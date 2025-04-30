五一深圳過關｜料571萬人次出入境　不想災難級排隊?1個App避人潮

五一深圳過關｜深圳口岸人流｜五一黃金周即將展開，不少港人整裝待發北上玩樂。入境處預料，5月1日至5日約有571萬人次出入境！想避開人潮快速過關，其實只要下載入境事務處App，你就可以知道全港8大出入境口岸情況想知詳情？記得看下去。



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五一深圳過關｜入境處料五一黃金周571萬人次出入境

五一黃金周，香港也有勞動節及佛誕兩天公眾假期，入境處預料5月1日至5日將會有近571萬人次經各海、陸、空管制站出入境香港。當中陸路出境及入境的高峰期，分別為5月3日的59萬人次出境，以及5月5日入境58萬人次。

當局預計羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將會非常繁忙，料每日平均分別有近23萬、21萬及15萬人次出入境。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關。

入境處估計，五一黃金周假期期間約有571萬人次出入境。（資料圖片）

五一深圳過關｜入境處App避開繁忙時段

市民如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港8大出入境陸路口岸情況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋、文錦渡、沙頭角以及蓮塘口岸。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

五一深圳過關｜每15分鐘更新

8個口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

五一深圳過關｜e-道服務擴闊至7歲至10歲香港永久性居民

入境處自3月31日起，已調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡。7歲至10歲，及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，便可在各口岸使用e-道服務。

另外，現在所有口岸都有非觸式e-道服務。已登記的合資格香港居民可透過非觸式e-道App產生QR code進入e-道，再配合容貌識別辦理出入境檢查手續。

7歲至10歲香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港護就可在各口岸使用e-道服務。（資料圖片）

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