珠海按摩5大推介｜足療¥99/熱石採耳/中醫推拿　一間¥29可以過夜

珠海按摩｜不少港人北上都喜歡去按摩鬆一鬆，不但有多種按摩套餐可選擇，部分更包食宿，吃喝玩樂一應俱全。《香港01》好食玩飛記者精選了5間珠海按摩好去處，當中包括溫泉汗蒸、中醫專業推拿，當中一間更可用¥99歎足療SPA等，讓大家可以趁着北上鬆一鬆。



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珠海按摩【1】珠海湯悅溫泉汗蒸館——大型汗蒸按摩中心 ¥29可過夜

位於拱北的湯悅溫泉汗蒸館屬於大型日系風格洗浴按摩中心，有溫泉泡湯、不同汗蒸房（如鹽房、玉石房）、休息大廳、書吧及電競區等，環境舒適且24小時營業，只需加¥29即可過夜。單買入場券價格¥158（含溫泉及汗蒸），另有多種按摩和二人、四人套票可選，如中式推拿60分鐘約¥269、精油按摩SPA約¥569、雙人入場券配果盤¥189等，館內餐飲需額外收費，建議先到店查詢價格。

珠海湯悅溫泉汗蒸館

地址：迎賓南路2047號禦花園商業廣場

營業時間：24小時營業



珠海按摩【2】不梵按摩研究所——不止按摩 熱石、採耳項目多

不梵按摩研究所主打專業推拿與泰式SPA，環境裝修簡潔帶小清新感覺，位置就近澳門，成為不少港澳客的蒲點。價格方面，大眾點評團購最平45分鐘全身推拿¥118，也有針對各身體部分如頭部、肩頸、腰背等的推拿，¥168至¥268不等，適合想針對性按摩的打工仔、運動員，更有熱石、採耳等項目，一行多人就可以選擇自己喜歡的療程。

不梵按摩研究所

地址：珠海夏灣區粵華路433號金莎公館11號鋪

營業時間：12:00-00:00



珠海按摩【3】合和大唐 今也•足道SPA——60分鐘足療 ¥99

同樣位於拱北口岸附近的合和大唐是珠海按摩人氣店舖，最平¥99就可以感受60分鐘足療，另外也有杜比全景聲的影院可以邊按摩邊看電影，套票僅需¥129至¥169性價比十分高！雖然店舖主打按摩，但不少網民都推介他們30分鐘¥79的採耳服務，表示技師細心且十分舒適，又讚「簡餐」食物飲品選擇多，有雲吞、牛肉麵、小火鍋等。

合和大唐 今也•足道SPA

地址：粵華路255號3層

營業時間：12:00-00:00



珠海按摩【4】活絡堂•氣血調理•新中式養生館——專業中醫推拿

活絡堂主打以中醫療法，配合按摩，調理氣血及肩頸腰背酸痛的問題，珠海內有共4間分店。店內所有技師均接受過專業中醫推拿培訓，更提供艾灸、拔罐、刮痧等傳統療法，其中¥198的60分鐘氣血調理全身推拿、¥328的90分鐘經絡疏通+艾灸以及¥128的45分鐘肩頸專項護理療程最受歡迎。除此之外，店內也會提供免費養生茶飲，部分套餐更贈送足浴或頭部按摩服務，的確是養生之選。

活絡堂•氣血調理•新中式養生館（優特匯店）

地址：香悅路71號

營業時間：12:00-22:00



珠海按摩【5】覓境•東方意境 SPA美膚中心——獨立房間私隱度高

覓境以高端SPA定位，採用國際品牌護膚產品如Jurlique、Aesop等，提供精油按摩及各式面部護理。每個客人都有獨立房間，環境雅致且私隱度高，推薦¥247東方意境全身精油SPA及¥407的120分鐘深層肌膚管理+面部護理 ，按摩後會提供免費小食與花茶，亦可享用紅糖薑茶驅寒。

覓境•東方意境 SPA美膚中心

地址：珠海市隆福大廈一樓116商鋪

營業時間：12:00-22:00



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