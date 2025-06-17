蘇州旅遊懶人包｜4大名園攻略＋美食＋交通懶人包｜5間酒店推介

撰文：張雨靜
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蘇州旅遊｜蘇州有「東方威尼斯」之稱，全因當地有獨特的水鄉風情、小橋流水，加上各式各樣的古典庭院，吸引不少旅客前往！今次《香港01》會跟大家介紹蘇州自由行的景點、美食、住宿、交通攻略！

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蘇州旅行懶人包｜景點｜拜訪蘇州4大名園

1. 蘇州博物館

蘇州博物館是分為兩部份，東部舊館是太平天國忠王府舊址，而西部新館是由著名建築師貝聿銘設計，可說是當地建築、美學的天花板！館內收藏多達4萬件蘇州出土文物！

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蘇州博物館
地址：江蘇省蘇州市東北街204
交通：地鐵6號線拙政蘇博站
開放時間：09:00-17:00（星期二至日、逢星期一閉館）
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2. 拙政園

無論什麼時候到訪拙政園，都可以看到不同的景色，春季有繁花盛開、夏季有荷花滿池、秋季有楓葉滿園、冬天有紛飛雪景，加上拙政園的古色古香的建築，拙政園被封為蘇州四大名園之一，實至名歸。

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拙政園
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區東北街178號
交通：地鐵6號線拙政蘇博站
開放時間：07:30-17:00
門票：淡季¥70、旺季¥80
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3. 獅子林

蘇州四大名園之一，這個庭院以假山見稱，被稱為「假山王國」。假山群共有9條線路，21個洞口，猶如一個巨型的迷宮。此外，園中奇石林立，外形似獅子，因此取名為「獅子林」，後來更新增為世界文化遺產。

獅子林
交通：地鐵6號線拙政蘇博站
開放時間：淡季07:30-17:00；旺季07:30-17:30
門票：淡季¥30；旺季¥40
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4. 西園寺

創建於元朝的古廟，廟中不得不去的是「五百羅漢堂」，現場擺放眾多羅漢像，場面相當震撼。如果喜歡貓咪的朋友記得要去拜訪，現場有超多又乖又可愛的貓咪，可以盡情跟貓咪互動！午餐還可以一試當地人推薦的西園寺素麵！

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西園寺
地址：江蘇省蘇州市姑蘇區留園路西園弄18號
交通：地鐵2號線石路站
開放時間：8:00-17:00
門票：¥5
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5. 周莊古鎮

位於蘇州昆山的周莊古鎮，地點雖然較為偏遠，但絕對值得遠道去拜訪！周莊古鎮被稱為「中國第一水鄉」，擁有獨特的風景，當地完整保存15座元明清石橋，當中必去的打卡點是太平橋、雙橋、富安橋、外婆橋，處處都充滿古代詩意，現場還有搖櫓船體驗！

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周莊古鎮
地址：江蘇省蘇州市崑山市周莊鎮全福路43號
交通：蘇州站北廣場汽車客運站大巴車程90分鐘
開放時間：07:30-21:00（17:00後進入景區免費）
門票：¥100
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蘇州旅行懶人包｜美食｜生煎包、蘇式麵必食

生煎包

蘇州必食生煎包。（小紅書＠小池超愛美食和旅行）

來到蘇州必吃生煎包，生煎包的底部煎到金黃酥脆，上面撒上充滿香氣的芝麻和蔥花，咬開是滿滿的湯汁、肉汁。當地人最推薦的是周末必排隊的「啞巴生煎」和本地人推薦的「鑫震源」。

蘇式麵

蘇州麵食都非常出色，蘇州麵的口味偏向鮮甜，時令的麵食，例如春夏季的三蝦麵、夏季的楓鎮大麵、秋季的蟹黃麵、冬季的藏書羊肉麵等等。日常口味有爆魚麵、鱔絲麵等等，而到訪蘇州必吃的面館有「同得興」、「偉記」、「西園寺素麵」。

松鼠桂魚

松鼠桂魚是蘇州的傳統名菜，把鱖魚炸熟後，灑上酸甜可口的糖醋鹵汁，外脆內嫩。當地人推薦「得月樓」和「松鶴樓」。

蘇州旅行懶人包｜酒店｜5間靚景酒店推介

如果想入住具中國古典特色的酒店，不妨選姑蘇區的酒店（近拙政園、平江路），如果想方便食玩買，就可以選近金雞湖的酒店。當地酒店選擇眾多，當中不乏大品牌或五星級酒店，如果想觀賞美景或體驗升級服務，可以留意以下酒店推介！

蘇州酒店推介【1】陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）

陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）在2024年新開幕，提供70間客房，設有客房、套房、別墅3種房型，客房面積由594呎至1,044呎，所有房型都有私人溫泉。酒店位於陽澄湖中心湖區，三面環水，景色優美，更被Trip.com評為「江蘇豪華酒店第1名」。

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陽澄湖悦榕莊（Banyan Tree Yangcheng Lake）
房價：人均HK$1164／晚起（聽香私湯大床房+私人溫泉）
地址：蘇州相城區陽澄湖鎮撐岸路1號
交通：地鐵陽澄湖南站行車約24分鐘；火車蘇州北站行車約29分鐘
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蘇州酒店推介【2】蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）

蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）在2023年新開幕，提供210間客房，設有開放式客房、套房、獨立別墅，酒店位於金雞湖畔，部份湖景房可以看到金雞湖，也可以看到東方之門和摩天輪，無論是白天還是晚上景色都一絕！難怪被Trip.com評為「2025年亞洲100 – 靚景酒店」，酒店還有兒童樂園、室內室外泳池，非常適合親子到訪！

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蘇州四季酒店（Four Seasons Hotel Suzhou）
房價：人均HK$1129／晚起（倚園大床房）
地址：蘇州工業園區四季路88號
交通：地鐵李公堤南站步行約13分鐘；火車蘇州園區站行車約19分鐘
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蘇州酒店推介【3】蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）

蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）在2025年新開幕，客房的設施新淨、先進，提供190間客房，設有客房和套房，客房面積由450呎至774呎，酒店位於姑蘇區，窗外可以看到城景或姑蘇區。由於酒店鄰近蘇州站，從酒店前往拙政園、蘇州博物館等熱門景點都非常方便。

蘇州麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Suzhou）
房價：人均HK$899／晚起（豪華城景雙床房）
地址：蘇州姑蘇區廣濟南路369號
交通：地鐵石路站步行約7分鐘、廣濟南路站步行約14分鐘；火車蘇州站行車約8分鐘
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蘇州酒店推介【4】蘇州W酒店（W Suzhou）

蘇州W酒店（W Suzhou）屬萬豪國際集團旗下，位於金雞湖畔，每間客房均有超大落地玻璃窗，部份可以飽覽看到金雞湖景或蘇州城景，而36樓的游泳池景觀亦非常開揚。酒店在蘇州中心旁邊，酒店3樓可以直通商場，食玩買都非常方便，附近亦有地鐵站，方便前往其他景點。

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蘇州W酒店（W Suzhou）
房價：人均HK$561／晚起（奇妙大床房）
地址：蘇州蘇州工業園區星港街與蘇惠路交叉口蘇州中心 7號樓
交通：地鐵東方之門站步行約7分鐘；火車蘇州園區站行車約14分鐘
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蘇州酒店推介【5】蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）

蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）屬洲際酒店集團旗下，位於東太湖蘇州灣風景區。酒店提供客房169間，面積由315呎至2160呎，部份露台有私湯，可以看著風景泡浴。酒店提供接駁車，可前往附近的王焰溫泉，溫泉區內擁有40個大小不一功能各異的溫泉泡池，溫泉已連續六年獲得中國溫泉界的權威「金湯獎」，酒店更獲Trip.com評為「蘇州溫泉酒店第4名」。

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蘇州灣華邑温泉度假酒店（HUALUXE Suzhou Bay Hot Spring Resort）
房價：人均HK$532／晚起（高級雙床房）
地址：蘇州吳江區東太湖生態旅遊度假區平波路555號
交通：地鐵松陵大道站行車約14分鐘；火車蘇州南站行車約29分鐘
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蘇州旅行懶人包｜交通｜飛機&高鐵直達

從香港前往蘇州旅行，最主要的交通工具是乘坐飛機或高鐵。

1. 香港高鐵到蘇州

如果乘坐高鐵，可於香港西九龍乘坐往來「上海虹橋」的高鐵列車，每天早上11:37開車，至晚上19:14抵達「蘇州南」（非終點站），回程則是在下午14:22乘坐前「蘇州南」往來香港西九龍的列車，至晚上21:56抵達，每程大概是7至8小時左右。而車票價格為成人車票由$983（二等）至$3232（商務）不等。

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2. 香港飛機到蘇州

最靠近蘇州的機場位於無鍚市的「蘇南碩放國際機場」，如果從香港國際機場乘坐到蘇南碩放國際機場的航班，時間將為2至3小時左右，從蘇南碩放國際機場到蘇州市區約為1個小時，比高鐵節省一半時間。而兩地的來回機票約為$1310。

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