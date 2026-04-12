深圳買衫好去處8大｜女裝天堂＋4層別墅！T恤平過淘寶¥10有交易

深圳買衫好去處｜近年有不少人喜歡到深圳買服飾，價格親民之餘更可以買到高質服飾。《香港01》好食玩飛記者搜集了8個深圳買衫好去處，店舖有售男女裝、童裝，更有一個地方¥10起就可以買到基礎款式，適合熱愛穿搭的你！



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深圳買衫好去處【1】雲亦雲衣櫥美學空間｜龍華新晉1000㎡獨棟店

龍華近期爆紅嘅大型獨棟美學服裝空間，足足佔地1000㎡、樓高4層，店內穿搭風格包羅萬有，全面覆蓋韓系簡約、法式溫柔、度假慵懶、返工通勤、日常休閒五大主流風格，入門基礎單品低至¥40起，上衣、短裙、休閒鞋款均價 ¥100。近期更全新增設男裝專區，男女裝齊備，情侶可以一齊入店揀衫，情侶裝、日常穿搭一次過搞掂。除咗衫款之外，仲齊備一站式配襯單品，包括Cap帽、草帽、時款手袋、休閒平底鞋、皮鞋、涼鞋等，由頭到腳成套造型都可以喺店內配好，唔使周圍走。

雲亦雲衣櫥美學空間

地址：深圳市龍華區民治街道民治大道 1111 號龍華錦湖大廈A棟

交通：地鐵4號線民治站B出口



深圳買衫好去處【2】冉閔Ranmin——沙井600㎡自助式女裝天堂

沙井京基百納新開600㎡超大自助女裝店，無導購跟隨、全程自助任試，唔使尷尬拒絕店員，購物體驗超自在舒服。款式選擇極多，涵蓋韓系溫柔、簡約通勤、甜妹休閒、氣質小眾風，上衣、長褲、連身裙一應俱全；面料柔軟舒適、版型超顯瘦，超好配襯，一般上衣、褲裝單品：¥59–¥199，各式連身裙¥99–¥239，平民價錢買到專櫃質感，輕鬆滿載而歸。

冉閔 Ranmin

地址：寶安區沙井京基百納廣場二樓

交通：地鐵11號線馬安山站



深圳買衫好去處【3】南油服裝批發市場——高端原創設計

南油服裝批發市場係深圳高端原創設計集中地，風格全年齡層全面覆蓋，從韓系簡約通勤、法式溫柔氣質、極簡高級風、輕熟名媛風，到歐美街頭、新中式、小眾仙氣禮服款一應俱全。大部份店不設試穿。相較筍崗、東門平價路線，南油整體價位偏高小小、走中高檔路線：基礎針織、簡約上衣大約¥80–¥180,高級套裝、長裙、羊毛大衣、原創外套多在 ¥300–¥800,用料更佳、限量原創款甚至過千元。

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南油服裝批發市場

地址：南山區南海大道2093號

交通：地鐵12號線南油站F1出口



深圳買衫好去處【4】弘珂外貿服飾城——外貿靚貨淘貨聖地 T恤¥20有交易

弘珂外貿服飾城係筍崗片區極具人氣嘅外貿專屬淘貨聖地，服飾品類超齊全、風格超百搭。主打歐美外貿尾單、日韓出口單、外單訂單餘貨為主，基礎T恤、打底衫、薄身針織¥20起，襯衫、衛衣、半身裙、休閒長褲¥50有交易，牛仔外套、風衣、厚料針織外套¥100–¥200，外貿高質連身裙、設計感套裝¥120–¥260 ，可以慢慢上身試款式、試版型，慢慢逛慢慢揀，隨時挖到隱藏尖貨，滿滿驚喜，絕對係外貿服飾愛好者、港人北上掃貨必衝之地。

弘珂外貿服飾城

地址：羅湖區寶安北路2018號星光商業廣場F1

交通：地鐵9號線紅嶺北站G出口



深圳買衫好去處【5】E.L.BLOSSOMS——4層別墅¥69起

E.L.BLOSSOMS以其獨棟別墅設計和簡約韓系風格成為大熱女裝店，整間店共有4層，裝修豪華但服飾價格親民，單件價格約在¥69至¥100，店內服飾以顏色分類，彩色亮色深色、休閒款返工款、項鍊飾物，全都可在這間店找得到！店舖超大面積也有不少試衣間，顧客自由任試，不會有店員跟隨，網民都表示逛得舒適。不過該店位置上就較遠離市區，所以想前往可能打車較方便。

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E.L.BLOSSOMS

地址：

龍華店：龍華民治梅花山莊欣梅園A34

龍崗店：正中時代大廈A棟一樓

寶安店：璽璣華府一棟一樓商店



交通：

龍華店：深圳地鐵5號線民治站D出口，導航至梅花山莊門口，步行4-5分鐘

龍崗店：深圳地鐵3號線龍城廣場站，步行約5分鐘

寶安店：深圳地鐵5號線洪浪北站，步行約10-15分鐘



深圳買衫好去處【6】東門白馬服裝批發城——批發價低至¥20

東門向來都是平價店舖的聚集地，當中寶華白馬服裝批發城則是女裝勝地，樓高8層內藏著各式各樣的小店，進去一樓東門寶華購物中心已經有超多飾物檔口，再到二至四樓就有風格不一的女裝店，中式旗袍、韓系長裙、歐美小背心、時興的款都匯集於此，部分店舖春夏裝批發價低至¥20起，零售價一條韓版連身裙約¥80-¥150，性價比高。值得一提，批發城環境比較擁擠，比較少店舖會提供試身，網民提醒「要有耐心慢慢挑並且盡可能格價」。

東門白馬服裝批發城

地址：深圳市羅湖區東門步行街鴻展商城（負一樓至6樓）

交通：深圳地鐵1號線或3號線老街站A出口，步行約3分鐘



深圳買衫好去處【7】深圳華海達服裝交易中心——高質品牌相似款

華海達（國際）服裝交易中心位於批發市場聚集地筍崗，共有9層，商場一至四樓主攻女裝，五至六樓賣童裝和男裝，八至九樓則是精品男女裝，有自家品牌設計師款式、外國品牌進口貨，批發起價¥50，如果散客用零售價入手，需以批發價加上20%至50%，散客議價機會較低，但整體款式比東門品質高，不少打工仔都會來尋寶。大家要留意，部分樓層較擁擠，不過商場環境新淨，而且部分店舖亦設試身。

深圳華海達服裝交易中心

地址：羅湖區筍崗街道寶安北路2018號華海達綜合大樓

交通：地鐵7號線筍崗站E口，步行約5分鐘



深圳買衫好去處【8】筍崗服裝批發市場——低至¥10質感T恤

筍崗服裝批發市場就近華海達服裝交易中心，外貿貨、韓系休閒風及基礎款女裝，涵蓋T恤、牛仔褲等日常單品，夏季服裝價格低至¥10至¥50，秋冬裝¥30至¥150，外貿貨稍貴¥100至¥300。市場環境老舊但價格透明，被網民稱為「現實版淘寶」，雖需耐心翻找且質量參差，但常能淘到¥20質感T恤或大牌尾單。

筍崗服裝批發市場

地址：羅湖區筍崗倉庫602棟1-6樓

交通：深圳地鐵7號綫至筍崗站E出口，步行約4分鐘



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