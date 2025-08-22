珠海親子好去處8推介｜$99室內樂園玩全日　騎馬＋餵梅花鹿、羊駝

珠海親子好去處｜珠海｜自港車北上落實後，許多家庭都會趁假期到珠海玩樂。《香港01》好食玩飛記者整理8大親子好去處及3間人氣親子酒店，無論是喜愛親親動物、刺激機動遊戲，還是偏愛室內放電，都能滿足不同年齡層的小朋友，讓你的家庭旅行充滿歡樂與難忘回憶！



珠海親子好去處推介【1】珠海長隆飛船樂園

珠海長隆飛船樂園是2024年正式開幕的主題樂園，更是全球最大的室内樂園！樂園分為兩層，合共15個區域，可以到探索大學堂了解虎鯨家族、觀賞各種龍魚、金剛鸚鵡及珊瑚展覽、欣賞5D劇場「百慕大歷險」等，更有不同好玩的機動遊戲及高科技互動設施，實現寓教於樂，適合不同年齡層的小朋友！👉🏻🌟預訂樂園門票🌟

珠海長隆飛船樂園

地址：廣東省珠海橫琴長隆國際海洋度假區



珠海親子好去處推介【2】珠海長隆海洋王國

珠海長隆海洋王國是中國首個獲得「傑出成就獎」殊榮的海洋主題公園，設有8大主題區。小朋友可以近距離觀察珍稀的海洋與極地動物，與鯨鯊、白鯨、北極熊、海豚等見面！海洋王國內更有世界最大3D立體投影、花車巡遊和表演等休閒類活動，以及許多刺激的遊樂設施，包括極地轉轉杯、雨林升降塔、鸚鵡過山車等9項動感遊樂設施，其中鸚鵡過山車更是全球最長飛行過山車，驚險又刺激！👉🏻🌟預訂海洋王國門票🌟

珠海親子好去處推介【3】長隆橫琴灣水世界

橫琴灣水世界位於長隆橫琴灣酒店內，佔地面積超過30,000平方米，擁有豐富的室內室外水上娛樂設施，包括室外戲水區、室內滑道、按摩池、衝浪池、漂流河及人造百米雪國沙灘，一家大細可以捉緊夏天去玩水！水世界內更設有海豚之窗主題區域，可以近距離觀賞可愛的海豚泳姿，打卡留念！👉🏻🌟預訂橫琴灣水世界門票🌟

長隆橫琴灣水世界

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣珠海長隆橫琴灣酒店內



珠海親子好去處推介【4】珠海横琴星樂度露營小鎮

珠海横琴星樂度露營小鎮是是絕佳的一站式親子度假勝地！園內不但有遊樂園、水樂園（只限夏天開放）、籃球場、户外燒烤等，也有房車、別墅、木屋、帳篷等多種住宿體驗可以借宿一宵，兩日一夜享受親子樂！遊樂園「星奇塔」內更有9大遊樂設施，包括兒童腳踏卡丁車、繩網陣、超大型滑梯等，親子門票價格僅需¥188，讓小朋友盡情放電！

珠海横琴星樂度露營小鎮

地址：珠海市香洲區橫琴環島北路108號,



珠海親子好去處推介【5】景山公園

珠海景山公園位於香洲區旅遊地段，一家前往可乘坐公園的石景山索道（纜車）登上山頂，途中可以觀賞香爐灣、珠海漁女像，甚至遠眺澳門的城市風光，讓小朋友從不同角度認識珠海。在山頂上散步後，可經人氣遊樂設施「滑道飛車」下山，沿著山徑飛車速度滿分，非常刺激！而纜車上滑道下的組合票則是¥80。

珠海景山公園

地址：廣東省珠海市香洲區吉大海濱北路1號



珠海親子好去處推介【6】橫琴新區創新方

橫琴新區創新方位於珠海市橫琴新區，佔地面積近9萬平方米，接近兩個香港大球場，是近年來的珠海人氣好去處！創新方擁有四大主題樂園，包括獅門娛樂天地，可觀賞採用VR、AR技術的互動電影；Pokiddo 口袋屋蹦床公園，適合親子同樂的4,000平方米空間；國家地理探險家中心，結合真實場景與高科技的探險體驗；以及奇幻功夫夜，以中國文化為主題的夜間景觀場所，作為半日至一日遊的行程最好不過！

橫琴新區創新方

地址：橫琴新區天羽道111號



珠海親子好去處推介【7】珠海小矮人萌寵樂園

珠海小矮人萌寵樂園是位於珠海泉灣度假區內，樂園以童話主題和動物互動為主打，園內有逾20款動物可以近距離接觸，包括親手撫摸刺蝟、BB豬等，或是餵食羊駝、山羊、小馬、梅花鹿，更可以讓小朋友在專業教練指導下體驗騎馬樂趣（約¥138/次）。保證小孩們樂而忘返！

珠海小矮人萌寵樂園

地址：珠海市金灣區海泉灣路海泉灣度假區內



珠海親子好去處推介【8】LUCKY SPACE不二的潮

珠海LUCKY SPACE不二的潮是位於珠海斗門萬達廣場4樓的大型室內運動樂園，於2024年底開業，擁有超過50項潮玩及運動項目，包括卡丁車、碰碰車、保齡球、射箭、攀岩、彈床、兒童迷宮、VR體驗及多種電子遊戲等豐富設施。樂園門票為¥99，可全日自由出入，二人同行約¥170元，1.2米以下兒童免費，是一家適合親子全天候玩樂的室內放電好去處。

LUCKY SPACE不二的潮

地址：珠海市鬥門區井岸鎮知行路118號萬達廣場4樓415號



計劃行程點少得住宿安排呢？即訂以下3間精選珠海酒店！

珠海親子酒店【1】長隆飛船酒店

長隆飛船酒店位於珠海橫琴長隆國際海洋度假區內，鄰近長隆飛船樂園、珠海長隆海洋王國及橫琴水世界。酒店坐擁多達1250間客房及套房，每間房有不同主題，例如：星球、太空、飛船主題等。房內均配備私人浴室、露台、迷你吧等設施，套房另設浴缸。酒店附設主題餐廳、無邊際泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。

長隆飛船酒店

房價：人均HK$355起（飛船雙床房）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣1號

交通：珠海長隆站車程9分鐘

長隆飛船酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【2】長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）鄰近隆橫琴國際馬戲城、海洋王國、橫琴灣水世界等景點，地理位置優越！酒店擁有1808間客房及套房，各具海洋特色，配有露台、浴缸、辦公桌等，親子房型另提供兒童用品及玩具。酒店亦提供室內及室外泳池、水上樂園、小童游泳池、兒童遊樂場、篝火晚會、烹飪體驗等設施及活動。

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

房價：人均HK$324起（祕境無窗房；17歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海香洲區橫琴新區富祥灣

交通：珠海長隆站車程6分鐘

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

珠海親子酒店【3】珠海海泉灣帆酒店

珠海海泉灣帆酒店是2023年的新開幕的酒店，提供239間客房，部份客房面對向海岸線，擁有無敵大海景，部份客房更含有私人溫泉、滑梯等，直接可以在房間內享受美好時光！酒店裝潢選用原木簡約風格，也有好幾款親子套房，適合父母帶孩子去玩樂。酒店亦附設室外泳池、兒童遊樂場、健身室、溫泉、餐廳等設施，吃喝玩樂一應俱全！

珠海海泉灣帆酒店

房價：人均HK$464起（豪華大床房；包早餐；包體驗門票；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號

交通：珠海機場站車程40分鐘

珠海海泉灣帆酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

