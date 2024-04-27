深圳羅湖翠湖文體公園改造升級　360°全景書吧打卡　河狸樂園放電

東臨深圳水庫，北連淘金山，近可觀東湖水庫，遠可看梧桐山脈，羅湖全新「零碳城市公園」，來了！



一半山水一半城，今天去逛逛翠湖文體公園。

又見老朋友，翠湖文體公園，開園了

翠湖文體公園，前身是羅湖最大的社區公園，位於深圳水庫西岸，串聯布心山與淘金山，是羅湖區重要的天然氧吧之一。

經過2年的擴建改造，成功蜕變成全新的城市公園，總面積24.7萬㎡，與東湖公園、翠竹公園等公園共同構成大東湖公園群，去年年底就開園了，你來逛過嗎？

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零碳公園，解鎖遊園新體驗

除了自然生態地域優勢，翠湖文體公園還是個「零碳文體公園」。

在建造公園時融入「零碳」環保理念，像使用低碳能源、種植高碳匯植物群落、設計綠色建築等，來實現園內全生命週期「零碳排放」，低碳綠色遊園。

園中漫遊，不可錯過的三處景點

擴建後的翠湖文體公園分為七大區域，共設有18處打卡點，每一步都是新的風景，今天我們就從連翠橋出發，與大自然來場親密接觸。

1. 翠湖廣場-翠湖驛站-環翠橋

翠湖廣場是由環翠橋和翠湖驛站共同構成的，驛站裏還有一個360°全景書吧，也是免費開放的。驛站獨特的外形設計，與對望的群山相呼應，拾階而上，各種生態綠植錯落有致地分佈在各處，像極了一座空靈的「立體森林」。當你進入這個空間，整個心緒都會撫平，只想靜坐休憩一番。

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環翠橋凌駕於地面8米之高，站在橋上仿若置身雲端，遠眺，梧桐山綠林環繞的美景盡收眼底；近看，是高低錯落的石階與盛放的花草世界藴出的詩意與靜謐。

2. 林影溪-清溪渠

過谷穿林的「溪流」，也是翠湖文體公園的一大景觀特色。林影溪的溪水沿着曲折起伏的小山谷靜靜流淌而下，兩岸種滿了茂密的草本植物和喬木，走在其中耳邊是潺潺流水聲和蟲鳴鳥叫，仿若穿梭在秘境山谷。

而清溪渠的源頭活水是石泉水，水流從假山疊石縫隙中流入水渠裏，曲折迂迴，最後匯入小池塘裏。

3. 觀景平台，登頂看山水

翠湖文體公園的山沒有隔壁的淘金山高，卻能欣賞到羅湖的幾大美景地標，弘法寺、仙湖植物園、深圳水庫、梧桐山等一覽無遺，爬起來也不費勁。

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登上公園的最高處，有個六角亭子——「翠湖亭」，園區還設立了幾個望遠鏡，可以更加清晰地看見弘法寺與電視塔。再往下走走，到達「翠湖煙雨」這處最佳觀景亭子，又可以看到另一幅山水畫卷，特別是清晨霧氣未散時，如仙境般。

來翠湖文體公園，還可以怎麼玩

1. 河狸主題樂園

翠湖文體公園打造了一個以河狸為IP的主題樂園，它的遊玩項目很多，還根據不同年齡段劃分為有智慧小屋、能量水壩、城市積木和河狸之家四個區域。

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選河狸，一是因為它是動物界的基建狂魔，二來是用另一種方式生動展現了深圳水庫「百日堤壩」的故事，這也是老羅湖的記憶了。

説起遊樂設施，那真的小孩來了呆上一天都玩不過癮。基礎的鞦韆、滑梯、攀爬網都有，還有滑索、小蹦牀等，還有各種水動力機關可以探索，大小朋友都能來玩。

2. 悦動廊橋·悦動球場

在悦動廊橋邊，有一塊大型運動區域，目前還在完善建設中。

建成後會有網球場、籃球場和多功能生態運動場，屆時廊橋下還會有水吧等休閒場所開放。

3. 來大草坪上，露營放風箏

3. 來大草坪上，露營放風箏（ShenzhenWeekly提供）

4. 沿着公園綠道，跑步騎行

4. 沿着公園綠道，跑步騎行（ShenzhenWeekly提供）

5. 這裏，寵物友好

5. 這裏，寵物友好（ShenzhenWeekly提供）

找個時間，尋一個天氣好的日子，來這座遠離喧囂的城市秘境，散散步吧~

翠湖文體公園

地址：深圳羅湖區翠蔭路

交通：深圳地鐵5號線布心站D出口，步行20分鐘



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