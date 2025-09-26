深圳過關｜入境處料10.4出境高峰　不想災難級排隊？2個App避人潮

國慶深圳過關｜深圳口岸人流｜十一黃金周將近，深圳、珠海、澳門口岸預計將迎來龐大人流。根據香港入境處預測，10月1日至8日期間，將有約752萬人次經各陸路口岸進出香港，其中出境高峰預計出現在10月4日。如果你曾於假期北上，想必已體驗過口岸的擁擠情況。想避開人潮快速過關，其實只要下載入境事務處App或善用WeChat小程序，你就可以知道全港8大出入境口岸情況，想知詳情？記得看下去。



深圳過關｜10.4料出境人次逾65萬 港鐵、金巴等加密班次

國慶及中秋節假期將至，入境處估計今年黃金周，即10月1日至8日期間，會有近876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中或有752萬人次會經各陸路口岸來往香港。入境處續指，陸路出境高峰期可能會在10月4日（星期六），料出境人次約66萬，而入境高峰期則會在十一國慶當天，入境人次約61萬。

為應對人流，屆時跨境口岸巴士及港鐵都會加密班次，其中港珠澳大橋的金巴增至最高峰時1分鐘一班；來往落馬洲及皇崗口岸的皇巴加至最密2分鐘一班；而港鐵將由即日起加密多條鐵路線的班次，包括東鐵線，方便市民出行。

北上最擔心的就是通關時太多人，以下將介紹兩個可以了解口岸實時人流的方法，等大家出行更方便。

據去年入境處數據，七一假期錄得近80萬人次出入境。（資料圖片）

深圳過關｜入境處App避開繁忙時段

市民如果想盡量在少人一點的時段出入境，並留意口岸最新消息，其實可先下載香港入境事務處App，然後選取「所有服務」，再選「陸路邊境管制站等候時間」，就可以得知全港8大出入境陸路口岸情況，包括羅湖口岸、福田口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋、文錦渡、沙頭角以及蓮塘口岸。

下載入境事務處App：iOS下載｜Android下載

深圳過關｜每15分鐘更新

8個口岸的出入境等候時間每15分鐘左右更新一次。用家先點選「出境」或「入境」，版面右邊的狀況欄若顯示綠色，表示人流正常( 一般少於15分鐘) ；若顯示黃色，該口岸則略為繁忙( 一般少於30分鐘) ；而顯示紅色，就表示該口岸正處於非常繁忙狀態( 一般30分鐘或以上) 。大家可按等候時間改用其他關口，或避開多人時段過關。大家亦可點選關口查閱各口岸開放時間。

深圳過關｜WeChat小程序看陸路口岸實時情況

除了入境事務處App，WeChat小程序「i口岸」亦可查詢6個陸路口岸實時情況，包括羅湖口岸、文錦渡口岸、皇崗口岸、深圳灣口岸、福田口岸以及蓮塘口岸。首先，於搜尋欄尋找「i口岸小程序」，然後向下滑就可看到「口岸實況」，等待約20秒後，每個口岸右邊都會出現「直播」按鈕，接著再按「口岸通關圖文直播」就可以看到口岸CCTV的即時轉播，了解人流情況。

▼WeChat看深圳陸路口岸人流直播步驟

以上小程序「i口岸」適用於深圳陸路口岸，而港珠澳大橋則需要用上WeChat服務號「港珠澳大橋珠海口岸」。第一步先在搜尋欄找「港珠澳大橋珠海口岸」，其次關注服務號並點選「通關信息」，再按下「大橋口岸實時通關」，向下滑就可看到實時畫面，視窗右上角會顯示更新時間。據記者經驗，畫面10分鐘左右會更新一次。

▼WeChat看港珠澳大橋珠海口岸車量情況步驟

深圳過關｜e-道服務擴闊至7歲至10歲香港永久性居民

入境處自3月31日起，已調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡。7歲至10歲，及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，便可在各口岸使用e-道服務。

另外，現在所有口岸都有非觸式e-道服務。已登記的合資格香港居民可透過非觸式e-道App產生QR code進入e-道，再配合容貌識別辦理出入境檢查手續。

