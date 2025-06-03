深圳平價茶樓10間｜福田、羅湖都有！點心¥2起！燒賣蝦餃任食¥88

深圳平價茶樓｜周末北上消費成為不少香港人的生活習慣，全因內地消費便宜，而且款式、選擇多，就連香港人平日最喜歡的粵式早茶都不例外！這次《香港01》將會為大家介紹深圳10間平價早茶，人均不到¥50已經可以吃到十二分飽！部份點心更低至¥2碟，不少店位於福田、羅湖口岸附近！馬上拉下看吧！



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深圳平價茶樓推介【1】金樂福海鮮酒家 —— 豬紅¥2碟免茶位

金樂福海鮮大酒樓位於龍華區，賣點是免茶位費，而且部份點心以超抵價供應，包括明火白粥¥2碗、胡椒燴豬紅¥2碟，其他平價點心有煎堆¥10籠、蘿蔔糕¥10碟、馬拉糕¥10籠，而香港人最喜歡的蝦餃皇¥16籠、燒賣皇¥16籠，還有必吃的鮮蝦紅米腸¥16碟！人均¥50左右已經可以吃到多款點心！

金樂福海鮮酒家

地址：深圳龍華民治街道人民北路33號皇廷假日酒店貴賓大樓2-3樓

交通：深圳地鐵6號線上芬站A口

早茶時段：07:30-14:00



深圳平價茶樓推介【2】廖發發·平價茶檔·小吃集市 —— 早茶界薩莉亞

廖發發·平價茶檔就如其名主打平價茶市，更被網民稱為「早茶界薩莉亞」，現場除了有廣式點心，例如蝦餃、金錢肚、鳳爪，還有潮汕食品，例如紅桃粿、酸梅冰，而最多人推薦的就是腐乳雞翅。點心單價約為¥15至¥25，最划算就要購買美團優惠套餐，約¥80就可以買到雙人套餐，或者62折¥100代金券。

廖發發·平價茶檔·小吃集市

地址：深圳樟坑社區樟坑一區164棟164-2號舖（龍太婆旁）

交通：深圳地鐵5號線民治地鐵站A出口

營業時間：週一至週五：11:00-14:00、17:00-24:00；週末：09:00-24:00



深圳平價茶樓推介【3】新芳都酒樓（羅湖店）——特價點心¥5.8

與蓮塘口岸一站之隔的新秀站向來是港人北上買餸好去處，而新芳都酒樓則是在附近的街坊茶樓，一大賣點是長者免茶芥，人情味十足。而且平日全單可享6.8折，又有限定特價點心，只需¥5.8一碟，蝦餃王、蛋撻等都包括在內，網民亦表示點心份量足料。

新芳都酒樓（羅湖店）

地址： 深圳市羅湖區羅芳路深港新村2棟2層

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口，步行約3分鐘

營業時間：星期一至日08:00-14:00／17:00-21:00



深圳平價茶樓推介【4】永記首家刺瓜腸粉 —— 點心一律¥8

永記首家刺瓜腸粉不是傳統的茶樓，主打腸粉、點心，但勝在無茶位費、24小時營業，而且點心超抵食！全場點心¥8一籠，韭菜餃、雞爪、粉粿、豬肚、叉燒包、流沙包、排骨統統都有，全部即叫即蒸，還有必吃的潮汕刺瓜腸粉。

永記首家刺瓜腸粉(田面村總店)

地址：深圳市福田區振華西路田面新村5棟1樓5-4號

交通：深圳地鐵2號線華強北站C出口

營業時間：24小時營業



深圳平價茶樓推介【5】小貝殼 —— ¥88點心任食、幼兒免費

小貝殼標榜點心純手工新鮮製作、即叫即蒸，不少網民都大讚高品質！近年還推出任食套餐，成人¥88位、兒童¥39位，1米2以下兒童更免費！部份點心限量一人一份，例如蝦餃皇、金錢肚等等，不過燒賣皇、菠菜鮮餃蝦、鳳爪就沒有限量。

+ 3

小貝殼

地址：福田區景田新聞路12號五洲星苑A棟2層201號鋪

交通：地鐵9號線香梅站B出口

營業時間：09:00-22:00



深圳平價茶樓推介【6】稻香酒家 —— 晚茶自助3小時¥98

稻香酒家是知名飲茶的好地方，近年還推出了晚茶自助套餐，晚上8點開始只需要¥98，就可以任食點心3小時！當中排骨、鳳爪、紅米腸、豬肚燒賣都是熱門點心，建議可以先下單，店內還有自助區，皮蛋粥、餅點可以直接自助。

+ 2

稻香酒家（龍華天虹店）

地址：深圳市龍華區天虹購物中心2樓

交通：地鐵四號線／六號線紅山站A1出口

營業時間：週一至週日09:00-15:30、17:30-22:00



深圳平價茶樓推介【7】點都德（水貝IBC店）—— 必試金沙海蝦紅米腸

點都德在深圳有多間分店，不但價格實惠，品質還相當有水準，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙爹金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德（水貝IBC店）

地址：深圳羅湖區布心路3008號IBC環球商務中心5樓

交通：深圳地鐵3號線水貝站，B出口直達

營業時間：08:30-16:00／17:00-21:00



深圳平價茶樓推介【8】喜薈 —— 份量夠足料

大受當地人歡迎，早茶時段一般都需要排隊，人龍到下午3點後才開始減少。店內點心款式比較多，灌湯包、蝦餃、金錢肚都是熱門的點心。而且份量非常足，可說是大件夾抵食，網民大推紅米腸，一份足夠2至3人吃。

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喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會

地址：深圳福田區深南中路2038號（愛華停車場內）

地鐵：深圳地鐵2號線燕南地鐵A出口

營業時間：09:30-24:00（茶市08:30-20:30）



深圳平價茶樓推介【9】悅得閒廣式點心茶樓 — 創新點心

悅得閒廣式點心茶樓坐落於福田區的中心地帶。環境雅致、裝潢別具特色，連本地人都稱讚的粵式茶樓。點心精緻創新，例如有柚子菠蘿包，翡翠海苔腸，脆皮香蕉等，而且還有套餐選擇，雙人餐僅需$128。

悅得閒廣式點心茶樓(中航城君尚店)

地址：中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通：地鐵1號線華強路站B出口／2號線華強北站C出口

營業時間：08:30-21:00



深圳平價茶樓推介【10】儲香樓·粵式茶點 —— 即叫即整

儲香樓·粵式茶點是位於東門老街的老字號茶樓。全部點心均是即叫即整，加上店舖環境舒適寬闊，帶屋企人來飲茶就最啱！當中推介藍蝶花椒帶子餃、網紅水牛奶包和海膽鮮蝦紅米腸，不但造型精緻，而且相當足料。如果想吃傳統的點心，也可試試它們的蛋撻和馬蹄糕，亦是來儲香樓必點的糕點。

儲香樓·粵式茶點

地址：深圳羅湖區人民南路3009-7號

交通：深圳地鐵1、3號線老街站C出口

營業時間：08:30-22:00



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