深圳哈利波特森林｜10.1登陸龍華　20個經典場景還原　附購票優惠

哈利波特禁忌森林體驗｜深圳｜各位哈利波特迷留意，哈利波特禁忌森林體驗將於10月1日登陸深圳龍華！屆時大家可化身成巫師，跟著海格與牙牙走進這個充滿魔物的奇幻森林，親身體驗哈利波特電影內約20個經典場景！首1萬張門票9月9日凌晨12時開搶，即看下文了解活動亮點和購票詳情！



哈利波特·禁忌森林體驗宣佈登陸深圳龍華。（小紅書＠爱龙华）

哈利波特禁忌森林體驗｜走進約2公里長林道

哈利波特·禁忌森林體驗終於來到深圳龍華！活動曾於世界各地包括新加坡、澳洲墨爾本、美國紐約展出，整個體驗都以《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》中的禁忌森林為藍本，並透過虛擬實境互動技術及不同燈光裝置，把戶外森林變成魔法小徑，各位將化身巫師走進約2公里長的林道，探索森林內各種神奇生物。

活動將於晚間在戶外進行。（Trip.com）

哈利波特禁忌森林體驗｜1小時還原20個經典場景

根據官方預告，各位麻瓜可即場租借4個學院的魔法袍及魔杖，並跟隨海格與他的愛犬牙牙進入禁林，沿途邂逅多個電影經典角色與場景，共約20個場景，如榮恩家的飛天汽車、休息中的鷹馬巴嘴、愛藏金幣的玻璃獸、巨型蜘蛛阿辣哥及其家族等。部分場景更設有互動環節，但需要租用魔杖，彷彿置身魔法世界！

探險的結尾，大家會走到主題村莊，其中有魔法主題的餐點例如必飲的奶油啤酒，另外也有限定周邊可選購。

哈利波特禁忌森林體驗｜早鳥票9.9凌晨12時開搶

有興趣的麻瓜們留意，哈利波特禁忌森林體驗深圳站的早鳥門票於今晚（9日）凌晨00:00開賣。入場時間分為兩場，19:00-21:30場，及21:30-23:59場，而是次開賣門票適用日期為10月1日至11月9日，而早鳥門票可享20元優惠，大小同價，詳情可參考Trip.com及官方微信「哈里波特禁忌森林體驗－深圳站」。

👉Trip.com搶購連結

《哈利波特·禁忌森林體驗》

日期：2025年10月1日至2026年3月

開賣日期：9月9日 00:00

營業時間：19:00至24:00

地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖水碧道

門票價錢：成人門票$238起



