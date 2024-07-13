東莞美食｜常平第一雞「非遺瓦缸燒雞」　走地雞外脆內嫩勁爆汁

在東莞似乎逃不過一個魔咒，好吃的東西總藏在村子裡，這家農家粵菜也不例外。

生態農莊會龍居，憑一道「非遺瓦缸脆皮燒雞」，讓香港的老饕都追過來吃。



老饕吃了20年的粵菜農莊 來過的吃貨都想私藏

會龍居，源起1990，始於2002，是二十年來專注於粵菜、東莞本地特色菜的生態農莊，憑藉着代表菜古法瓦缸脆皮燒雞在常平家喻戶曉。會龍居不僅俘獲了東莞老饕的胃，還深受香港老饕的青睞，讓每個來過的吃貨都想私藏！

會龍居擁有資深的粵菜團隊，「寫意東莞·十大美食」「中國金牌粵菜」……拿獎拿到手軟。堅持古法匠心製作和傳統粵菜風味，不斷延續着農家煙火味，每一道菜都是兩代人的延續與傳承，是40年資深大廚的匠心之作。

會龍居菜單裏的各大主角，都是甄選生態農家食材，部分食材來自綠色農場，堅持現點現做，每一口都是鮮美享受，給顧客帶來原汁原味的本地家鄉味道。

進店必點「瓦缸脆皮燒雞」 常平第一雞就是它

成就「常平第一雞」，就憑這四步👇👇👇

+ 5

1. 非遺古法瓦缸製

會龍居的燒雞和尋常燒雞不同，做法自成一派。採用全手工製作成的「非遺百年龍窯」瓦缸，無論是在控温性，耐温性，保温性方面都有優異的表現，它可是會龍居「古法瓦缸燒雞」的殺手鐧之一。

有了好缸還不夠，師傅每日如一的清潔與養護也是重要操作，難怪我們拍攝時，缸底也沒有碳灰和油漬。

2. 醒爐控温

燒雞的關鍵在於爐內温度的控制，會龍居每天都會空燒一爐碳提爐温，這可不是浪費，這是為了提供足夠的温度來燒雞。

3. 浸泡醃製

會龍居的燒雞每日現殺，選用自然放養的走地雞，練就一身緊實不散，爽彈的口感。它先要在有20年歷史的秘製醬料中浸泡2小時，20年始終如一，是經典，更是兩代人的傳承。毫不過分地說，這醬料就是會龍居古法瓦缸燒雞能夠做大做強的秘密！

4. 明火炭燒

風乾後的靚雞放入200-250°C的瓦缸中開始燒製，雞的表皮逐漸變得金黃，油脂不斷冒出，不誇張地說，用眼睛都能感受到焦脆。現點現燒，15分鐘左右，一隻色香味俱全的燒雞就能出爐了！

把握黃金360秒

上桌後的「黃金360秒」可是吃燒雞的最佳時間！一上桌就吃，不要猶豫，直奪雞腿，爆汁是每一隻古法脆皮燒雞的被動技能，只要一撕開雞腿，就是全方面的爆。

自帶「玻璃」外皮的古法脆皮燒雞，脆皮發亮且透光，內裏的肉質卻依然細嫩，皮肉之間還有一層豐富油脂。每一口都是味蕾的享受，我想這可能也是它作為「常平第一雞」火了20年的原因吧！

這些地道味，盲點也不出錯，來一場舌尖的味蕾享受👇👇👇

+ 2

1. 川芎白芷湯浸魚頭：香港老饕每次來的必點菜之一

這道同樣做了二十年的「川芎白芷湯浸魚頭」，可是受到了眾多香港老饕的青睞。選用新鮮的中山大魚魚頭，浸泡在川芎、白芷等食材熬製成的濃湯中，持續加熱15分鐘，浸泡而熟即可上桌。

吃魚頭前先喝湯，琥珀色澤的湯底，食材的醇香與魚頭的鮮香融合，就是正！吃魚肉前蘸上秘製醬料，把鮮味發揮到極致，爽口彈牙，難怪懂吃老饕都愛點！

2. 家鄉豉油鵝：好味到連骨頭也不放過

上桌就被這份「家鄉豉油鵝」的份量驚到了，滿滿一大盤的鵝肉，十分誘人！會龍居選用180天以上的老黑棕鵝，肉質也不容易失去韌性，更有「鵝味」。用鄉下豉油、桂皮八角等配料熬煮的濃稠醬汁來招呼鵝，在慢火裏碌足3小時，讓每一寸鵝肉充分吸收醬汁精華。

脆亮的鵝皮底下連着自帶甜味的鵝肉，每一塊都帶着濃濃的醬汁香味，就連骨頭都是鹹香酥軟的！一口咬下去，滿口油香，肉質有韌勁，好吃到一滴汁都捨不得浪費！

3. 香茅焗爽鱔：現點現做，就好這口鮮

來到會龍居，這道人氣王「香茅焗爽鱔」同樣不能錯過。精選皮厚肉香脂肪多的白鱔，再和獨特風味的香茅、沙姜一起啫熟，每一塊鱔肉都吸滿了香茅的清新，夠鮮夠爽！

啖啖鱔肉清鮮，軟糯爽滑，沒有人會不愛它！入口甘鮮並存，香茅清香而不膩，下飯配它也是絕佳！

+ 6

4. 鮑汁海皇黑豆腐：人氣和肉菜有得一拼

這道「鮑汁海皇黑豆腐」可是大有玄機！師傅每天現磨現做黑豆腐，吃的就是一個「鮮」。魷魚、蝦仁、蟹柳的加持，更是把這道菜演繹出絕佳風味。海鮮味的醬汁包裹住細膩醇香的黑豆腐，入口嫩到爆出來，試問誰能拒絕！

5. 漁家炒脆瓜：鮮脆爽口，下飯下酒少不了它

青瓜片用鹽醃製乾水分，搖身一變成脆瓜，搭配煎出香味、外脆裏內的河蝦仔、小魚仔，交織成一道連老饕都難以拒絕的佳餚。滿滿一勺入口，鮮香爽脆，無論是下飯還是下酒都十分百搭！

6. 葱香撈客家腐竹：豆香十足，上桌秒空盤

這道「葱香撈客家腐竹」沒有過多的烹製步驟，浸泡過的腐竹與煸出香氣洋葱、葱段一撈，即可上桌。每一塊腐竹都豆香濃郁，口感綿軟易化，真的超！級！嫩！

7. 東莞特色糖不甩：滿滿的兒時回憶

飯後來一份現做的「東莞特色糖不甩」，別提有多幸福了！手工拋8-10分鐘的糖不甩和紅糖水完美融合，實打實的做到了「三不沾」，不沾牙、不沾筷、不沾鍋。冷吃更有嚼勁，蘸上花生碎後口感層次更加豐富，別有一番風味~

雅致與煙火氣並存

會龍居從味覺到視覺皆是匠心大作，打造了六重感官沉浸體驗。舒適明亮的大堂用餐區，整體空間優雅，方方寸寸盡顯高級感，每一處細節都透露着温馨舒適。

+ 3

除大堂外，會龍居還設有貴賓廳和9個大中小包廂。大包廂裏設有茶案，各式茶具一應俱全，私密性很足，大氣又雅緻。

會龍居·生態農莊

地址：東莞市常平鎮中圍村前路陳升號茶莊東北20米

營業時間：11:00-14:00，17:00-21:00

電話：0769-83939968



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