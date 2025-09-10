蓮塘口岸頭療7大推薦｜Kérastase護理＋肩頸按摩！中藥養髮¥73起

蓮塘口岸頭療｜北上深圳除了逛商場和吃美食，還可以嘗試近年大熱的頭療按摩，不僅能紓緩頭部疲勞，更能深層清潔頭皮、改善髮質！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間蓮塘口岸周邊的高質頭療按摩店，由¥73的中藥頭皮護理、深層清潔酵素水療，到高端白松露養髮一應俱全。即睇各店特色、優惠價目及交通指南！



蓮塘口岸頭療【1】金燕堂中醫診所養生館——45分鐘頭皮護理¥73

金燕堂中醫診所養生館，鄰近口岸兩個地鐵站之隔的蓮塘站，結合中醫中藥及多款療程，讓都市人放鬆之餘由可以補身。店內裝修以暖木色為主調，一進門就傳出艾草香氣，開始頭療前，店員會先以頭皮檢查儀查看頭皮狀況，再採用適合你的洗髮水，及以中藥湯循環沖洗，吹頭後會再搭配肩頸按摩，讓人卸下疲憊。有網民都表示技師熟手且細心，完成後更可以提升睡眠質素。而大眾點評上也有團購優惠，最平¥73就可以進行45分鐘頭皮護理療程，除了頭皮護理，店內也有中醫推拿、古法艾灸、中藥燻蒸等項目。

金燕堂中醫診所養生館

地址：蓮塘街道聚寶路177號工會樓首層

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行570米



蓮塘口岸頭療【2】頭道湯頭療養生館——¥94起藥湯浸泡+精華

頭道湯頭療養生館在國內有過千間分店，是知名的頭療品牌，以20多種藥材藥湯護養頭皮聞名。其中，有2間分店分別在地鐵仙湖路站及黃貝嶺站附近，距離口岸僅需要10分鐘車程。其頭療過程仔細，不但會先以高清儀作檢查，還會針對情況，分3階段以不同藥湯浸泡及沖洗，然後再做複檢為頭皮注入精華，不少顧客都表示完成後頭皮輕盈，按摩亦同樣到位，而大眾點評上團購最平¥94就可享療程，亦有二人套票。

頭道湯頭療養生館

地址：蓮塘街道鵬興社區蓮塘路280號鵬興花園二期門面

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站A2出口步行360米



蓮塘口岸頭療【3】沐沐青絲——$173起！深層清潔頭皮＋滋養髮絲

「沐沐青絲」是深圳人氣頭療養髮店，在羅湖、福田和南山都均有分店，深受港人歡迎！該店主打沉浸式頭療SPA，先進行頭皮健康檢測，再根據個人狀況度身定制療程，是店家的一大特色！他們的頭療湯水大多由天然中草藥製成，例如薑療水循環、植物酵素淘米水和茶麩中藥等，這些成分有助於深層清潔頭皮、改善頭油頭屑，並滋養髮絲！網紅頭療套餐，65分鐘的價錢為¥158（約$173）。

沐沐青絲（羅湖兆鑫店）

地址：深南東路兆鑫𣿬金廣場寫字樓A座7室7B01號舖

交通：深圳地鐵老街站C岀口步行約280米



沐沐青絲（羅湖發展中心店）

地址：人民南路國貿發展中心酒店大堂1樓左側

交通：深圳地鐵1號線國貿站A岀口步行約240米



沐沐青絲（福田崗夏店）

地址：深圳彩田路2009號瀚森大廈6層603-1室

交通：深圳地鐵10號線崗夏站D岀口步行50米



沐沐青絲（福田COCOPARK店）

地址：福田街道辨益田路4068號卓越時代廣場主樓1期2層A11號舖

交通：深圳地鐵福田站9號岀口步行330米



沐沐青絲（福田金中環店）

地址：金田路3037號金中環大廈A1808號舖

交通：深圳地鐵1或4號總會展中心站步行90米



沐沐青絲（南山后海店）

地址：粵海街道海珠社區后海濱路3368號鵬潤達商業廣場西座2405

交通：深圳地鐵后海站F岀口步行90米



蓮塘口岸頭療【4】施奈兒——$217白松露養髮套裝

「施奈兒」也是深圳知名頭部護理品牌，專注於頭皮養護、放鬆減壓和頭髮健康管理。提供專業的頭皮檢測，使用韓國或德國進口的頭皮檢測儀，透過放大鏡頭分析頭皮狀況，包括油脂分泌、毛囊健康、敏感度等，並提供個人化護理方案。按摩師以精油進行頭肩頸穴位按壓，疏通經絡，再塗抹養髮精華並以手法按摩促進吸收，結束後以熱毛巾敷肩頸，並提供養生茶飲。整個過程非常療癒！白松露養髮套裝，60分鐘¥198（約$217）。

施奈兒（國貿店）

地址：深圳南湖街道嘉賓路2008號東佳大廈801

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約6分鐘



施奈兒（崗廈店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田南路3002號彩虹大廈28樓D房

交通：深圳地鐵10號線崗廈站A岀口步行約3分鐘



施奈兒（萬象城店）

地址：深圳寶安南路1054號湖北寶豐大廈1104室

交通：深圳地鐵1號線大劇院站C岀口步行約9分鐘



施奈兒（卓悅中心店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田路3002號彩虹新都海鷹大廈15層C房

交通：深圳地鐵1號線崗廈站A岀口步行約3分鐘



施奈兒（崗廈卓越INTOWN店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田路2010號中深花園大廈B座2201

交通：深圳地鐵10號線崗廈站E岀口步行約7分鐘



施奈兒（上梅林店）

地址：深圳梅林街道梅都社區梅康路6號理想公館1618

交通：深圳地鐵9號線上梅林站L岀口步行約5分鐘



施奈兒（金光華店）

地址：深圳國際商業大廈北座19樓1909

交通：深圳地鐵1號線國貿站E岀口步行約3分鐘



施奈兒（東門店）

地址：深圳羅湖區人民南路3009號新安大廈15樓

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約7分鐘



施奈兒（宏發店）

地址：深圳創業一路宏發中心大廈13A層13A05室

交通：深圳地鐵1號線寶安中心站B岀口步行約2分鐘



施奈兒（雪象店）

地址：深圳中浩一路56號孺子牛大廈A棟二層L206號

交通：深圳地鐵10號線雪象站A岀口步行約5分鐘



施奈兒（仁恆夢店）

地址：深圳龍城街道龍平西路夢創廣場夢中心2層L2-26舖

交通：深圳地鐵16號線愉園站C岀口步行約7分鐘



施奈兒（佳漾匯店）

地址：深圳迎賓路佳漾商場3樓L3025舖

交通：深圳地鐵11號線沙井站D岀口步行約10分鐘



蓮塘口岸頭療【5】築夢頭療•養發洗頭•按摩SPA——90分鐘肩頸SPA+頭皮清潔補水

築夢頭療是一間一人小店，雖然環境不大，但在大眾點評養髮榜單上獲第一名，並提供頭皮敏感調理、頭部疏通經絡、玫瑰蛋白養髮等多款頭髮相關項目。當中，許多顧客都推薦團購價¥268的90分鐘「頭部撥筋+肩頸SPA+頭皮清潔補水」，表示「頭療後更精神」、「土耳其風格氛圍感滿滿」，療程除了檢查及養護頭皮頭髮，同時以輕柔的力度按摩肩頸，放鬆繃緊肌肉，適合上班族！

築夢頭療•養發洗頭•按摩SPA

地址：東門南路東佳大廈2904（近國貿地鐵站B出口、金光華廣場東側）

交通：深圳地鐵地鐵1號線國貿站B岀口步行250米



蓮塘口岸頭療【6】靜耳元気採耳•洗頭頭療•SPA——全程選用Kérastase產品

相信喜歡採耳或按摩的朋友，對「靜耳」這個名字絕不陌生。這個品牌不僅進駐熱門商場，更以多元療程與濃郁日式禪風裝修，成為不少港人熱門去處。今年靜耳再推出專業頭療體驗，旋即獲小紅書網民推薦，頭療的一大亮點，是全程選用知名洗護品牌卡詩（Kérastase）的產品，使髮質柔順且清爽。療程同時融合肩頸深度疏通和芳香蒸汽焗護，連吹發環節也可全程躺臥完成，超放鬆！而「靜耳」於黃貝嶺附近城中村設有分店，90分鐘的頭療加肩頸按摩¥308，有興趣的朋友可提前預約！

靜耳元気採耳•洗頭頭療•SPA

地址：黃貝嶺村鳳凰路93號

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站出入口步行270米



蓮塘口岸頭療【7】周周沐絲 5號PLUS館・頭療・按摩SPA——露營風按摩

周周沐絲是深圳知名頭療連鎖品牌，主打「科學頭療＋養生SPA」結合的模式，針對現代人壓力大、脫髮、失眠等亞健康問題提供專業解決方案！店內裝潢設計以露營風為主，給人舒適又自然的感覺。店家選用中草藥配方護理產品，例如首烏、生薑、茶樹精油等，強調無化學添加。基礎頭療體驗60分鐘的價錢為¥238（約$260）。

周周沐絲五號PLUS館（會展中心店）

地址：深圳金田路3037號金中環國際商務大廈A座4605

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站步行約3分鐘



周周沐絲（國貿店）

地址：深圳國際商業大廈東座二層201E

交通：深圳地鐵1號線國貿站E岀口步行約5分鐘



