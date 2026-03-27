珠海飲茶10間推介｜老字號/海景/任食/點心¥6起　必吃燒鵝髀腸粉

珠海飲茶｜港車北上珠海成不少港人日常，到珠海總想找間靚茶樓飲茶歎點心！《香港01》好食玩飛頻道為大家精選10間，位於港珠澳大橋珠海公路口岸附近飲茶好去處，有可以邊飲茶邊睇海景的金悅軒海鮮酒家、年銷20萬隻紅燒乳鴿的老字號利苑，還有人均¥33的平價之選新海利海鮮城，蝦餃、燒賣、流沙包、榴槤酥樣樣齊全。



珠海飲茶推介【1】一哥靚湯——16 年老字號／必點大四喜蝦餃皇

一哥靚湯是珠海順德菜界的老字號，開業16年憑藉一煲足料老火靚湯、一隻皮脆肉嫩的招牌燒鵝，成為本地人與港人北上飲茶、聚餐的人氣之選。堅持順德古法手藝，現點現蒸，早茶必點大四喜蝦餃皇、六六大順燒賣拼盤、海黃金沙紅米腸等，手工包製、皮薄餡足，蝦餃彈牙、紅米腸外軟內脆，傳統與創意兼備。

一哥靚湯（華髮·沁園店）

地址：珠海市南屏鎮南沁街21號4棟1層

營業時間：09:00-14:00／17:00-21:00



珠海飲茶推介【2】大四喜茶樓Lucky Four——人氣茶樓／¥88雙人餐

位於珠海白石橋畔的大四喜茶樓 Lucky Four，是當地人氣極高的粵式茶樓。堅持每日新鮮現點現蒸，值得一試的鴛鴦燒賣皇，一半蝦肉燒賣、一半藤椒燒賣，一碟試到兩種口味，還有芝士水牛奶蛋撻，酥皮鬆脆，水牛奶奶香濃郁，芝士鹹香融合，甜而不膩。店內整體環境走輕奢風格，價位親民人均¥90，有團購套餐僅需 ¥88就有雙人餐，在同區茶樓中相當突出。

大四喜茶樓 Lucky Four

地址：珠海市香洲區前河西路233號15棟商業 - 04鋪

營業時間：07:30–14:30／17:30–21:30



珠海飲茶推介【3】望海樓——經典粵式點心／¥150點心放題

望海樓是一家可以看到海景的茶樓，靠窗位置飽覽城市與海景，景觀一流。環境寬敞闊落、裝修雅致，無論是情侶約會、家庭團聚還是好友小聚都十分適合。主打自助任食形式，人均只需¥150，多款粵式點心隨心點隨心吃，超高性價比。招牌蝦餃晶瑩飽滿、鮮蝦彈牙；燒賣肉質紮實、鮮香十足；叉燒包鬆軟綿密、叉燒鹹甜入味，還有各式高水準傳統粵式點心。

望海樓中餐廳（望海樓酒店）

地址：珠海市香洲區海濱路303號

營業時間：09:00-15:00／17:00-21:30



珠海飲茶推介【4】香山四季——即點即蒸手工點心／必點燒鵝髀腸粉

橫琴新晉手作早茶之選，主打純手工現點現蒸，坐擁180°開闊視野，可眺望澳門塔與海景，早茶堅持傳統手工製作，拒絕半成品，每道點心都能吃出新鮮與誠意，招牌必點燒鵝髀腸粉，內裹超大塊燒鵝髀，還有創意海鮮點心，如特色鰻魚酥、鮮蝦帶子餃都很值得一試！

香山四季・手作早茶・廣府菜（橫琴華發商都店）

地址：珠海市橫琴鎮琴海東路 991 號華發商都北區3樓L3-A3018（314 商鋪）

營業時間：08:30–22:00



珠海飲茶推介【5】棧櫃茶樓——斗門懷舊老廣味／點心低至¥6

棧櫃茶樓是珠海少見還採用老式點心車、自選櫃模式的茶樓，點心保留最傳統的廣式早茶體驗。茶位僅 ¥1，小點¥6、中點¥12、大點¥16、顶點¥25。是當地長輩與老廣周末嘆茶的首選。必點清單：四色蝦餃、豉汁鳳爪、懷舊糖沙翁！

棧櫃茶樓

地址：珠海市斗門區井岸鎮江灣一路18號

營業時間：07:00–14:30



珠海飲茶【6】金悅軒海鮮酒家——粵菜天花板／情侶南路海景

被網民稱為「珠海粵菜天花板」的金悅軒海鮮酒家，不但有精緻和味道超凡的點心小菜，拱北分店窗邊位更可以觀賞情侶南路對出海景，飲完茶更可以散步，從珠海公路口岸前往車程僅需15分鐘，酒樓位置可免費泊車。網民推薦必食有口感彈牙的蝦餃皇、軟嫩入味的鳳爪、滋補迷你燕窩蛋撻等，也有避風塘炒蟹、烤乳鴿、花膠響螺湯等特色菜，人均價格約¥175。雖然價格比較其他茶樓高，但依然座無虛席，建議可先到大眾點評及微信「金悦轩餐饮预订」小程序預約位置。

金悅軒海鮮酒家（拱北店）

地址：珠海香洲區情侶南路256號日華商業廣場B區1-3

營業時間：09:00-14:30／17:00-21:30



珠海飲茶推介【7】點都德——周邊商場大型超市 方便購物

點都德是聲名大噪的飲茶連鎖店，分店品質穩定，經典點心有香脆金莎海蝦紅米腸、皮薄餡足蝦餃皇、惹味沙嗲金錢肚等，人均價格約¥100左右，在大眾點評有套餐優惠，最平每人¥66可享二人餐，受年輕客群歡迎。

拱北分店鄰近港珠澳大橋公路口岸，自駕車程僅需19分鐘，而且分店位於摩爾廣場內，雖然商場屬街坊商場，但有沃爾瑪大型超市、運動用品店迪卡儂、家品玩具名創優品等，附近也有富華里、玖洲道購物公園等商場，可以飲完茶順道逛街！

點都德（拱北店)

地址：珠海市香洲區迎賓南路2095號摩爾廣場3樓100A號

營業時間：09:00-16:00／17:00-23:00



珠海飲茶推介【8】利苑海鮮酒家——28年老字號／套餐最平¥44

利苑海鮮酒家屬於珠海28年老字號茶樓，門外裝修可見歲月痕跡，多年獲街坊食客支持，點心品質有保證，必食拳頭大流沙菠蘿包、滑彈利苑蝦餃皇、年銷20萬隻紅燒乳鴿，人均約¥80，大眾點評雙人套餐最平¥44一人，性價比高。位置與點都德相近，附近有富華里、玖洲道購物公園等商場，車程亦不費時，約16分鐘可到達。

利苑海鮮酒家（珠光花園店）

地址：珠海市香洲區桂花北路56號

營業時間：8:00-14:30／17:00-21:30



珠海飲茶推介【9】十三俏——裝修雅致／創意龍蝦燒賣

十三俏有兩間分店，一間位於是金灣華發商都，另一間位於玖洲道購物公園，環境寬闊，座位之間都會有分隔，茶具裝修別具特色，適合聚會。

點心有少見新潮的龍蝦燒賣、脆皮吊燒雞、邪惡三絲炒麵，人均價錢大約¥88，大眾點評團購優惠可享嘗鮮價，人均就¥47就可食到4人餐。而就記者經驗，十三俏一大優點就是不需排隊，亦設會員充值制，可以以優惠價錢飲茶。

十三俏（金灣華發商都）

地址：金河東路金灣華發商都A館二層A2011號商店

營業時間：9:00-15:00／17:00-21:00



十三俏（玖洲道購物公園）

地址：九洲大道西2108號玖洲道購物公園綜合大樓2樓2002號

營業時間：9:00-21:00



珠海飲茶推介【10】新海利海鮮城——必吃阿拉斯加長腳蟹／免費泊車

於金灣及夏灣都有設店的新海利海鮮城，也是珠海老字號酒樓，獲本地人力推，可免費泊車。雖然點心款式較傳統且不多，但勝在人均價格可低至¥33，足料抵食，據網民留言，茶樓服務亦很貼心！除了點心，新海利亦提供海鮮菜式，包括大份蠔餅、大大粒新鮮元貝、阿拉斯加長腳蟹等！不妨一試！

新海利海鮮城（金灣）

地址：金河東路金灣華發商都A館二層A2011號商店

營業時間：9:00-15:00／17:00-21:00



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