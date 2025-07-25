深圳Gelato地圖｜13間意大利雪糕店推薦　花椒菠蘿海苔醬油不突兀

很多人說，「當你嚐到了gelato純粹的味道，可能就不再想吃冰淇淋了」。

那麼， 什麼是Gelato？



Gelato特指意大利雪糕，區別於ice cream，強調手作、相對簡單的食材和配方。其牛奶的佔比更高，減少了淡奶油和糖的使用量；製作過程中不加水、打入的空氣更少（空氣含量只有25%-30%，相當於ice cream的一半），味道更濃縮，質地更紮實黏軟；食用温度為-6℃~-12℃，極易融化，建議到手快吃。

接下來推薦深圳的13家Gelato店。

1. 「海苔醬油」Gelato：Chirimiri gelato&wine

一家以wine+gelato搭配的小店，門口看起來很簡潔，進門是很復古的小酒館。

店裡的gelato口味，主要以白葡萄酒和康普茶搭配的，最特別的是有一款「海苔醬油」，聽起來很獵奇，入口海苔味道會重一點，醬油的風味像平時蘸壽司的醬油，搭配挺柔和的，吃起來不會很突兀。

店名：Chirimiri gelato&wine

地址：福田區梅麗路Apark一個公園D棟1層L1-04號

營業時間：13:00-24:00



2. 黃貝嶺居民樓Gelato店：dash in gelato

藏在黃貝嶺城中村裏的一家小店，位置很不起眼，但門頭設計很有韓系的感覺，店裏空間不大，整體淺藍色的調調挺舒適。

每日供應gelato的口味，會寫在店門旁邊的玻璃上，嚐了最近上新的兩款水果風味gelato，「茉莉陽山水蜜桃」清甜甘爽，「雙華李」酸度很足，喜歡酸味的朋友可以來試試看。

店名：dash in gelato（海福花園富春閣1樓）

地址：羅湖區深南東路1017-11號鋪

營業時間：13:00-20:00



3. 蛇口「無牌」Gelato店：Scoopify Gelato

開在水灣地鐵站附近的Scoopify Gelato，因為沒有掛招牌，不仔細找都看不到他們家，主理人說原本是有招牌的，但是廣告人出身的他，覺得招牌成品視覺上沒有很合適，就暫時沒有掛出來，無心插柳成為了大家來打卡的一個原因。

店裏的gelato口味都是兩位主理人每天凌晨起來製作的，嚐了幾款人氣款，比較推薦「豆腐奶酪」，入口像豆腐一樣嫩滑，過後淡淡奶酪香氣迴盪，有種吃芝士蛋糕的感覺。

店名：Scoopify Gelato

地址：南山區太子路121號（水灣地鐵站C口旁）

營業時間：12:00-21:00



4. 蛇口排名第一的Gelato店：慢夏gelato

蛇口的荔園路上的慢夏gelato，從開店不久到現在，一直佔據點評網「蛇口冰淇淋口味榜第1」。

每天大概會準備12種口味的冰淇淋，約半個月換一輪菜單，他們家有非常多「奇葩口味」冰淇淋，有些靈感來自於精神股東們的建議，如芥末辣刺身醬油、麻辣花生、花椒菠蘿、端午節限定的米粽葉和鹹蛋黃......

店名：慢夏gelato

地址：南山區蛇口荔園路2-1號

營業時間：11:00-21:30



5. 「爆炸開心果」Gelato：屯屯茶屋Gelato

之前開在黃貝嶺的屯屯茶屋Gelato，現在搬來車公廟了，老闆是潮汕人，所以做的gelato會結合潮汕的油柑、艾草這種地道食材，也會有借鑑廣東糖水的，例如杏仁腐竹白果，佛山柑紅茶等。

「爆炸開心果」是他們家的人氣款，「裏一層外一層」的雙重爆炸口感，一球濃郁的開心果gelato，裹上開心果碎，入口的堅果香。

店名：屯屯茶屋Gelato

地址：福田區泰然七路蒼松大廈立體停車庫1層7號鋪

營業時間：12:00-19:00



6. 西麗獨棟Gelato小屋：FINDESSERT gelateria

FINDESSERT gelateria，以清爽的奶藍色系和有趣的VI設計，吸引了不少朋友打卡。集裝箱改造的複式小屋，就像街頭轉角的小商店，店裏的插畫與塗鴉出自主理人&朋友之手。

他們家的Gelato，空氣密度更高，所以吃起來更綿密紮實。「日本柚子木姜子」和「開心果」是這裏的人氣款。

店名：FINDESSERT gelateria

地址：南山區萬科雲城設計公社C區B1-S29

營業時間：12:00-21:00



7. 「三文魚刺身」Gelato：三伏HoHo Gelato

景田翠葉道上的三伏HoHo Gelato，是這條網紅咖啡一條街的獨一份存在。

他們家的gelato口味不多，但其中一款「刺身三文魚」吸引了很多朋友來打卡，入口味道其實芥末味道更濃，細抿後會發現有股魚肉的味道在口中散發，非常特別。

店名：三伏HoHo Gelato

地址：福田區蓮花街道翠葉道37-21

營業時間：12:00-20:00



8. 「潮汕黃皮檸檬」Gelato：Guagua gelato

蛇口工業七路街角一隅的奶黃色清新小店，店名叫guagua，是因為打Gelato時需要「刮一刮」。

主理人來自潮汕，Gelato口味每日不同，全看心情。最近上線的一款「黃皮檸檬」口味，黃皮獨特的酸和甘，搭配檸檬的香氣，吃一口很夏天。

店名：Guagua gelato

地址：南山區工業七路73-1

營業時間：13:00-20:00



9. 侘寂風Gelato店：Azabuya麻布屋

從上海開來的Azabuya麻布屋，主打侘寂風休閒甜品。

深圳首店開在福田COCO Park，gelato是他們家的招牌，其中抹茶口味有3個濃度選擇，還有日本柚子、焙茶、白茶、白桃可爾必思等多款口味可選。

店名：Azabuya麻布屋

地址：福田區福華三路星河COCO Park北區1樓L1-107

營業時間：10:00-22:00



10. 老牌Gelato專門店：Cream story

Cream story，傳統意大利手工冰淇淋專門店。

口味有60+款，選擇豐富。櫥窗裏每天的口味都不同。甜筒現點現打，招牌「開心果」搭配「水果雪芭」，一個是濃郁的鹹口堅果，一個是清爽的雪芭。鹹香的開心果被酸甜的水果雪芭柔和了膩感，口感很順滑。

店名：Cream story

地址：萬象天地店丨筍崗店丨南海意庫店丨萬象前海店

營業時間：10:00-22:00



11. 南頭古城粉色Gelato店：MORIE Gelato

開在南頭古城內的MORIE Gelato，粉色小房子的裝潢，簡約舒適，很多人阿里逛古城都會來打卡一下。

招牌的口味是是「芒果日本柚」和「桂花烏龍」。

店名：MORIE Gelato

地址：南山區南頭古城中山西街3號

營業時間：10:00-22:00



12. 意大利130年手工Gelato店：Venchi

1878年，第一家店開在意大利都靈市。店裏的Gelato意大利手工冰淇淋是招牌之一，另外一個是店裏的朱古力。

Venchi Gelato（深圳吃貨小分隊提供）

機器也來自於意大利，冰淇淋新鮮製作，招牌是開心果、榛子朱古力味，值得一試。

店名：Venchi

地址：深圳萬象城店丨福田星河COCO Park店丨萬象天地店

營業時間：10:00-22:00



13. 朱古力Gelato專門店：BUONO沐瓏

南頭古城裏的「獨棟朱古力磚房」，有自己精品朱古力工廠以及衍生的朱古力製品。

朱古力的購買方式有兩種：按斤賣&按顆賣。把朱古力錘製成薄片，以散裝稱重的方式購買，此外還能吃到多款風味的朱古力gelato。

店名：BUONO沐瓏

地址：南山區南頭古城中山南街94號1樓

營業時間：10:00-22:00



TIPS

1、文中店家排名不分先後；

2、大部份是小店，產能有限，去之前務必電話聯繫確認，別撲空

3、僅代表個人口味，不必帶着過高期望專程前往，平常心體驗

