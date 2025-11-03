深圳飲茶推介23大｜近口岸／超足料／非預製菜！一間打卡換豆腐花

深圳飲茶推介｜深圳飲茶價廉物美，而且點心款式比香港多，地方也較寬闊舒適，吸引不少港人專程北上歎茶。香港01《好食玩飛》記者精選了23間深圳茶樓，地點鄰近深圳灣口岸、福田口岸、羅湖口岸、蓮塘口岸等地方，過關即到！當中除了有¥9.9三個叉燒餐包外，還有一間只要參與打卡收藏活動，即可以¥0.1加購豆腐花！詳情即睇下文。



深圳羅湖區飲茶推介

深圳飲茶推介【1】香宮中餐廳·粵菜·點心（深圳香格里拉店）——環境榜第一名／¥188點心任食

如果想品嘗高級一點的茶樓點心，這間位於羅湖站旁邊的香宮中餐廳·粵菜·點心就一定符合你心意。茶樓屬於香格里拉集團旗下，環境優雅舒適，更獲得大眾點評火車站粵菜環境榜第一名。在午市時間，茶樓更有¥188任食點心優惠，點心標榜純人手製造，有過百款選擇。不少網友推介瑤柱灌湯餃、水晶鮮蝦餃、香宮燒賣皇等等。

香宮中餐廳·粵菜·點心（深圳香格里拉店）

地址：建設路1002號火車站東側深圳香格里拉酒店2樓

交通：地鐵1號線羅湖站，步行約1分鐘



深圳飲茶推介【2】儲香樓·粵式茶點——五代相傳老字號／羅湖口岸兩個站就到！

提起東門老街，也許會想起各式各樣的小吃，但其實東門老街還有一家來自廣州西關、五代相傳的老字號茶樓「儲香樓·粵式茶點」。茶樓全部點心均是即叫即整，加上店舖環境舒適寬闊，帶屋企人來飲茶就最啱！當中推介藍蝶花椒帶子餃、網紅水牛奶包和海膽鮮蝦紅米腸，不但造型精緻，而且相當足料。如果想吃傳統的點心，也可試試它們的蛋撻和馬蹄糕，亦是來儲香樓必點的糕點。

儲香樓·粵式茶點

地址：深圳羅湖區人民南路3009-7號

交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約5分鐘



深圳飲茶推介【3】蘩樓（羅湖口岸佳寧娜廣場店）——大眾點評熱門榜／羅湖口岸一個站即到

同樣就近羅湖口岸，只需乘坐地鐵1個站便到達。這間蘩樓長期霸佔大眾點評熱門榜，十分受歡迎，到假日可見人潮，建議可提早到大眾點評取飛。點心方面，選擇甚多，而且有經典菜式，亦有創新菜式，都是人手即叫即做，能滿意不同人的喜好。

蘩樓（羅湖口岸佳寧娜廣場店）

地址：深圳羅湖區人民南路2002號佳寧娜廣場4樓

交通：地鐵1號線國貿站A出口、地鐵9號線人民南站C出口直達



深圳飲茶推介【4】點都德（水貝IBC店）——90年歷史老字號／金沙海蝦紅米腸必試

已有逾90年歷史的廣州老字號茶樓「點都德」，在深圳有多間分店，不但價格實惠，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德（水貝IBC店）

地址：羅湖區布心路3008號IBC環球商務中心5樓

交通：深圳地鐵3號線水貝站，B出口直達



深圳飲茶推介【5】丹桂軒（羅湖火車站店）——30年老字號的廣式樓／過百款粵式點心

丹桂軒創立於1995年，是30年老字號的廣式樓，每天供應過百款粵式點心，包括蟹黃燒賣、蜜汁叉燒包、水晶鮮蝦餃、鳳凰千層糕、瑤柱珍珠雞等。除了點心，丹桂軒亦有北京片皮鴨、丹桂豬手煲、火焰醉翁蝦等主菜，在小紅書上同樣備受好評！

丹桂軒（羅湖火車站店）

地址：羅湖區建設路1001號火車站綜合大樓5B號

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A出口，步行5分鐘



深圳飲茶推介【6】點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）——古色古香打卡茶樓／打卡+¥0.1豆腐花

位於兆鑫匯金廣場的點煬茶樓，店裡採用中國風設計，古色古香的氛圍超適合打卡！點煬茶樓推出多款創新點心，招牌必食推介包括：黑松露灌湯小籠包、迷你糍粑油條、廣府百醬鳳爪、避風塘蘿蔔糕、四色蝦餃王，款款都超精緻！

值得一提，茶樓正舉辦打卡收藏活動，於指定社交平台打卡收藏該店，即可以¥0.1加購豆腐花一碗！

點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

地址：深南東路3085號兆鑫匯金廣場L3層L310號鋪

交通：深圳地鐵1號綫國貿地鐵站C出口行5分鐘



深圳飲茶推介【7】旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）——蓮塘口岸兩個站就到／人均¥80起

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）是蓮塘老牌的早茶店，地點就到蓮塘站，非常就腳！點心的份量剛剛好，而且口味適中，更有多款特色粵式點心任選，當中推薦金沙紅米腸、旺東生蝦餃皇、海豐小米、魚子燒賣皇、百味醬金錢肚，人均大約¥80起，非常抵食！

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

地址：羅湖區國威路高新技術產業第一園區101棟1-2層

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站D出口步行4分鐘



深圳飲茶推介【8】南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）——必試南澳水晶蝦餃、椒鹽酥炸大連鲍、古法馬拉糕

位於沙頭角的南澳漁村·早茶·海鮮酒樓是已經擁有30多年歷史的老牌酒樓之一，提供超過200款點心，所有粤式點心都是純手工打造，好評如潮！鮮蝦燒賣、南澳水晶蝦餃、椒鹽酥炸大連鲍、古法馬拉糕等都是人氣必點！

南澳漁村·早茶·海鮮酒樓（沙頭角店）

地址：沙頭角沙深路138號群利大廈1-2樓（沙頭角海關對面）

交通：深圳地鐵8號綫沙頭角站B出口步行7分鐘



深圳飲茶推介【9】新芳都酒樓（羅湖店）——¥9.9即焗叉燒餐包

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。酒樓早前更推出平日全單6.8折，還有限定特價點心。現時更有新活動，¥9.9就可購買一份三個的即焗叉燒餐包，即¥3.3就有一個！

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口，步行約3分鐘



深圳福田區飲茶推介

深圳飲茶推介【10】鼎聖茶樓粵菜·堅持手作——當日手作即蒸點心／福田口岸附近

鼎聖茶樓粵菜·堅持手作位置就在福田口岸附近，相當便利。餐廳環境寬敞企理，而且食物選擇繁多。茶樓標榜「當日手作」的即蒸點心，不少網民推介蝦餃、燒賣、脆皮紅米腸、豉汁鳳爪等，點心最平¥13.8有交易！

鼎聖茶樓粵菜·堅持手作

地址：海悅華城3層

交通：地鐵4號線福田口岸A出口



深圳飲茶推介【11】悅點鮮·現做點心粵菜——比臉還要大的菠蘿包／華強南粵菜好評榜第一位

悅點鮮·現做點心粵菜在深圳有多間分店，其中信悅匯店更獲大眾點評華強南粵菜好評榜第一位。茶樓標榜新鮮現造的點心，招牌菜式除了有「比臉還要大」的菠蘿包外，還有首創的手剝游水鮮蝦餃、金牌乳鴿、紅米腸等。雙人套餐¥176有6款點心，包含4款經典點心及2款小吃甜品，值得一試。

悅點鮮·現做點心粵菜

悅點鮮·現做點心粵菜（信悅匯店）

地址：深南中路2001號深圳中信國際大廈信悅匯商場L303-L305號

交通：地鐵科學館地鐵站C出口直達



悅點鮮·現做點心粵菜（下梅林店）

地址：皇庭世茂裕璽B棟3樓L3-06號

交通：地鐵9號線下梅林地鐵站A出口，步行約3分鐘



悅點鮮·現做點心粵菜（香蜜湖店）

地址：農軒路8133號農科商務大廈名人俱樂部3樓

交通：地鐵農林站B出口直達



深圳飲茶推介【12】悦景酒家——原創現炸大油炸鬼手臂咁長

深圳悅景酒店在羅湖及福田均有分店，是深圳本地人熟知的酒樓，即使是早茶也要提早預約，可見受歡迎程度相當高！酒樓裝修優雅，且設有包廂，適合一家大細聚餐。熱門點心有水晶蝦餃、脆皮乳鴿、蘿蔔糕、紫菜脆皮鮮菇腸粉、鳳爪等。不過要留意，茶樓的「原創現炸大油炸鬼」足足有手臂那麼長，份量非常大，一份已足夠3-4人吃。

悦景酒家

地址：福田區福華一路117號華安保險大廈3樓（福田店）／羅湖區深南東路1121號國賓大酒店2-3樓（羅湖店）

交通：地鐵購物公園站（H出口）下車，步行約10分鐘／黃貝嶺站（G1出口）下車，步行約5分鐘。



深圳飲茶推介【13】鳳凰樓——開業逾20年的老字號

鳳凰樓為一間開業逾20年的老字號茶樓。茶樓包廂掛有山水畫、懷舊的牆紙等，保留了老廣東的韻味。招牌菜式包括水晶露筍蒸蝦餃、XO牆蒸鳳爪、金枕飄白榴槤酥。皮薄的蝦餃包裹著蝦仁內餡，搭配瘦肉、竹筍等食材，口感十分豐富。另外豉汁蒸排骨也值得一試！

鳳凰樓

地址：福田區紅荔路2012號

交通：華新站 （C口出） 下車，步行約2-3分鐘。



深圳飲茶推介【14】悅得閒廣式點心茶樓（中航城君尚店）——新派茶樓、人均¥89歎6款點心

坐落於福田區的中心地帶。環境雅致、裝潢別具特色，連本地人都稱讚的粵式茶樓。點心精緻創新，例如有柚子菠蘿包，翡翠海苔腸，脆皮香蕉等，而且還有套餐選擇，雙人餐僅需¥178，就有金沙海蝦紅米腸、百合醬蒸鳳爪、金牌乳鴿、鮮蝦韭菜餅、四喜蝦餃以及香芒夾心椰汁糕，非常抵食！

悅得閒廣式點心茶樓（中航城君尚店）

地址：福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通：地鐵1號線華強路站B出口步行7分鐘左右／2號線華強北站C出口步行約4分鐘



深圳飲茶推介【15】點粵軒·手工茶點·經典粵菜——新派茶樓／福田口岸坐地鐵15分鐘直達

作為一家新派茶樓，匠傳點心主打著實惠的粵式點心美食，而且鄰近福田口岸，由口岸坐地鐵站到上梅林站，步行約1分鐘便到，相當方便。茶樓的點心由40多位經驗豐富的師傅手工現做，必嘗美食包括匠傳參湯鮮蝦餃皇、榴蓮天鵝酥、碳燒豬頸肉等等。環境融合了中式傳統與現代設計的元素，氛圍溫馨舒適。但要留意茶樓有中午落場時間，避免摸門釘。

點粵軒·手工茶點·經典粵菜

地址：福田區中康路73號二樓（上梅林地鐵B出口對面）

交通：地鐵4號線上梅林站B出口步行約3分鐘



深圳飲茶推介【16】金皇廷（福田店）——會展中心附近／點心超足料

金碧輝煌的大堂，氣派十足。金皇廷是一間老字號酒樓，點心份量足料，而且上菜效率高，5分鐘就上菜。最大優勢在於位置方便又多座位，較少機會要排隊。此外，亦香港有少見的點心，例如煙韌軟糯的香蘭糕，黑椒蒸大腸等。

金皇廷（福田店）

地址：福田區金田路3037號金中環商務大廈裙樓5樓（近會展中心）

交通：地鐵1／4號會展中心站步行約5分鐘



深圳飲茶推介【17】陶陶居酒家（卓悦中心店）——連續4年米芝蓮廣州美食地標

陶陶居於2006年被商務部認定為中華老字號企業，是名符其實被政府認證的老字號。茶樓更於2021起獲得米芝蓮認證為廣州美食地標，絕對值得一試！不少人大讚冰鎮咕嚕肉、卡珍芝士糯米雞等菜式，因為大受歡迎的關係，建議先預約或較早到達。

陶陶居酒家（卓悦中心店）

地址：福田區福華路卓悅中心東區2樓L233-234號

交通：地鐵1號線崗廈站B出口，步行約1分鐘



深圳飲茶推介【18】蔡瀾港式點心（中心書城店）——港式口味

由著名美食家蔡瀾開設的點心餐廳「蔡瀾港式點心」位於深圳書城附近，地點方便之餘，點心更是主打港式口味，深受港人歡迎。相比平時的茶樓，餐廳氛圍更像茶餐廳，走新式路線，亦常有新菜品，適合喜歡新口味的大家。必食有酥皮山楂叉燒包、馬拉糕、賽螃蟹風眼餃子。

蔡瀾港式點心（卓悅中心店）

地址：福田區福中社區福中一路深圳書城中心城首層S145號

交通：地鐵1號線崗厦站直達



深圳飲茶推介【19】喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會——人均¥49有5道菜！

「喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會」的招牌菜水晶蝦餃皇，大粒又飽滿，可說是必點菜式，而其他點心和粵菜都非常足料。最平套餐「喜薈2人點心套餐」人均只需¥49便有5道菜，料足又抵食，性價比高。裝修走傳統大酒樓的風格，有些老茶客長駐，適合一家大細。

喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會

地址：福田區深南中路2038號（愛華停車場內）

交通：地鐵1號線華強北站步行５分鐘



深圳南山區飲茶推介

深圳飲茶推介【20】春滿園——彈牙蝦餃皇超有肉汁

春滿園位於福田區，是深圳的老牌早茶店。茶樓一大特色是裝有超大高清螢幕，供客人一邊享受早茶一邊看電視節目。雖然點心款式不算多，但勝在每款質素高。其中蝦餃皇幾乎是每桌必點。蝦餃大大粒，而且肉質爽口彈牙，還有滿滿的湯汁。如果想吃新派點心，亦不妨試試海膽豬肉小籠包。

春滿園

地址：深圳市南山區南海大道粵海大廈1-3樓

交通：地鐵南油站（C2口出）下車，步行約5分鐘。



深圳飲茶推介【21】觀海——海景歎茶、鄰近深圳灣口岸！

深圳老牌粵菜館「觀海酒家」有多間分店，其中一間坐落於深圳人才公園附近，設有露台可以眺望深圳城景及海景，非常寫意。餐廳與傳統酒樓不同，裝修較為時尚優雅，但仍有不少傳統點心，例如蝦餃、蒸鳳爪、籠仔糕和紅米腸等等。

觀海（深圳灣壹號店）

地址：南山區后海中心路3088號深圳灣1號南區3樓301-303

交通：人才公園站B1出口下車，步行約8分鐘



深圳飲茶推介【22】粵味天湘——新派粵菜／必試春笋雪糕

吃膩了傳統點心，想試試新口味的朋友，不妨嘗嘗「粵味天湘」這家新派的茶樓。茶樓有不少結合了傳統點心的創意料理，如四味蝦餃皇、梨形鹹水角等。另外，也有一些賣相趣怪，適合打卡的甜點，如仿傚「中國華潤大廈」的造型設計的春笋雪糕，外層為朱古力脆皮，包裹著芒果雪糕，口感十分豐富。

粵味天湘

地址：南新路科創中心F公寓二樓

交通：地鐵站9號線荔林站C出口



深圳飲茶推介【23】華洋酒樓——堅持傳統推餐車放茶點

位於蛇口的華洋酒樓，屹立在深圳30多年，多年來保持推餐車放茶點的傳統，滿滿的老情懷！茶樓最早7:30便開業，是名符其實的「歎早茶」之選。必點菜式包括蝦餃皇、蒸鳳爪、紅米腸等等。此外，茶樓亦鄰近深圳景點「海上世界」，吃飽去走走也不錯！

華洋酒樓

地址：南山區蛇口水灣路14號

交通：水灣站C出口下車，步行約3分鐘



