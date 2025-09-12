日本旅行1款電器千萬別買　托運手提都要被棄　台女失$800超後悔

日本旅行｜早前，一名台女在日本關西機場出境時遭海關攔截，全因她手提行李帶有4支小型USB捲髮器，隨後被全部沒收，白白損失了總值近3,200台幣（約824港元）。



據日本國土交通省的登機規定，無線離子夾及捲髮器等都被列入危險物名單，不論是托運抑或手提行李都禁止攜帶，違例者可有機會被拒絕登機。除了以上物品，日本機場亦在今年更新了有關鋰電池及部分電器的規定，出發前記得看下文自己有無中招！



日本違禁品｜台女購4支Threads爆紅USB捲髮器遭沒收

近日，由日本家電品牌KOIZUMI推出的小型USB瀏海捲髮器，因其無線及輕便設計在社交平台Threads上爆紅，一名台灣女子早前就打算到日本旅行時順道為朋友代購，並放置於手提行李中，然而在關西機場出境時就遭海關截查，4支瀏海捲髮器更被全數沒收，白白損失了總值近3,200台幣（約824港元）。

日本對於部分電器設有嚴格的出境規定。（日本國土交通省網站截圖）

日本違禁品｜日本最新規定 無線直髮器、捲髮棒列危險品

許多人都喜歡在旅行時順便購買日本電器，不僅款式最新，還能享受退稅後的優惠價格。不過要注意的是，日本對於部分電器設有嚴格的出境規定，近期更新的規範中，特別針對發熱型電器，如美髮用品與吹風機等，列出了詳細的攜帶要求，以防範火災或其他意外發生。

其中包括無線直髮器、捲髮棒等，都被列為危險物品，無論是手提或託運行李，一律禁止攜帶，違例者甚至可能被拒絕登機。因此，各位若打算自備美髮電器，就要選擇插電式或可拆卸電池的款式，而可拆卸電池款式就只有電器本體可以託運，鋰電池亦需要手提。順帶一提，男士們的電動剃鬚器也是這樣規定！

各位若打算自備美髮電器，就要選擇插電式或可拆卸電池的款式。（日本國土交通省網站截圖）

除了上述規定，日本還針對多種電池及電器類物品實施了相關的出境管制。以下為你整理5個貼士，助你順利通關。

日本違禁品｜出發前5大小貼士

【1】禁止託運任何鋰電池電器

所有已裝設鋰電池的產品，例如手提電腦、電鬚刨、電子煙、行動電源與備用電池，均不能託運。

【2】 可折卸電池的電器需與電池分開攜帶

可折卸電池的電器可登機，但需要將電池與本體分開攜帶，並以膠帶封住電池端子，或放入專用保護盒中，避免與其他金屬物品接觸導致短路。

【3】行動電源必須隨身攜帶＋需放在可視位置

日本國土交通省指，旅客需隨身攜帶行動電源，不可托運，且作為手提行李登機時，亦不能放在飛機的行李架上，需放在隨時可看得見的地方，例如座位前方的置物袋、餐桌或膝上，犯規者隨時被拒絕登機或罰款100萬日圓（5.3萬港元）。

【4】備用電池需獨立包裝

相機電池、手提電腦等裝置的備用電池，必須獨立放置及包裝，且不能讓電池的金屬端子外露。建議在該品物貼上絕緣膠帶，或使用電池保護盒裝好。

【5】出發前留意航空公司規定

部份航空公司對行動電源的限制更加嚴格，故此，出發前應先查閱該航空公司的規定，以及提前準備透明膠袋，獨立包裝所有備用電池。另外，亦建議在通過機場安檢時，主動出示所攜帶的備用電池。

(全文完)