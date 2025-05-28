廣州美食9大推介｜¥11起！窩蛋牛肉煲仔飯／脆皮乳鴿／粵式茶樓

廣州美食｜自高鐵開通後，部分港人都喜歡逢假期就到鄰近城市北上玩樂，去一個小旅行，其中廣州都是熱門地之一。《香港01》好食玩飛記者搜羅廣州多間美食，例如招牌米芝蓮煲仔飯超記、即叫即蒸茶樓祿運茶居、香濃榴槤糖水蘭芳園等。即睇廣州9大美食！



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廣州美食【1】超記煲仔飯——米芝蓮必食窩蛋牛肉飯

超記煲仔飯是一間擁有超過30年歷史的老字號，以傳統明火烹製煲仔飯聞名，並多次榮登米芝蓮必食榜。其臘味煲仔飯和窩蛋牛肉煲仔飯都是招牌，網民讚用料十足、飯焦香脆。其他口味包括香菇滑雞煲仔飯、排骨煲仔飯、田雞煲仔飯、黃鱔煲仔飯等都是大熱。除了煲仔飯，店裡還有燉湯、粥粉麵飯等其他選擇。煲仔飯的價位大約在¥15至¥33之間，性價比高。

超記煲仔飯

地址：龍津東路723號

營業時間：10:00-20:30



廣州美食【2】祿運茶居——爆餡蝦餃王＋荔灣艇仔粥

來到廣州當然不可以錯過粵式茶樓，祿運茶居深受本地人和遊客歡迎，全部點心即叫即蒸，金牌蝦餃王、金莎脆皮紅米腸、荔灣海鮮艇仔粥和金蒜豉汁蒸排骨都是必食點心。燒雞也是招牌菜之一，外皮金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁。人均大約在¥50左右，茶樓裝修懷舊，充滿廣式風情。

祿運茶居

地址：天河六運一街文昌商務大樓

營業時間：10:00-20:30



廣州美食【3】蘭芳園——香濃榴槤糖水

蘭芳園是一間粵式糖水老字號，以其首創榴槤糖水聞名，大大塊新鮮榴槤果肉，搭配椰汁和西米，齒頰留香，榴槤控不容錯過！另外也有雙皮奶、楊枝甘露、焦糖布丁等超多選擇，不食榴槤都可以食到少見甜品。

蘭芳園榴槤糖水(惠福西店)

地址：惠福西路26號首層

營業時間：10:00-20:30



廣州美食【4】凌記瀨粉——永慶坊西關風瀨粉

位於永慶坊附近的凌記可謂享負盛名，主打各式麵食和西關風瀨粉，其中招牌瀨粉、牛腩撈粗麵、和腩汁豬腸粉廣受好評，其瀨粉的口感較黏稠，湯底濃郁，充滿冬菇和蝦米的鮮味，單看照片不像香港常見的瀨粉。小店雖然坐落旅遊區，但價格實惠，人均約¥20左右，店員亦非常熱情，不妨來個新嘗試。

凌記瀨粉

地址：永慶坊非遺街區（恩寧路永慶大街）

營業時間：10:00-20:30



廣州美食【5】銀記腸粉——啖啖肉牛肉腸

銀記腸粉店創始於1958年，也是廣州擁有悠久歷史的老字號，其傳統布拉腸粉以「粉薄、味鮮、爽滑、口感獨特」著稱，金牌牛肉腸粉、銀記三寶腸（三寶豬肉、牛肉和叉燒）都是大熱之選，口感嫩滑且啖啖都是料，此外還有粥品及廣式小食！

銀記腸粉

地址：廣州市天河區天河北路392號

營業時間：7:00−23:30



廣州美食【6】文記河粉——超薄牛腩腸粉

文記河粉是本地人都推薦的小店，以傳統竹編製作的超薄腸粉，口感細膩，吹彈可破，配上秘製醬油、自製辣椒醬，不會過鹹，帶來剛好的辣椒香，是完美配搭。推薦必食入味的牛腩腸粉和口感豐富的牛雜腸粉，人均約¥15。

文記河粉

地址：廣州市荔灣區418號金平大樓1153檔

營業時間：星期二至日8:00-14:00



廣州美食【7】騰元生煎——爆汁酥脆生煎包

騰元生煎以其皮薄餡大的生煎包而大獲人氣，生煎包底部煎至金黃酥脆，內餡湯汁飽滿，肉質鮮美，都僅需¥11。 除了生煎包，紅豆沙都驚艷到食客，紅豆沙熬得細膩，沙沙的口感，帶著淡淡的陳皮香，與生煎包一鹹一甜的組合，非常過癮，是值得一試的街頭小吃！

騰元生煎

地址：荔灣區西華路439號之一

營業時間：7:30-14:00／16:00-20:00



廣州美食【8】亞信四季飲——廣州本地茶飲品牌

亞信四季飲是廣州本地茶飲品牌，一大亮點就是店舖每個季節都會根據時令食材制定新菜單，讓客人品嘗到新鮮的材料。當然菜單上也有常設飲品，奶花系列就是其招牌，包括芒椰奶花、抹茶椰奶花，食客都讚口感順滑、而且味道很香，位置上亞信四季飲更在騰元生煎包的旁邊，可以一次過食晒兩間！

亞信四季飲（西華路店）

地址：荔灣區西華路439號

營業時間：11:00-21:30



廣州美食【9】大鴿飯——米芝蓮紅燒乳鴿

大鴿飯在廣州起家，其後再到深圳設店，曾獲得米芝蓮推介。 餐廳以乳鴿為特色，招牌菜色包括紅燒乳鴿和鹽焗乳鴿，紅燒乳鴿外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁。 此外，黑松露大鴿飯也廣受好評，鴿肉和黑松露的香氣與米飯完美融合。 餐廳還有其他菜式如鴿雜煲、啫啫鴿雜煲等。 價格方面，單點乳鴿約¥59起，雙人套餐則由¥193起。

大鴿飯

地址：越秀區西湖路68號（大佛寺對面）

營業時間：11:00-21:30



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