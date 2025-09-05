Trip.com優惠6大必搶｜酒店減$999+$99台北機票 玩樂門票買一送一

Trip.com優惠｜9月9日至9月12日，Trip.com將一連四天舉行「9.9狂賞」活動，每日於指定時段推出日本、泰國、台灣以及中國內地和港澳地區等多地的旅遊優惠，優惠涵蓋機票、住宿、交通及玩樂門票，當中有破天荒$99機票、酒店減$999優惠碼等。想以超筍價去旅行？即睇以下6大優惠同使用期限！



Trip.com將於9月9日至9月12日舉行「9.9狂賞」活動，每日於指定時段推出多地的旅遊優惠。（Trip.com網站截圖）

Trip.com「9.9狂賞」活動詳情

Trip.com優惠【1】指定機票、酒店減$999

9月9日起，Trip.com每日凌晨12點都會推出限量優惠代碼，用家最高可獲$999折扣，或99% off的旅遊優惠！其中，9月9日會開放搶購指定機票及酒店，滿$1,500，即減$999 的優惠代碼。

深圳四季酒店原價$1,828的豪華大床房，使用優惠代碼減價$999後，僅需$829可入住。（Trip.com）

Trip.com優惠【2】4大旅行熱門國 來回機票連稅$99起

活動期間，每日晚上9點APP內將開放搶購$99起的來回機票（已連稅），地點有日本、泰國、台灣以及中國內地。其中，首日便有$99來回台北及高雄的機票，而11日亦有來回大阪及札幌的機票優惠，可選旅遊日期更至年底12月31日，代表中秋及聖誕都適用，搶到札幌12月玩雪超抵！

每日晚上9點APP內亦會開放搶購$99起的來回機票（已連稅）。（Trip.com網站截圖）

Trip.com優惠【3】酒店$99起

除了機票，酒店也有一口價$99起的優惠，並會在9月9日、10日及12日，下午12時準時開搶！當中有曼谷5星酒店曼谷素坤逸11巷琵帕酒店、台北天雲旅棧台北開封分館及深圳東門壹棠服務公寓（老街地鐵站店）等。

Trip.com優惠【4】玩樂門票$9起、買一送一

可搶購優惠不止機票、酒店，就連玩樂同交通門票都有份！連續4日的中午12時，Trip.com或有$9玩樂門票或買一送一優惠，當中包括台北九份十分的一日團、新加坡海洋生態館、成田機場特快京成電鐵Skyliner單程票等都有買一送一或半價優惠，助你以低價規劃行程！

台北九份十分的一日團可享半價優惠。（新北市觀光旅遊網）

Trip.com優惠【5】歐洲火車票半價+香港及中國內陸火車票8折

9月9日至9月12日，Trip.com每日推出多項歐洲及中國內地火車票限時優惠！歐洲熱門路線火車票享半價優惠，香港及中國內地火車票亦可享全線8折，無論你想暢遊歐陸經典城市，還是輕鬆探索大灣區及內地熱門目的地，都可以留意優惠！

Trip.com優惠【6】租車半價+機場接送7折

最後，「9.9狂賞」期間租車服務享半價優惠，機場接送也可享低至7折優惠。無論是自駕暢遊還是輕鬆往返機場，於9月9日至9月12日之間預訂，即享超值價格！

