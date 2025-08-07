蓮塘口岸海鮮餐廳5推介｜鹽田海鮮街＋海鮮打邊爐　¥268食7道菜

蓮塘口岸海鮮｜蓮塘口岸｜蓮塘口岸向來都是港人買餸、飲茶的熱點，但原來只需乘地鐵到數站之隔的鹽田墟站，就有一條臨海的鹽田海鮮街，有不同海鮮酒家選擇，當中有一斤¥168帝皇蟹新東方海鮮大排檔，亦有當地人大推的老字號師公會海鮮酒家，適合大家覓食！海鮮街外，口岸附近也有抵食又高質的海鮮餐廳，即睇下文了解更多。



蓮塘口岸海鮮｜鹽田海鮮街

鹽田海鮮街是深圳八大食街之一，位於深圳鹽田海濱，沿著海濱有十幾間中小型的海鮮酒家林立，且酒家均以獨立式的三層小屋建成，可以遠眺遼闊的海景享受美食。因此，在深圳也流傳著「吃海鮮，到鹽田」的說法，吸引不少本地人和遊客專程前往食海鮮。

蓮塘口岸海鮮【1】新金盛·海鮮酒樓——¥268食7道菜

新金盛·海鮮酒樓是近海邊的人氣酒樓，海鮮全部即叫即整，可自選做法，除了海鮮小菜，早上也有點心可選。大眾點評上團購優惠¥268四人餐，有7道菜，除了芝士伊麵焗海蝦、豉汁蒸倉魚、蒜蓉蒸扇貝等海鮮，也有乳鴿王、翡翠豆腐等粵式小菜。另有¥768的豪華6人餐，有龍蝦、避風塘炒蟹、鮑魚等貴價海鮮，CP值很高！

新金盛·海鮮酒樓(鹽田店)

地址：鹽田海鮮街6號

交通：鹽田墟站B出口步行780米



蓮塘口岸海鮮【2】新東方海鮮大排檔——帝皇蟹一斤¥168

這家大排檔是海鮮批發，並特別供應帝皇蟹，單是帝王蟹就擺滿數個魚缸，並以一蟹三吃包括避風塘炒蟹、蟹殼蒸蛋及蒜頭蒸蟹腳打響名堂，據食客指出，帝皇蟹一斤只需要¥168，而一隻大約6斤只需約千元人民幣！ 另外，新東方亦有提供套餐選擇，9道菜4人餐¥388，可食到蒜蓉蒸大生蠔、珍珠斑、砂鍋焗鮑魚等，適合想食靚海鮮的小家庭！

新東方海鮮大排檔(鹽田店)

地址：深圳市鹽田區鹽田街道

交通：鹽田墟站B出口步行約660米



蓮塘口岸海鮮【3】師公會海鮮酒家——30年老字號

師公會海鮮酒家是深圳鹽田海鮮街的知名老字號，位於臨海位置，屹立逾30年，主打即撈即煮海鮮，招牌菜包括海膽炒飯（¥78）、椒鹽瀨尿蝦（¥168）、豉椒炒花甲（¥48）和薑蔥炒蟹（¥220），人均約¥140，獲讚「海鮮新鮮，品種豐富」、「口味真的很對胃口」，深受本地食客和遊客喜愛，長期座無虛席，所以想一嘗的朋友有很大機會要排隊。

師公會海鮮酒家

地址：深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街8號

營業時間：週一至週日 11:00-22:30

交通：深圳地鐵8號線鹽田墟站B出口步行約770米



鹽田海鮮街外海鮮餐廳

蓮塘口岸海鮮【4】100海鮮坊——避風塘松葉蟹

100海鮮坊是一家集早茶、粵菜和海鮮料理於一身的粵式酒家，乘地鐵與蓮塘口岸只隔一站，裝潢優雅，適合一家聚餐。店鋪以新鮮海鮮和正宗粵菜聞名，海鮮必食有新鮮大龍蝦、清蒸海斑、避風塘松葉蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝等，團購優惠有4人餐、6人餐、10人餐選擇，其中避風塘松葉蟹3-4餐¥298吃6道菜，人均$74.5，非常抵食！

100海鮮坊

地址：深圳市黃貝街道羅芳路70號大澎花園一樓

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口步行約270米



蓮塘口岸海鮮【5】壹號粥火鍋——人均約¥80海鮮打邊爐

壹號粥火鍋是人氣海鮮打邊爐專門店，於蓮塘口岸兩站之隔的黃貝嶺站設有分店，加上價錢親民，人均約¥80就食到海鮮、鮮切牛，已成港人熱門餐廳。 壹號粥以自助形式一人一鍋粥底火鍋為主，不喜歡粥底亦可選擇湯底。 超過100款菜式選擇，海鮮如生蠔、鮑魚、龍蝦、象拔蚌等，肉類如手打肉丸、手切吊龍、鮮雞等，每份平均都是¥15左右。

壹號粥火鍋

地址：深圳市深南東路1110號清平路口福德花園A座1層2層

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站F1出口步行200米



