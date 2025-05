曼谷CAFE推介10間｜遊船河飲咖啡/純白玻璃屋必去/這間由客機改建

曼谷Cafe推介|曼谷除了大皇宮、野生動物園、水上樂園等著名景點外,也是出了名多特色咖啡店。以下為大家推介10間泰國曼谷的人氣打卡Cafe,不但有「小馬爾代夫」之稱的漂浮咖啡店 Bubble in the forest,還有由百年銀行改建而成,超似哈利波特的魔法學校的The Mustang Blu,詳情即睇下文!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

曼谷CAFE推介【1】Bubble in the forest——「小馬爾代夫」漂浮咖啡店

Bubble in the forest 位於泰國佛統府,雖然距離曼谷約半小時車程,但勝在環境清幽,而且Cafe就處於湖景之中,營造出飄浮在海灘的氛圍,所以這裡也有「小馬爾代夫」之稱。Cafe的船型屋空間私隱度高,無論是朋友聚會還是情侶享受二人世界都相當適合。提提有興趣的朋友僅記提前預約,另外也建議大家可在下午3-4點前往,因陽光較為柔和,非常打卡able!

立刻預約 Bubble in Forest「小馬爾代夫」漂浮咖啡店👉🏻 Klook 曼谷網紅咖啡打卡之旅(Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo)👉🏻 Klook

地址:170 charoenthaalley, bangtoei, samphrandistrict, nakhonpathom73170

交通:在曼谷搭乘計程車,約30分鐘車程。



曼谷CAFE推介【2】FO SHO BRO——摩洛哥風打卡Cafe/市區5分鐘直達

FO SHO BRO位於曼谷近郊,Cafe裝修以啡色水泥牆和木製傢俱為主,牆上掛滿了藝術畫作做裝飾,而門口也擺放了仙人掌、石階及水池等,各處的細節營造出一種摩洛哥風情。Cafe雖然位於曼谷近郊,但前往方法十分便利,只要在BTS Udom Suk站乘坐計程車約5分鐘便可到達。

地址:Soi Sophon, Bang Na Nuea, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260

交通:BTS Udom Suk站乘坐計程車約5分鐘車程。



曼谷CAFE推介【3】After the Rain Coffee & Gallery——免費划船遊河/穿梭雨林之間

After the Rain Coffee & Gallery是一間擁有熱帶雨林及叢林的Cafe,讓你置身在大自然之中享受食物,放鬆身心。而咖啡店的一大亮點是提供免費的划船遊河活動,體驗穿梭在雨林之間的樂趣,也非常值得打卡拍照。此外,來這裡記得品嘗餐廳最受歡迎的鬆餅及蜜糖吐司!

曼谷網紅咖啡打卡之旅(Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo)👉🏻 Klook

Hwy 3316, Tambon Song Khanong, Amphoe Sam Phran, Nakhon Pathom 73210

交通:曼谷市區乘搭計程車約40-50分鐘車程。



曼谷CAFE推介【4】Moo Yoo Rose House——純白玻璃屋欣賞湖畔/佛統府最新網紅景點

位於泰國佛統府的Moo Yoo Rose House 在去年開幕,可說是近年的人氣打卡熱點。Cafe 就在純白風格的民宿別墅 Rose House Villa 地下,各處設有開揚的落地玻璃可欣賞湖畔美景,另外在兩座白色建築之間還有一座木橋可通往湖的中間,在這裡散步和觀賞日落就最適合不過!

曼谷網紅咖啡打卡之旅(Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo)👉🏻 Klook

地址:99, 65, Bang Rakam, Bang Len District, Nakhon Pathom 73130

交通:從曼谷市區乘坐計程車約一小時(建議包車/自駕/入住Rose House Villa)



曼谷CAFE推介【5】Flat+White——超療癒純白風/懸浮式白色階梯必打卡

Flat+White 樓高兩層、以純白色風格設計,正門設有採光感十足的落地大玻璃,簡潔的氛圍令人感到非常療癒。而Cafe通往第二層的懸浮式白色階梯,也是一大打卡位,推介可試試Cafe的Avocado Bacon Muffin及King Prawn Spaghettini,味道有驚喜!

地址:810/5 Thara Rom 2 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通:搭乘BTS空鐵到Thong Lor站,步行約15分鐘即可到達。



曼谷CAFE推介【6】747 Cafe——747客機改造而成的Cafe

要細數曼谷別具特色的Cafe一定非747 Cafe 莫屬!咖啡店位在曼谷素萬那普機場附近,是由一架已退役的巨無霸波音747客機改建而成,就連座位也是將飛機座椅改造,另外亦設有復古沙發,相當特別。大家除了可在機艙內品嘗咖啡及特色飲品外,還可進入機長駕駛艙或是引擎位置拍照,是一間超打卡able的咖啡店!

地址:627 1 Luang Phaeng Rd,Thap Yao,Lat Krabang,Bangkok 10520

交通:曼谷市區乘搭計程車約50分鐘車程/素萬那普機場乘搭計程車約10分鐘



曼谷CAFE推介【7】Divana Signature Cafe——秘密花園Cafe/就在中央世界購物中心

Divana Signature Cafe是由曼谷Spa品牌Divana Spa創立的咖啡店,位置就在去曼谷必逛的中央世界購物中心(Central World)。Cafe四周佈滿了不同的花卉,還設有小提琴演奏,苑如走進了愛麗絲的秘密花園般。咖啡店的食物賣相亦十分精緻,其粉紅色系的下午茶套餐配搭花朵裝飾非常夢幻,打卡一流!

Divana Signature Cafe 下午茶套餐7折優惠預約👉🏻Klook

地址:2F, Central World, Bangkok 1033088/8 Moo 2 Naraphirom, Banglen, Nakhonpathom Amphoe Bang Len

交通:於Chit Lom站下車,步行約5分鐘至Central World商場



曼谷CAFE推介【8】Qottontale Cafe——紅磚風格韓式咖啡店

近年在曼谷爆紅的網紅咖啡店 Qottontale Cafe,鄰近BTS Phloen Chit 站,整座樓高4層,為一間韓式的咖啡店。Cafe以橘紅色的風格設計,頗具傳統英式或美式大學的風情,非常適合打卡。此外,Cafe的頂樓會定期舉辦戶外電影院及工作坊等小型活動,也可順道去逛逛!

地址:28, 8 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

交通:BTS Phloen Chit站出發,步行約9分鐘。



曼谷CAFE推介【9】Holiday Pastry——泰星Inn 經營網紅咖啡店/暖黃色主題咖啡店

Holiday Pastry 是一家超有人氣的打卡咖啡店,主店位於ICONSIAM 暹羅天地旁邊,而分店則在 Central World七樓,兩間的位置也十分方便前往。咖啡店由泰國明星Inn ‧Sarin Ronnakiat 經營。餐廳以暖黃色作為主題,營造出溫馨舒適的氣氛。而店內較為出名的食物是意粉和甜品,非常值得一試。

地址:240 Charoen Nakhon 10 Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand(主店)/999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330(分店)

交通:BTS Charoen Nakhon站直達 /BTS Chit Lom站直達



曼谷CAFE推介【10】The Mustang Blu——百年銀行改建而成/仿如走入哈利波特的魔法學院

The Mustang Blu 是一間由百年銀行改建而成的咖啡店,裝修完美地保留了當時的風貌,而且擺放了不少動物的標本,四處散發著復古的氣氛。值得一提,餐廳的中間有一個旋轉樓梯,予人一種走進了霍格華茲魔法學校的感覺,非常有特色!

地址:721 Maitri Chit Rd, Khwaeng Pom Prap, Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

交通:BTS MRT Hua Lamphong站,步行約5分鐘。



(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略