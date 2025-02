淺草美食8大｜壽喜燒食肉獸必試！菠蘿包日賣3000　電視台也報道

淺草美食|來東京旅遊,許多人都會安排一天到淺草看看晴空塔,逛逛淺草寺。這區也不乏美食,不但有多間高質老字號餐廳,走兩步就有特色小食!《香港01》好食玩飛記者就整理出區內8大美食,包括軟嫩和牛壽喜燒、炭香十足鰻魚飯和近年人氣抹茶可麗餅等,等大家可以選定心水美食!



淺草美食【1】米久本店——價格實惠壽喜燒老字號

米久本店創立於1895年,從店外就可感受到其老店氣色。店內餐單簡潔明瞭,牛鍋只分為「General普通」和「Speical特級」兩種,General普通價格3,160日圓,Speical特級價格3,790日圓,套餐不包含飯和味噌湯,需要加配。壽喜燒鍋中,有大蔥、燒豆腐、蒟蒻絲和茼蒿,主角就是日本三大和牛之一的滋賀縣近江牛,近江牛有霜降油花,口感柔軟,走關東風壽喜燒風格,不會加糖。

米久本店

地址:東京都台東区浅草2-17-10

營業時間:12:00-21:00



淺草美食【2】淺草今半——黑毛和牛壽喜燒老字號

提到淺草壽喜燒,淺草今半也是熱門店。淺草今半跟米久本店同樣創立於1895年,屬於超過120年歷史的壽喜燒老字號。不過比較兩者,淺草今半走中上路線,價位會稍高。壽喜燒使用高質黑毛和牛跟神戶牛,更注重食材、擺盤、服務等細節。許多人都建議午餐時段到訪,因為4,950日圓就可品嘗和牛,否則晚餐價格貴4倍。

淺草今半

地址:東京都台東区西浅草3-1-12

營業時間:11:30-21:30

官網:https://www.asakusaimahan.co.jp/en/



淺草美食【3】淺草名代拉麵 与ろゐ屋——濃香柚子醬油拉麵

名代拉麵店吸引許多本地人都前往一試,是區內名店。招牌必食為醬油拉麵,湯底以豬骨、雞骨和多種魚干熬成,加入了柚子作點綴。據悉醬油拉麵是屬於淺草的產物,而店主正是淺草人,傳承記憶中的好滋味,食客都大讚湯底有醬油的濃香,整體吃起來清爽有層次。另外,和風餃子也是必食,店內每天新鮮包起,使用雞腿肉來做餡料,外皮煎得酥脆!

淺草名代拉麵 与ろゐ屋

地址:東京都台東区浅草1丁目36-7

營業時間:11:00–21:00

官網:https://yoroiya.jp/



淺草美食【4】色川鰻魚飯——炭香蒲燒鰻魚飯

色川鰻魚飯也是百年老店,以關西流派的炭烤蒲燒鰻魚飯聞名,外酥內嫩,帶微微炭香,曾受美食節目《孤獨的美食家》推薦。餐廳菜單提供日文和英文,有大小兩種份量的鰻魚飯可選。有食客提醒色川不接受預約,只能現場等候,而且營業時間僅有11:30-14:00,所以大家最好於開門前提早等位。

色川鰻魚飯

地址:東京都台東区雷門2-6-11

營業時間:11:30-14:00



淺草美食【5】炸豬扒Yutaka——70年炸豬扒百家名店

炸豬扒 YUTAKA是在Tabelog上獲得3.68高分,更獲選為2024百家名店的70年老字號。餐廳內部保留了的傳統的日式氛圍,提供的腰內肉和里脊肉炸豬排,腰內肉會較瘦,里脊肉則帶點油脂,豬排炸搭配自製的麵包粉,炸後外酥內嫩,再配上新鮮切好的菜絲,讓食客一試難忘!

炸豬排 YUTAKA (とんかつ ゆたか)

地址:東京都台東区浅草1丁目15−9

營業時間:11:30–14:00、17:00–20:00/星期三四公休

官網:https://www.tonkatu-yutaka-asakusa.com/



淺草美食【6】Feb's coffee & scone——深焙咖啡+布丁下午茶之選

Feb's coffee & scone是主售烘培甜品和咖啡的小店,店內位置不多,走累了適合當下午茶。單看店名就知道,它的咖啡和英式鬆餅是招牌,英式鬆餅不會太乾,搭配忌廉跟楓糖是完美組合,再喝一口深焙咖啡,一苦一甜,寫意的下午就這樣度過。除了招牌,其焦糖布丁、精緻蛋糕都是食客讚揚的餐點。

Feb's coffee & scone

地址 : 東京都台東区浅草3-1-1 馬道妙見屋ビル 1F

營業時間:8:30-17:00(最後點餐時間:17:00)



淺草美食【7】淺草茶屋——抹茶可麗餅

以精緻抹茶可麗餅,在社交媒體上爆紅的淺草茶屋,全部可麗餅都是即叫即做!當中有淺草字樣的Tiramisu抹茶可麗餅和焦糖布甸抹茶可麗餅最受歡迎,兩款都售1190日圓。網民都讚可麗餅抹茶口味適中,餡料飽滿,整體不會過分甜膩,是連非抹茶控都值得一試的甜品!

淺草茶屋

地址:東京都台東区浅草2-7-7

營業時間:星期一至五11:00-18:00/星期六、日及假期10:00-19:00



淺草美食【8】花月堂——日賣3000巨型菠蘿包

以220日圓,超大菠蘿包,聞名的「花月堂」吸引多家電視台報導,實屬淺草名物。菠蘿包美味的秘訣,是店主經過十年的研究,獨創發酵方法,形成裡面蓬鬆柔軟、外面香脆可口的獨特口感。為了讓顧客品嘗剛出爐的菠蘿包,花月堂會保持一定的烘焙速度,路過時總能嗅到令人難以抗拒的麵包香,現吃當然最美味,另作伴手禮也不錯!

花月堂

地址:東京都台東區淺草2-7-13

營業時間:9:00-賣完

官網:https://asakusa-kagetudo.com/cn/



👇睇完淺草美食,同場加映淺草酒店!一間可以睇盡晴空塔夜景!

淺草酒店推介【1】東京淺草田原町站前APA酒店(APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae)

東京淺草田原町站前APA酒店(APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae)位於田原町站旁邊,步行1分鐘即可抵達地鐵站,距離淺草站亦不過6分鐘步程,交通方便。酒店與太鼓館、合羽橋道具街、淺草寺等景點的距離亦非常近。酒店共提供7種房型,以單人房及雙人房為主。酒店亦擁有大浴場、溫泉及餐廳等設施。

東京淺草田原町站前APA酒店(APA Hotel Asakusa Tawaramachi Ekimae)

房價:人均HK$178起(雙人房)

地址:1-2-3 Nishi Asakusa, Taito-ku, 淺草, 東京

交通:田原町站步行1分鐘

即搶優惠:Agoda|Booking.com|Klook

淺草酒店推介【2】THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)

THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)位於淺草的絕佳位置,酒店附近更有超市、拉麵店、咖啡店等,走過對面馬路即到雷門,步行2分鐘可到達淺草站!居於酒店的高層,更可以清楚看到晴空塔全景,不論日夜景色都令人著迷。酒店亦設有酒吧及免費早餐,讓大家在品嚐美酒佳餚的同時可飽覽醉人景色。

THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)

房價:人均$241.5起

地址:東京都台東區雷門2-16-11

交通:東京淺草站步行5分鐘

THE GATE 酒店雷門 by HULIC訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【3】淺草雷門竹之宿旅館(Asakusa Kaminarimon Takenoyado)

「淺草雷門竹之宿旅館」又稱「淺草雷門竹乃宿」,採用日式設計,酒店房間以淺木色和白色為主調,融合現代和傳統日本特色。從酒店出發,步行2分鐘便可到達有和服出租的《Shim Asakusa Tokyo》,在從店家到淺草寺亦只需4分鐘,非常方便!晚飯時間不想走遠,亦可在1970年創業老字號烤肉店「平城苑」,品嘗正宗的A5級和牛和神戶牛燒肉,從酒店步行僅2分鐘!

淺草雷門竹之宿旅館(Asakusa Kaminarimon Takenoyado)

房價:人均HKD$261起

地址:1 chome-11-2 Kaminarimon, Taito City, Tokyo

交通:地鐵田原町站260米、淺草站390米,5分鐘內步行可到

淺草雷門竹之宿旅館訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【4】格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)

格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)的房間面積雖然不算很大,但勝在有富日本特色設計的浴室和浴缸,非常推薦喜歡浸浴的人!酒店的地理位置同樣無可挑剔,只要步行4分鐘便可以到達仲見世商店街購物買手信!如果你喜歡名牌、時尚或藝術,那絕對不能不去酒店附近的ACE世界手袋博物館參觀,欣賞500多件來自世界各地的稀有收藏品。

格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)

房價:人均HKD$364起

地址:東京都台東區雷門2-10-2

交通:都營淺草線淺草站A4出口步行2分鐘、東京Metro地鐵銀座線淺草站2號出口步行5分鐘

格拉斯麗淺草酒店訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【5】淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)

淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)房間仿照日式和室設計,地板採用榻榻米席鋪設,令人倍感溫馨。酒店亦提供免費早餐,有日式或西式輕食可供選擇,簡單的日式早餐搭配漂亮的晴空塔和隅田川的美景,開啟美好的一天!酒店除了鄰近隅田川、雷門、淺草神社外,從酒店步行僅4分鐘便有超人氣鰻魚飯老店、特色拉麵等日本美食,亦有AEON或全家等超商。

淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)

房價:人均HKD$279起

地址:東京都台東區駒形2-6-8

交通:都營地下鐵淺草站步行約2分鐘

淺草旅籠酒店訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

👇睇更多淺草住宿

