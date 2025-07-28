福岡天氣｜7天天氣預報+全年四季衣著建議　下半年限定活動一文看

福岡天氣｜準備去福岡旅行，卻煩惱該帶什麼衣服？春夏秋冬怎麼穿才舒適又方便玩？《香港01》好食玩飛記者幫你整理福岡各月氣溫對照、季節活動推薦，並提供實用穿搭建議，讓你輕鬆打包行李！



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福岡縣面朝日本海，受海邊氣候影響，夏季炎熱，冬季或會受大陸冷氣團影響，屬於日本海型氣候區。踏入夏季，即6月開始就會進入酷熱狀態，一直維持到9月。而來到冬天，因受對馬暖流的保護，嚴寒天數不多，和東京、京都、名古屋等其他大都市相比，冬季平均溫度高2度左右。不過，對比香港天氣，每個季節的平均氣溫都低約2至3度，所以即使是和暖的春夏季都建議帶上薄外套以備不時之需。

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對比香港天氣，福岡每個季節的平均氣溫都低約2至3度。（Unsplash）

福岡天氣｜春天

福岡天氣｜3月宜穿中厚外套

由3月下旬至5月，福岡踏入春季，期間氣溫變化較大。3月平均氣溫仍然是在11度左右，早晚溫差大，建議穿著中厚外套或風衣，亦要留意保暖。

福岡天氣｜4月可穿長袖及薄外套

來到賞櫻季4月，日間溫度開始回暖，平均氣溫約在15度，所以需要穿著長袖及薄外套。

福岡天氣｜5月氣溫在20度左右

5月氣溫完全進入春天，氣溫大概在20度左右，是宜人的天氣，適宜著輕薄針織衫，或在短袖T恤外加輕便外套。

福岡景點｜春天西公園賞1,300株櫻花樹

由於福岡天氣比較和暖，每年三月中旬至下旬，會率先迎來櫻花滿開期。市內必訪賞櫻地點有二，其中有名列「日本櫻花名所百選」的西公園，佔地17萬平方公尺的廣闊園區內，有近1,300株櫻花樹沿著坡地層層綻放。另外則是，市中心的舞鶴公園，約1,000株、多達19個品種的櫻花環繞著福岡城遺跡盛開，粉白花枝與斑駁石牆、靜謐護城河相映成趣。

福岡天氣｜夏天

福岡天氣｜6月梅雨季必備雨具或防水外套

6月，福岡的夏季及梅雨季展開，平均氣溫達23度，最好穿著輕薄短袖，和帶備防水外套及雨具。

福岡天氣｜7、8月注意防曬和定時補水

而7月和8月則進一步潮濕和炎熱，平均氣溫高達28度，適合帶備短袖上衣、輕薄洋裝或短褲，另外亦要注意防曬和定時補水。

福岡景點｜夏天6月上旬看紫陽花 7月1日起有祭典

福岡不僅是春季賞櫻勝地，更是九州著名的紫陽花觀賞地，紫陽花從梅雨季前便開始漸變色彩，通常在6月上旬達到盛開高峰。當中有佔地1,700坪的紫陽花苑，栽種了約100個品種、多達3,500株的紫陽花，另外上文提過的舞鶴公園在5月下旬也搖身一變成為紫陽花樂園，園內約2,500株花卉可供遊客免費欣賞。

福岡不僅是春季賞櫻勝地，更是九州著名的紫陽花觀賞地。（香港01圖片）

賞花外，每年7月1日至15日期間，福岡亦會舉辦擁有782年歷史的「博多祇園山笠」祭典，其中最震撼的莫過於7月將15日清晨的「追山活動」，只見身著傳統丁字褲的壯士們肩扛重達一噸的華麗山笠花車，在博多街道上奮力奔馳，成為夏季最不容錯過的民俗盛事。

每年7月1日至15日期間，福岡亦會舉辦擁有782年歷史的「博多祇園山笠」祭典。（福岡縣旅遊官網截圖）

福岡天氣｜秋天

福岡天氣｜9月適合穿著輕薄短袖

福岡的秋季氣候變化分明，9月平均氣溫約25度，仍帶有夏日餘韻，適合穿著輕薄短袖、七分褲或薄裙，但因早晚溫差明顯，建議隨身攜帶薄外套。

福岡天氣｜10月氣溫驟降 可準備輕薄外套

10月氣溫降至20度左右，涼爽宜人的天氣最適合以長袖襯衫、針織衫搭配長褲，外出時可準備輕薄外套。

福岡天氣｜11月降至14度 應穿針織毛衣與長褲

到了11月，平均氣溫進一步降至14度，秋意轉濃且早晚寒意明顯，需準備中厚外套、針織毛衣與長褲等保暖衣物，鞋款可換成短靴，既能抵禦涼意又能兼顧造型風格。

福岡景點｜秋天筥崎宮祭典 55萬朵波斯菊綻放

提到福岡秋季活動，「筥崎宮放生會」同樣是本地人非常重視的節日。這個傳承千年的祭典以友愛生命、戒除殺生為核心精神，透過為期一週的盛大慶典表達對秋季豐收的感恩之情。祭典期間，筥崎宮表參道兩側會聚集數百間屋台攤販，熱鬧非凡。

除了祭典和欣賞紅葉美景外，位於能古島的波斯菊花海亦是福岡秋季好去處。從高處遠眺，55萬朵盛開的波斯菊將整片山坡渲染成粉色，是難得一見的美景！

能古島海島公園的波斯菊花海是福岡秋季好去處。（福岡縣旅遊官網截圖）

福岡天氣｜冬天

福岡天氣｜12月氣溫僅單位數 可加入暖包及額外衣物

福岡冬季天氣寒冷，12月平均氣溫跌至約9度，需加穿保暖內衣和褲襪，由於早晚溫差顯著，怕冷的旅客最好準備暖包及額外衣物。

福岡天氣｜1月氣溫全年最低 禦寒裝備需齊備

進入1月後氣溫降至全年最低的7度左右，此時必須準備羽絨外套作為主要禦寒裝備，內搭毛衣與保暖褲襪，同時配齊圍巾、手套等防風配件，鞋款宜選擇防滑短靴以確保安全。

福岡天氣｜2月回升至8度 但仍要做好防寒準備

2月回升至8度，雖寒冷程度稍減但仍需穿著厚外套與針織衫，可視情況減少衣著層次，不過圍巾仍是不可或缺的保暖單品，需特別注意的是這段期間天氣尚未明顯回暖，外出時仍需做好周全的防寒準備。

福岡景點｜冬天12月初設巨型聖誕樹 新年參拜神社

福岡的冬季洋溢著東西交融的節慶氛圍，從充滿歐洲味道的聖誕活動到傳統日式的新年儀式應有盡有。每年12月初，小倉船場廣場便會舉辦「聖誕市集」，博多車站前則矗立起巨型聖誕樹與璀璨燈飾，讓遊客和本地人沉浸於聖誕氣氛中。

每年12月初，博多車站前會有巨型聖誕樹與璀璨燈飾。（福岡縣旅遊官網截圖）

來到新年，當地民眾會在新年元月一日前往櫛田神社、住吉神社及箱崎宮等知名神社進行初詣參拜，祈求新的一年平安順遂。對於想體驗完整日式跨年的旅客，推薦可在除夕夜先至神社參加莊嚴的「除夜之鐘」儀式，待新年曙光乍現時再前往神社參拜，一次感受從歲末到年初最道地的日本傳統節慶氛圍。

來到新年，當地民眾會在新年元月一日前往櫛田神社進行初詣參拜。（福岡縣旅遊官網截圖）

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