長者優惠｜深圳7大景點免費入場　仙湖植物園賞花+動物園睇華南虎

長者優惠深圳｜申請頤年卡

深圳市向來提供多方面長者福利，不過想更全面享用福利，就需要持有「深圳智慧養老頤年卡」。頤年卡就類似香港的「樂悠卡」，長者可透過此卡，享有深圳市內免費乘車優惠、優先醫療服務、居家養老服務券點等17項福利，其中一項則是免費參觀公共旅遊景點及公園，如蓮花山公園、深圳灣公園、世界之窗、野生動物園等。

無論是港澳地區還是台灣市民，只要是年滿60歲並且居於深圳，便可以申請頤年卡，申請時需要提供內地手提電話號碼及內地住址證明，而詳細申請方法到可閱讀以下文章。

據頤年卡福利措施，持卡長者可免費進入深圳市各大公園，以及市政府投資建設的旅遊景點區，以下將是詳細名單及介紹。

長者免費深圳景點【1】仙湖植物園

仙湖植物園是國家AAAA級風景區，佔地546公頃，成人門票原定¥15，而60歲或以上長者即可免費遊覽。全園分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，有着豐富的植物種類，四季花開，景色宜人，最啱喜歡看風景和賞花的長者！

仙湖植物園

地址：廣東省深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖路160號（鄰近梧桐山與深圳水庫）

開放時間：06:00–21:30

購票時段：08:00–18:00（6歲或以下幼童／60歲或以上長者免費）

不需購票時段：06:00–08:00、18:00–21:30（僅限入園，部分景點可能關閉）

交通：深圳地鐵2號線/8號線「仙湖路站」C2或C3出口，步行約10-15分鐘



長者免費深圳景點【2】深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳，

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物。

深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

營業時間：09:30-18:00（售票時間：09:15-17:00）

交通：深圳地鐵7號線「西麗湖站」B出口，步行約5分鐘



長者免費深圳景點【3】世界之窗

位於深圳南山區的世界之窗，佔地48萬平方米，園區分為世界廣場、歐洲區等八大主題區域，內有全球130多個按1:1至1:15比例仿建的地標建築，如法國艾菲爾鐵塔、埃及金字塔及印度泰姬陵。另外，每逢周六晚上9點都會在中心廣場的凱旋門舉行無人機表演，70歲長者可以憑身份證免費入場，而65至69歲長者則可購優待票¥110。

地址：深圳市南山區深南大道9037號（近華僑城）

營業時間：

日場：09:00–22:30（最後入園時間21:00）

夜場：18:00–22:30（部分活動可能延長閉園時間）

交通：深圳地鐵1號線或2號線至「世界之窗站」，H1、J或K出口步行即達



長者免費深圳景點【4】錦繡中華民俗村

深圳錦繡中華民俗村是一個以中華文化為主題的景點，村內集合全國82個1:15比例的名勝雕塑如故宮、長城、布達拉宮及28座原尺寸建造的民族村寨，園區步道平坦寬敞，適宜長者輕鬆漫遊。村內更有一系列的文化體驗，如參與唐卡繪畫、傣族竹藝等民族手藝工作坊，或於樹蔭下欣賞免費村寨表演，如藏寨《扎西德勒秀》、彝寨《阿詩瑪的故鄉》。65至69歲長者可享優惠價¥110，而70歲長者可免費入場。

錦繡中華民俗村

地址：廣東省深圳市南山區深南大道9003號

營業時間：

平日：10:00–22:00（夜場入園時間17:00）

法定節假日：09:00–22:30（部分區域如錦繡中華微縮景區可能提前關閉）

交通：深圳地鐵1號線「華僑城站」D出口，步行約200-500米



長者免費深圳景點【5】東部華僑城

深圳東部華僑城是一個集度假、風景與主題樂園於一身的大型旅遊區，景區內分為2個核心區域，大俠谷及茶溪谷，前者以峽谷瀑布和森林景觀著稱，更有刺激游樂設施如激流勇進、東部華僑城纜車和懸崖外的全玻璃觀景台等。茶溪谷則擁有濕地花園和仿古小鎮，環境清幽，適合散步賞景，整體活動老少咸宜。區域間有森林火車環繞穿梭，雖然要收費但是沿途景色優美，依然獲不少網民推介，而60歲以上長者不論乘火車和進園區都可享免費優惠。

東部華僑城

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城（近大梅沙地鐵站）

營業時間：

大俠谷：09:30–18:00（最遲入園17:00）／茶溪谷：09:00–17:00

交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」下車，轉乘景區接駁巴士，或步行約15分鐘



長者免費深圳景點【6】歡樂海岸海洋奇夢館

歡樂海岸海洋奇夢館是在購物中心內的室內小型水族館，整個水族館僅需30分鐘左右走完，分為5大主題區，包括夢幻水母世界、繽紛珊瑚之家、海獅劇場、招潮蟹觀賞及海底集市，可以看到各種顏色和形態的水母，還有烏拉圭海獅表演，路程不多特別適合長者，而70歲以上長者就可以憑頤年卡免費進場。

歡樂海岸海洋奇夢館

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心2/F

營業時間：周一 13:30-22:00（21:30停止入場）

周二至周日 10:00-22:00（夜場18:00–22:00，21:30停止入場）

交通：深圳地鐵9號線至「深圳灣公園站」E出口，步行約10分鐘



長者免費深圳景點【7】海上田園

位於寶安區的深圳海上田園，同樣是國家AAAA級旅遊景區，園內湖泊溪流密布、綠林草坪蔥鬱，步道平緩且環境清幽，長者可輕鬆漫步其間。成人票價為60元，而60歲以上長者可有免門票入園優惠。不過也有不少網民提醒田園的位置頗為偏僻，而且主要是有遊樂區讓小朋友放電，假如長者體力有限就不建議前往。

海上田園

地址：深圳市寶安區沙井街道民主社區民主大道

營業時間：周一至周五：10:00–18:00／周六、日及節假日：10:00–21:00

交通：深圳地鐵12號線「海上田園東站」B出口，步行約10分鐘



