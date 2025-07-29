Trip.com隱藏秘技9大｜訂酒店機票可賺Miles　一招免費換迪士尼飛

Trip.com隱藏秘技｜不少人喜歡在航空公司或酒店官網訂購機票或住宿計劃，但小編作為一個精明消費者，今日教大家9個Trip.com的慳錢秘技！想知道怎樣在Trip.com買機票的同時，儲航空公司積分或Ｍiles，獲得雙倍回贈？解鎖會員著數福利，免費換取迪士尼樂園門票、環球影城門票？如何用儲Trip Coins當錢花，或者平日有什麼優惠可以幫大家慳到盡？馬上拉下看吧！

東京晴空塔。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜1. 儲航空公司會員積分換機票

很多港人購買機票都會選擇在官網購買，方便累積航空公司「飛行常客獎勵計劃」的積分，或者飛行里數。原來Trip.com都可以幫大家儲積分及里數！儲分方法有3個，用戶可在（1）訂票時輸入會員編號、（2）訂購後聯繫航空公司，甚至（3）在機場辦理登機手續時出示會員卡，都可累積航空公司積分或里數。即使當下忘記會員號碼，事後亦可以後補，非常彈性。

Trip.com都可以儲Miles！（Trip.com圖片）

除了預訂指定航空公司的機票可以賺取里數，Trip.com跟亞洲萬里通（Asia Miles）更是合作夥伴，預訂酒店前於「Trip.com X 亞洲萬里通里數兌換推廣計劃」登記亞洲萬里通之會員號碼，即可以賺取里數，每消費$10可賺取2里數！但要留意，會員姓名跟會員號碼正確才能獲得相關里數。

Trip.com X 亞洲萬里通里數兌換推廣計劃（Trip.com圖片）

此外，使用指定里數信用卡結帳亦可以賺取額外里數，賺回來的里數不單可以換機票，更可以用來升級機位、換領住宿或其他獎勵。

Trip.com隱藏秘技｜2. 買機票、訂酒店賺Trip Coins

旅行動輒花費數千元，不少人結賬時會用信用卡賺盡回贈。想賺取更多回贈？不妨利用Trip.com儲Trip Coins。每次在Trip.com上消費、撰寫景點／酒店評價，都可以賺取Trip Coins，累積的Trip Coins可以作為現金使用，下次再預訂機票、酒店、當地體驗時，可以抵扣相關的金額，每100 Trip Coins相當於US$1（約HK$7.84）。而且越高等級的會員可以賺取更多額外Trip Coins，以鑽石+級會員為例，每次消費都可以賺取額外50% Trip Coins！所以在Trip.com上累積消費越多，獲得的回贈便越多！

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Trip Coins可以當現金使用。（Trip.com圖片）

最高回贈50% Trip Coins。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜3. 升級會員免費賺景點門票

鑽石+級會員可於超過300個人氣景點當中自選一張門票。（Trip.com圖片）

在Trip.com消費滿指定數量訂單及金額，即可升級成為不同等級的會員，享受不同禮遇。會員不限金額消費滿3筆訂單，即升級為白金會員，獲得1次免費使用機場貴賓室服務，以及3天（1 GB）全球eSIM數據流量，更額外多賺30% Trip Coins！

消費滿US$10,000即可解鎖鑽石+會員。（Trip.com圖片）

而累積消費滿US$10,000（約HK$78,000）即可升級至鑽石+會員，可以獲得12項禮遇，不但可以賺取多達50% Trip Coins，更可以享用3次機場貴賓室服務、2次5天（3 GB）全球eSIM數據流量，而最划算是可以免費賺取景點門票1張，包括東京迪士尼樂園門票、日本環球影城門票等，300個熱門旅遊景點任選。

Trip.com 5大會員等級。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜4. 信用卡、電子付款優惠

Trip.com經常與不同的信用卡機構、銀行合作及電子錢包推出優惠。信用卡支付方面，現時利用Mastercard付款即享高達$225折扣；滙豐EveryMile信用卡預訂酒店享10%折扣、預訂機票享3%折扣；渣打信用卡、Citi信用卡、ZA信用卡、MOX信用卡預訂酒店享6%折扣、預訂機票滿額減高達$200；匯豐信用卡、建行（亞洲）信用卡、東亞信用卡、安信信用卡、AEON信用卡預訂酒店享8%折扣、機票高達$200折扣；DBS信用卡酒店享6%折扣、機票享1%折扣。優惠涵蓋香港大多數銀行發行的信用卡，付款前謹記輸入指定優惠代碼。

至於電子錢包方面，現時利用PayMe、Alipay HK、WeChat Pay HK結帳，並於結帳前輸入優先碼，可享高達10%折扣。

Trip.com隱藏秘技｜5.孖日優惠速銷

想在Trip.com以最抵價格預訂機票、酒店？可以留意每個月的孖日優惠活動，每逢1月1日、2月2日，這些月和日重疊的日子，Trip.com都會推出優惠速銷。如果已經有旅遊計劃，不妨等到優惠日再預訂。

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Trip.com隱藏秘技｜6. 會員日限定優惠

每月27日為Trip.com的「超級會員日」，會員不單可以享受獨家折扣，不同等級的會員更可以利用Trip Coins兌換機票或酒店優惠代碼，甚至有精選酒店、機票優惠或額外Trip Coins回贈 。

每月27日都是超級會員日。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜7. 低價提示

機票價格跟股市一樣波動，因應航空公司優惠、機票等級，每分每秒都可能變動。都市人生活忙碌，總不能每分每秒都查看票價資訊，Trip.com有「建立低價提示」的功能。會員可預先設定機票的心水價格，然後輸入電郵接收通知，並完成訂閱，一旦航班減價至預設的目標範圍，便會收到電郵通知，搶先一步購買心水機票！

低價提示可以隨時隨地接收優惠消息。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜8. 全球購物禮遇

Trip.com為會員提供全球購物優惠券，當中包括大型百貨公司、免稅店及當地特式店，例如大丸松坂屋百貨立減5%及2% Trip Coins回贈、西武崇光百貨7%優惠及退稅、藥妝店松本清最多7%優惠及免稅、電器城Bic Camera減高達7%；韓國新羅免稅店高達28.5萬韓元優惠券；阿聯酋Dubai Duty Free立減5%優惠等等。

Trip.com更為會員爭取全球百貨公司、免稅店的優惠券。（Trip.com圖片）

Trip.com隱藏秘技｜9. 24/7熱線客服拆解問題

很多旅客都擔心在第三方平台預訂機票、酒店，一旦出現延誤、取消，將無法尋求協助。有見及此，Trip.com擁有24/7的中文客服熱線解答客戶問題，即使在外地遇到住宿或其他訂單問題，都可直接聯繫Trip.com客服尋求協助，透過App內網絡電話致電，無須國際長途電話費用，鑽石+級會員更可獲得優先客服支援！

如果訂單遇到問題，都可以尋找24小時客服解決。（Trip.com圖片）

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