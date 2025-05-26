曼谷CAFE推介10間｜遊船河飲咖啡/純白玻璃屋必去/這間由客機改建

曼谷Cafe推介｜曼谷除了大皇宮、野生動物園、水上樂園等著名景點外，也是出了名多特色咖啡店。以下為大家推介10間泰國曼谷的人氣打卡Cafe，不但有「小馬爾代夫」之稱的漂浮咖啡店 Bubble in the forest，還有由百年銀行改建而成，超似哈利波特的魔法學校的The Mustang Blu，詳情即睇下文！



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曼谷CAFE推介【1】Bubble in the forest——「小馬爾代夫」漂浮咖啡店

Bubble in the forest 位於泰國佛統府，雖然距離曼谷約半小時車程，但勝在環境清幽，而且Cafe就處於湖景之中，營造出飄浮在海灘的氛圍，所以這裡也有「小馬爾代夫」之稱。Cafe的船型屋空間私隱度高，無論是朋友聚會還是情侶享受二人世界都相當適合。提提有興趣的朋友僅記提前預約，另外也建議大家可在下午3-4點前往，因陽光較為柔和，非常打卡able！

立刻預約 Bubble in Forest「小馬爾代夫」漂浮咖啡店👉🏻 Klook 曼谷網紅咖啡打卡之旅（Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo）👉🏻 Klook

地址：170 charoenthaalley, bangtoei, samphrandistrict, nakhonpathom73170

交通：在曼谷搭乘計程車，約30分鐘車程。



曼谷CAFE推介【2】FO SHO BRO——摩洛哥風打卡Cafe／市區5分鐘直達

FO SHO BRO位於曼谷近郊，Cafe裝修以啡色水泥牆和木製傢俱為主，牆上掛滿了藝術畫作做裝飾，而門口也擺放了仙人掌、石階及水池等，各處的細節營造出一種摩洛哥風情。Cafe雖然位於曼谷近郊，但前往方法十分便利，只要在BTS Udom Suk站乘坐計程車約5分鐘便可到達。

地址：Soi Sophon, Bang Na Nuea, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260

交通：BTS Udom Suk站乘坐計程車約5分鐘車程。



曼谷CAFE推介【3】After the Rain Coffee & Gallery——免費划船遊河／穿梭雨林之間

After the Rain Coffee & Gallery是一間擁有熱帶雨林及叢林的Cafe，讓你置身在大自然之中享受食物，放鬆身心。而咖啡店的一大亮點是提供免費的划船遊河活動，體驗穿梭在雨林之間的樂趣，也非常值得打卡拍照。此外，來這裡記得品嘗餐廳最受歡迎的鬆餅及蜜糖吐司！

曼谷網紅咖啡打卡之旅（Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo）👉🏻 Klook

Hwy 3316, Tambon Song Khanong, Amphoe Sam Phran, Nakhon Pathom 73210

交通：曼谷市區乘搭計程車約40-50分鐘車程。



曼谷CAFE推介【4】Moo Yoo Rose House——純白玻璃屋欣賞湖畔／佛統府最新網紅景點

位於泰國佛統府的Moo Yoo Rose House 在去年開幕，可說是近年的人氣打卡熱點。Cafe 就在純白風格的民宿別墅 Rose House Villa 地下，各處設有開揚的落地玻璃可欣賞湖畔美景，另外在兩座白色建築之間還有一座木橋可通往湖的中間，在這裡散步和觀賞日落就最適合不過！

曼谷網紅咖啡打卡之旅（Bubble in Forest / After Rain / Moo Yoo）👉🏻 Klook

地址：99, 65, Bang Rakam, Bang Len District, Nakhon Pathom 73130

交通：從曼谷市區乘坐計程車約一小時（建議包車／自駕／入住Rose House Villa）



曼谷CAFE推介【5】Flat+White——超療癒純白風／懸浮式白色階梯必打卡

Flat+White 樓高兩層、以純白色風格設計，正門設有採光感十足的落地大玻璃，簡潔的氛圍令人感到非常療癒。而Cafe通往第二層的懸浮式白色階梯，也是一大打卡位，推介可試試Cafe的Avocado Bacon Muffin及King Prawn Spaghettini，味道有驚喜！

地址：810/5 Thara Rom 2 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

交通：搭乘BTS空鐵到Thong Lor站，步行約15分鐘即可到達。



曼谷CAFE推介【6】747 Cafe——747客機改造而成的Cafe

要細數曼谷別具特色的Cafe一定非747 Cafe 莫屬！咖啡店位在曼谷素萬那普機場附近，是由一架已退役的巨無霸波音747客機改建而成，就連座位也是將飛機座椅改造，另外亦設有復古沙發，相當特別。大家除了可在機艙內品嘗咖啡及特色飲品外，還可進入機長駕駛艙或是引擎位置拍照，是一間超打卡able的咖啡店！

地址：627 1 Luang Phaeng Rd,Thap Yao,Lat Krabang,Bangkok 10520

交通：曼谷市區乘搭計程車約50分鐘車程／素萬那普機場乘搭計程車約10分鐘



曼谷CAFE推介【7】Divana Signature Cafe——秘密花園Cafe／就在中央世界購物中心

Divana Signature Cafe是由曼谷Spa品牌Divana Spa創立的咖啡店，位置就在去曼谷必逛的中央世界購物中心（Central World）。Cafe四周佈滿了不同的花卉，還設有小提琴演奏，苑如走進了愛麗絲的秘密花園般。咖啡店的食物賣相亦十分精緻，其粉紅色系的下午茶套餐配搭花朵裝飾非常夢幻，打卡一流！

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地址：2F, Central World, Bangkok 1033088/8 Moo 2 Naraphirom, Banglen, Nakhonpathom Amphoe Bang Len

交通：於Chit Lom站下車，步行約5分鐘至Central World商場



曼谷CAFE推介【8】Qottontale Cafe——紅磚風格韓式咖啡店

近年在曼谷爆紅的網紅咖啡店 Qottontale Cafe，鄰近BTS Phloen Chit 站，整座樓高4層，為一間韓式的咖啡店。Cafe以橘紅色的風格設計，頗具傳統英式或美式大學的風情，非常適合打卡。此外，Cafe的頂樓會定期舉辦戶外電影院及工作坊等小型活動，也可順道去逛逛！

地址：28, 8 Soi Ruamrudee, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand

交通：BTS Phloen Chit站出發，步行約9分鐘。



曼谷CAFE推介【9】Holiday Pastry——泰星Inn 經營網紅咖啡店／暖黃色主題咖啡店

Holiday Pastry 是一家超有人氣的打卡咖啡店，主店位於ICONSIAM 暹羅天地旁邊，而分店則在 Central World七樓，兩間的位置也十分方便前往。咖啡店由泰國明星Inn ‧Sarin Ronnakiat 經營。餐廳以暖黃色作為主題，營造出溫馨舒適的氣氛。而店內較為出名的食物是意粉和甜品，非常值得一試。

地址：240 Charoen Nakhon 10 Alley, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand（主店）／999/9 Rama I Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330（分店）

交通：BTS Charoen Nakhon站直達 ／BTS Chit Lom站直達



曼谷CAFE推介【10】The Mustang Blu——百年銀行改建而成／仿如走入哈利波特的魔法學院

The Mustang Blu 是一間由百年銀行改建而成的咖啡店，裝修完美地保留了當時的風貌，而且擺放了不少動物的標本，四處散發著復古的氣氛。值得一提，餐廳的中間有一個旋轉樓梯，予人一種走進了霍格華茲魔法學校的感覺，非常有特色！

地址：721 Maitri Chit Rd, Khwaeng Pom Prap, Khet Pom Prap Sattru Phai, Bangkok

交通：BTS MRT Hua Lamphong站，步行約5分鐘。



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