草名代拉麵 与ろゐ屋

地址：東京都台東区浅草１丁目36-7

營業時間：11:00–21:00

官網：https://yoroiya.jp/



淺草美食【4】色川鰻魚飯——炭香蒲燒鰻魚飯

色川鰻魚飯也是百年老店，以關西流派的炭烤蒲燒鰻魚飯聞名，外酥內嫩，帶微微炭香，曾受美食節目《孤獨的美食家》推薦。餐廳菜單提供日文和英文，有大小兩種份量的鰻魚飯可選。有食客提醒色川不接受預約，只能現場等候，而且營業時間僅有11:30-14:00，所以大家最好於開門前提早等位。

色川鰻魚飯

地址：東京都台東区雷門2-6-11

營業時間：11:30-14:00



淺草美食【5】炸豬扒Yutaka——70年炸豬扒百家名店

炸豬扒 YUTAKA是在Tabelog上獲得3.68高分，更獲選為2024百家名店的70年老字號。餐廳內部保留了的傳統的日式氛圍，提供的腰內肉和里脊肉炸豬排，腰內肉會較瘦，里脊肉則帶點油脂，豬排炸搭配自製的麵包粉，炸後外酥內嫩，再配上新鮮切好的菜絲，讓食客一試難忘！

炸豬排 YUTAKA (とんかつ ゆたか)

地址：東京都台東区浅草１丁目１５−9

營業時間：11:30–14:00、17:00–20:00／星期三四公休

官網：https://www.tonkatu-yutaka-asakusa.com/



淺草美食【6】Feb's coffee & scone——深焙咖啡+布丁下午茶之選

Feb's coffee & scone是主售烘培甜品和咖啡的小店，店內位置不多，走累了適合當下午茶。單看店名就知道，它的咖啡和英式鬆餅是招牌，英式鬆餅不會太乾，搭配忌廉跟楓糖是完美組合，再喝一口深焙咖啡，一苦一甜，寫意的下午就這樣度過。除了招牌，其焦糖布丁、精緻蛋糕都是食客讚揚的餐點。

Feb's coffee & scone

地址 : 東京都台東区浅草3-1-1 馬道妙見屋ビル 1F

營業時間：8:30-17:00（最後點餐時間：17:00）



淺草美食【7】淺草茶屋——抹茶可麗餅

以精緻抹茶可麗餅，在社交媒體上爆紅的淺草茶屋，全部可麗餅都是即叫即做！當中有淺草字樣的Tiramisu抹茶可麗餅和焦糖布甸抹茶可麗餅最受歡迎，兩款都售1190日圓。網民都讚可麗餅抹茶口味適中，餡料飽滿，整體不會過分甜膩，是連非抹茶控都值得一試的甜品！

淺草茶屋

地址：東京都台東区浅草2-7-7

營業時間：星期一至五11:00-18:00／星期六、日及假期10:00-19:00



淺草美食【8】花月堂——日賣3000巨型菠蘿包

以220日圓，超大菠蘿包，聞名的「花月堂」吸引多家電視台報導，實屬淺草名物。菠蘿包美味的秘訣，是店主經過十年的研究，獨創發酵方法，形成裡面蓬鬆柔軟、外面香脆可口的獨特口感。為了讓顧客品嘗剛出爐的菠蘿包，花月堂會保持一定的烘焙速度，路過時總能嗅到令人難以抗拒的麵包香，現吃當然最美味，另作伴手禮也不錯！

花月堂

地址：東京都台東區淺草2-7-13

營業時間：9:00-賣完

官網：https://asakusa-kagetudo.com/cn/



👇睇完淺草美食，同場加映淺草酒店！一間可以睇盡晴空塔夜景！

淺草酒店推介【1】東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）位於田原町站旁邊，步行1分鐘即可抵達地鐵站，距離淺草站亦不過6分鐘步程，交通方便。酒店與太鼓館、合羽橋道具街、淺草寺等景點的距離亦非常近。酒店共提供7種房型，以單人房及雙人房為主。酒店亦擁有大浴場、溫泉及餐廳等設施。

東京淺草田原町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae）

房價：人均HK$178起（雙人房）

地址：1-2-3 Nishi Asakusa, Taito-ku, 淺草, 東京

交通：田原町站步行1分鐘

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淺草酒店推介【2】THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）位於淺草的絕佳位置，酒店附近更有超市、拉麵店、咖啡店等，走過對面馬路即到雷門，步行2分鐘可到達淺草站！居於酒店的高層，更可以清楚看到晴空塔全景，不論日夜景色都令人著迷。酒店亦設有酒吧及免費早餐，讓大家在品嚐美酒佳餚的同時可飽覽醉人景色。

THE GATE 酒店雷門 by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

房價：人均$241.5起

地址：東京都台東區雷門2-16-11

交通：東京淺草站步行5分鐘

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淺草酒店推介【3】淺草雷門竹之宿旅館（Asakusa Kaminarimon Takenoyado）

「淺草雷門竹之宿旅館」又稱「淺草雷門竹乃宿」，採用日式設計，酒店房間以淺木色和白色為主調，融合現代和傳統日本特色。從酒店出發，步行2分鐘便可到達有和服出租的《Shim Asakusa Tokyo》，在從店家到淺草寺亦只需4分鐘，非常方便！晚飯時間不想走遠，亦可在1970年創業老字號烤肉店「平城苑」，品嘗正宗的A5級和牛和神戶牛燒肉，從酒店步行僅2分鐘！

淺草雷門竹之宿旅館（Asakusa Kaminarimon Takenoyado）

房價：人均HKD$261起

地址：1 chome-11-2 Kaminarimon, Taito City, Tokyo

交通：地鐵田原町站260米、淺草站390米，5分鐘內步行可到

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淺草酒店推介【4】格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）

格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）的房間面積雖然不算很大，但勝在有富日本特色設計的浴室和浴缸，非常推薦喜歡浸浴的人！酒店的地理位置同樣無可挑剔，只要步行4分鐘便可以到達仲見世商店街購物買手信！如果你喜歡名牌、時尚或藝術，那絕對不能不去酒店附近的ACE世界手袋博物館參觀，欣賞500多件來自世界各地的稀有收藏品。

格拉斯麗淺草酒店（Hotel Gracery Asakusa）

房價：人均HKD$364起

地址：東京都台東區雷門2-10-2

交通：都營淺草線淺草站A4出口步行2分鐘、東京Metro地鐵銀座線淺草站2號出口步行5分鐘

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淺草酒店推介【5】淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）

淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）房間仿照日式和室設計，地板採用榻榻米席鋪設，令人倍感溫馨。酒店亦提供免費早餐，有日式或西式輕食可供選擇，簡單的日式早餐搭配漂亮的晴空塔和隅田川的美景，開啟美好的一天！酒店除了鄰近隅田川、雷門、淺草神社外，從酒店步行僅4分鐘便有超人氣鰻魚飯老店、特色拉麵等日本美食，亦有AEON或全家等超商。

淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）

房價：人均HKD$279起

地址：東京都台東區駒形2-6-8

交通：都營地下鐵淺草站步行約2分鐘

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