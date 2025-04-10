旅遊優惠｜永安旅遊8大限時優惠　勁減高達$890　機票酒店都用到

永安旅遊優惠｜永安旅遊推出限時優惠，即日起至4月30日，大家只要使用BEA信用卡預訂機票、酒店或套票，即減高達$890！《香港01》好食玩飛頻道整合永安旅遊8大優惠，即看內文了解！



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BEA銀聯雙幣信用卡即時折扣：

永安旅遊 X BEA銀聯雙幣信用卡高達HK$890即時折扣（官方圖片）

永安旅遊限時優惠【1】預訂機票滿$2,000減$260

即日起至4月30日，憑BEA銀聯雙幣信用卡預訂機票，單一簽賬淨額滿$2,000，在結賬前輸入【BEAUPT260】即可享$260即時折扣！

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永安旅遊限時優惠【2】預訂酒店滿$1,500減$200

即日起至4月30日，憑BEA銀聯雙幣信用卡預訂酒店，單一簽賬淨額滿$1,500，在結帳前輸入【BEAUPH200】即可享$200即時折扣！

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永安旅遊限時優惠【3】預訂套票滿$3,000減$380

即日起至4月30日，憑BEA銀聯雙幣信用卡預訂套票，單一簽賬淨額滿$3,000，在結賬前輸入【BEAUPP380】即可享$380即時折扣！套票可選擇機票連酒店、船票連酒店或高鐵車票連酒店套票。

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由即日起至4月30日，只要以BEA信用卡預訂機票、酒店或套票，即可享高達$890即時折扣！

永安旅遊限時優惠【4】預訂跨境高鐵滿$200減$20

即日起至4月30日，憑BEA銀聯雙幣信用卡預訂跨境高鐵，單一簽賬淨額滿$200，在結賬前輸入【BEAUPJ20】即可享$20即時折扣優惠！

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永安旅遊限時優惠【5】預訂船票滿$300減$30

即日起至4月30日，憑BEA銀聯雙幣信用卡預訂船票，單一簽賬淨額滿$300，在結帳前輸入【BEAUPF30】即可享$30即時折扣優惠！

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其他合資格信用卡即時折扣：

用BEA信用卡或聯營卡預訂機票，即可享高達$260即時折扣！

永安旅遊限時優惠【6】預訂機票滿$2,000減$200

即日起至4月30日，憑BEA Visa信用卡或Mastercard（合資格信用卡）預訂機票，單一簽賬淨額滿$2,000，在結賬前輸入【BEAT200】即可享$200即時折扣優惠！

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永安旅遊限時優惠【7】預訂酒店滿$1,500減$150

即日起至4月30日，憑BEA Visa信用卡或Mastercard（合資格信用卡）預訂酒店，單一簽賬淨額滿$1,500，在結賬前輸入【BEAH150】即可享$150即時折扣優惠！

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永安旅遊限時優惠【8】預訂套票滿$3,000減$300

即日起至4月30日，憑BEA Visa信用卡或Mastercard（合資格信用卡）預訂套票，單一簽賬淨額滿$3,000，在結賬前輸入【BEAP300】即可享$300即時折扣優惠！

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