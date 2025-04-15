珠海飲茶5間推介｜望海/龍蝦燒賣/人均¥33起　這間吃到流沙菠蘿包

珠海飲茶｜港車北上珠海成不少港人日常，到珠海總想找間靚茶樓飲茶歎點心！《香港01》好食玩飛頻道為大家精選5間，位於港珠澳大橋珠海公路口岸附近飲茶好去處，有可以邊飲茶邊睇海景的金悅軒海鮮酒家、年銷20萬隻紅燒乳鴿的老字號酒家利苑，還有人均¥33的平價之選新海利海鮮城，蝦餃、燒賣、流沙包、榴槤酥樣樣齊全。



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珠海飲茶【1】金悅軒海鮮酒家——海景點心、15分鐘直達

被網民稱為「珠海粵菜天花板」的金悅軒海鮮酒家，不但有精緻和味道超凡的點心小菜，拱北分店窗邊位更可以觀賞情侶南路對出海景，飲完茶更可以散步，從珠海公路口岸前往車程僅需15分鐘，酒樓位置可免費泊車。網民推薦必食有口感彈牙的蝦餃皇、軟嫩入味的鳳爪、滋補迷你燕窩蛋撻等，也有避風塘炒蟹、烤乳鴿、花膠響螺湯等特色菜，人均價格約¥175。雖然價格比較其他茶樓高，但依然座無虛席，建議可先到大眾點評及微信「金悦轩餐饮预订」小程序預約位置。

金悅軒海鮮酒家（拱北店）

地址：珠海香洲區情侶南路256號日華商業廣場B區1-3

營業時間：09:00-14:30／17:00-21:30



珠海飲茶【2】點都德——不止點心！周邊還有商場

點都德是聲名大噪的飲茶連鎖店，分店品質穩定，經典點心有香脆金莎海蝦紅米腸、皮薄餡足蝦餃皇、惹味沙嗲金錢肚等，人均價格約¥100左右，在大眾點評有套餐優惠，最平每人¥66可享二人餐，受年輕客群歡迎。

拱北分店鄰近港珠澳大橋公路口岸，自駕車程僅需19分鐘，而且分店位於摩爾廣場內，雖然商場屬街坊商場，但有沃爾瑪大型超市、運動用品店迪卡儂、家品玩具名創優品等，附近也有富華里、玖洲道購物公園等商場，可以飲完茶順道逛街！

點都德（拱北店)

地址：珠海市香洲區迎賓南路2095號摩爾廣場3樓100A號

營業時間：09:00-16:00／17:00-23:00



珠海飲茶【3】利苑海鮮酒家——28年老字號 最平¥44

利苑海鮮酒家屬於珠海28年老字號茶樓，門外裝修可見歲月痕跡，多年獲街坊食客支持，點心品質有保證，必食拳頭大流沙菠蘿包、滑彈利苑蝦餃皇、年銷20萬隻紅燒乳鴿，人均約¥80，大眾點評雙人套餐最平¥44一人，性價比高。位置與點都德相近，附近有有富華里、玖洲道購物公園等商場，車程亦不費時，約16分鐘可到達。

利苑海鮮酒家（珠光花園店）

地址：珠海市香洲區桂花北路56號

營業時間：8:00-14:30／17:00-21:30



珠海飲茶【4】十三俏——裝修別具特色 最平人均¥37

十三俏有兩間分店，一間位於是金灣華發商都，另一間位於玖洲道購物公園，環境寬闊，座位之間都會有分隔，茶具裝修別具特色，適合聚會。

點心有少見新潮的龍蝦燒賣、脆皮吊燒雞、邪惡三絲炒麵，人均價錢大約¥88，大眾點評團購優惠可享嘗鮮價，人均就¥47就可食到4人餐。而就記者經驗，十三俏一大優點就是不需排隊，亦設會員充值制，可以以優惠價錢飲茶。

十三俏（金灣華發商都）

地址：金河東路金灣華發商都A館二層A2011號商店

營業時間：9:00-15:00／17:00-21:00



十三俏（玖洲道購物公園）

地址：九洲大道西2108號玖洲道購物公園綜合大樓2樓2002號

營業時間：9:00-21:00



珠海飲茶【5】新海利海鮮城——人均¥33起 必吃阿拉斯加長腳蟹

於金灣及夏灣都有設店的新海利海鮮城，也是珠海老字號酒樓，獲本地人力推，可免費停車。雖然點心款式較傳統且不多，但勝在人均價格可低至¥33，足料抵食，據網民留言，茶樓服務亦很貼心！除了點心，新海利亦提供海鮮菜式，包括大份蠔餅、大大粒新鮮元貝、阿拉斯加長腳蟹等！不妨一試！

新海利海鮮城（金灣）

地址：金河東路金灣華發商都A館二層A2011號商店

營業時間：9:00-15:00／17:00-21:00



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