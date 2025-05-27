深圳滑雪場推介5個｜華發冰雪將登場！全球最大室內場！最平¥99起

深圳滑雪場｜深圳好去處｜夏日炎炎，不少人都會到室內避暑，而室內滑雪場就是個好選擇，涼快之餘又可以活動一下身體。《香港01》好食玩飛記者就整理出深圳5個室內滑雪場，其中有深圳最大滑雪場卡魯冰雪世界、落差20米滑雪道的阿爾卑斯冰雪世界、有雪上保齡球玩的深圳東部冰雪創新城，一於計劃下夏季行程！



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深圳滑雪場【1】 觀瀾湖卡魯冰雪世界——深圳最大滑雪場

卡魯冰雪世界位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社，現時是深圳最大滑雪場。滑雪場分為滑雪區和娛雪區，滑雪區有寬20米、長近120米的滑雪道，適合初學者和中級滑雪人士。娛雪區則有雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童雪橇、雪地車等多種玩雪設施。場內有裝備租借，包括滑雪鞋、滑雪板、頭盔等，有網民建議可自行帶上手套，初學者可再另外租借防撞「小烏龜」。

值得一提，滑雪場的營業時間每月不一，而且票價浮動，會根據項目、時間收費，如不限時娛雪票$98、平日2小時滑雪票$226等，詳情需在購票前確認。

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卡魯冰雪世界

地址：深圳市龍華區高爾夫大道 15 號觀瀾湖生態運動公社

收費：票價浮動 $98起

5月至6月開放時間：

周一至周四：日場票11:00-18:00；夜場票16:30-18:00

周五：日場票11:00-20:00；夜場票18:30-20:00

周末特定日：日場10:00-20:00；夜場18:30-20:00

交通：深圳地鐵 4 號線觀瀾湖站 A 出口，步行約 5 分鐘



深圳滑雪場【2】 世界之窗阿爾卑斯冰雪世界——落差20米滑雪道

阿爾卑斯冰雪世界在世界之窗旁的歐陸風情街，場內有滑雪區和溜冰區。滑雪區設有一條寬約15米，長約70米，落差20米的專業滑雪道，體驗到刺激的速度感。滑雪區內同樣有玩雪設施，如冰上碰碰車、欣賞冰雕、車胎滑雪等，親子同樂。場內還有童話城堡、北歐小鎮、冰雪奇境等打卡點。門票方面，嬉雪票$60起、冰雪套票$98起。滑雪票可到現場購買，1小時滑雪票人民幣¥99起，全日不限時¥398元起，已包含滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板等裝備租借。

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阿爾卑斯冰雪世界

地址：深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

收費：1小時¥99起，2小時¥198起，3小時¥298起，全日不限時¥398，已包租借滑雪服、滑雪鞋、頭盔、滑雪板

開放時間：星期一至五 11:00-21:00、星期六及日 10:00-21:30

交通：深圳地鐵1或2號線世界之窗站H2出口，步行約5分鐘



深圳滑雪場【3】 深圳東部冰雪創新城——滑雪場採用真冰打造

深圳東部冰雪創新城屬於鹽田區的室內冰雪主題樂園，結合了室內滑雪、餐飲及多種娛樂設施，非常適合一日遊。滑雪場部分位置採用真冰打造，除了滑雪體驗，更設有冰雕、冰上單車、雪上保齡球、雪板、雪地香蕉船、雪圈等多樣化的冰雪遊樂項目，並提供完善的滑雪裝備租借服務。此外，樂園還設有美食街、戶外燒烤區、密室逃脫和劇本殺等多元娛樂選擇。

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深圳東部冰雪創新城

地址：深圳市鹽田區鹽田街道鹽田路 3 號保惠冷鏈物流園

收費：雙人套票 $260起

開放時間：星期一至日 10:30 - 18:00（17:00 起停止入場）

交通：深圳地鐵2號線深外高中地鐵站B2出口，步行約9分鐘



深圳滑雪場 【4】SKINOW雪樂山——滑雪訓練連鎖店

SKINOW雪樂山在深圳設有四間分店，與以上提過的滑雪場不同，更針對於滑雪訓練。場地採用模擬滑雪賽道，模擬賽道坡度和長度可隨心調整，因此不論初學者和有經驗的滑雪愛好者都可以找到適合的滑雪模式。另外雪樂山有由專業教練指導的基礎和進階滑雪課程，假如想在去旅行滑雪前學會基本知識，不妨一試。

SKINOW雪樂山

東方明珠城店：深圳市龍崗區龍河路 19 號方茄城一樓

龍崗店：深圳市龍崗區瑞航路海航城 1 期七巧國兒童中心内

深業上城店：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城 F1

西薈城店：深圳市寶安區西薈城購物廣場 2 期一樓創意集市内



深圳滑雪場 【5】 深圳前海·華發冰雪世界——年尾開幕全球最大室內滑雪場

深圳前海·華發冰雪世界位於深圳寶安區，預計在2025年年尾開幕。這個即將擁有全球最大的室內滑雪場的冰雪中心，由珠海華發集團投資建成，冰雪中心地約107萬平方呎，滑雪場預料佔地約86萬平方呎，相當於11個足球場大小，並將加入全國最長（約441米）和落差最高（約83米）的滑雪道，刺激體驗宛如置身戶外滑雪場。

深圳前海·華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道



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